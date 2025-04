Semaine de l’action bénévole : MADD Canada célèbre les bénévoles qui se dévouent à lutter contre la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 27 avril au 3 mai, MADD Canada est fier de célébrer les contributions exceptionnelles de ses bénévoles à travers le pays. Ces personnes dévouées travaillent sans relâche à lutter contre la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime dévastateur.

Le thème de cette année, « Le bénévolat fait des vagues », souligne le changement produit par les actions des bénévoles de MADD Canada. D'un bout à l’autre du pays, ils travaillent sans relâche pour sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et pour préconiser des routes plus sécuritaires. Ils organisent des événements communautaires, des points de contrôle de la sobriété - parfois par temps glacial - et offrent du réconfort et du soutien aux familles en deuil.

« Nos bénévoles constituent le pilier de l'organisme et se surpassent pour assurer la sécurité de tous sur nos routes », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. Nous sommes très reconnaissants de la passion et de l'expertise qu'ils consacrent chaque jour à notre mission. « Grâce à leur engagement et à leur courage, des changements réels et durables se produisent dans les communautés à travers le pays. »

En reconnaissance de ces efforts remarquables, MADD Canada a récemment décerné 50 médailles du couronnement du roi Charles III à des bénévoles et à des membres du personnel qui ont contribué de façon remarquable à la mission, à leur communauté et au Canada. La médaille commémore le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III en tant que roi du Canada et rend hommage aux Canadiennes et Canadiens qui ont fait preuve d'un service exceptionnel.

« Nous sommes fiers de chacune des personnes en nomination pour la médaille », a déclaré Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. « Bien que nous sachions que beaucoup d'autres personnes méritent une médaille, cette reconnaissance est une façon de remercier 50 personnes extraordinaires - et leurs familles - pour leur service, leur courage et leur engagement inébranlable à la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies. »

Chaque heure au Canada, une moyenne de neuf accusations criminelles fédérales et suspensions provinciales à court terme du permis de conduire sont portées pour la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Cette statistique alarmante renforce l'importance des efforts déployés chaque jour par les bénévoles de MADD Canada pour sensibiliser la population, soutenir les victimes et lutter contre la conduite avec capacités affaiblies.

MADD Canada a organisé une cérémonie virtuelle au début de l’année pour rendre hommage à toutes les personnes en nomination pour la médaille.

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

