Umicore registreerde solide prestaties voor het eerste kwartaal, verwacht beperkte directe impact van de huidige tarieven en bevestigt de aangepaste EBITDA vooruitzichten van de Groep voor 2025

Solide prestaties over het eerste kwartaal

Umicore zette een sterke prestatie neer in het eerste kwartaal van het jaar. Dit demonstreert de kwaliteit van haar kernactiviteiten evenals de impact van de efficiëntieverbeteringen die over de hele Groep worden ingevoerd en die goed op schema liggen.

De Business Group Catalysis leverde een gunstige prestatie in het eerste kwartaal, waarbij Automotive Catalysts profiteerde van haar marktpositie en klantenblootstelling in katalysatortoepassingen voor benzinewagens. De start van het jaar was ook positief voor de business units Fuel Cell & Stationary Catalysts en Precious Metals Chemistry, die verder bijdroegen tot de prestaties.

De Recycling Business Group zette een sterke prestatie neer in het eerste kwartaal. De recente prijsstijgingen van zeldzame, speciale en edele metalen bevorderden de prestaties van de business unit Precious Metals Refining. Een gunstige trading omgeving ondersteunde ook de bijdrage van Precious Metals Management. Jewelry & Industrial Metals profiteerde van een gestage vraag naar goud- en zilverstaven die beschouwd worden als veilige beleggingen in de onzekere macro-economische en geopolitieke context.

De Business Group Specialty Materials presteerde over het algemeen in lijn met de verwachtingen.

De activiteiten in de Battery Materials Solutions Business Group waren over het algemeen in lijn met de verwachtingen. Ter herinnering, deze nieuwe Business Group omvat de business units Battery Cathode Materials1 en Battery Recycling Solutions.



Beperkte directe impact verwacht in 2025 van de huidige Amerikaanse invoertarieven

Het nieuwe tariefplan van de VS werd ingevoerd in april. Op basis van de informatie tot nu toe beschikbaar en na het nemen van compenserende maatregelen, wordt verwacht dat deze tarieven geen materiële directe impact zullen hebben op de activiteiten van Umicore in 2025. Umicore verwacht het overgrote deel van de directe impact te kunnen compenseren dankzij de opstelling van haar klantencontracten en door gebruik te maken van haar flexibele wereldwijde aanwezigheid en bevoorradingsketen, in overleg met haar klanten.

Umicore bevestigt de vooruitzichten voor 2025

Het wereldwijde economische landschap blijft verstoord door aanhoudende geopolitieke spanningen, wat leidt tot een beperkte zichtbaarheid op de vraag van de eindmarkten. Desondanks, (i) op basis van de prestaties tot nu toe, (ii) de beperkte verwachte directe impact van het huidig Amerikaanse tariefplan in 2025, (iii) onder huidige metaalprijzen en (iv) behoudens nieuwe grote veranderingen, bevestigt Umicore dat de aangepaste EBITDA van de Groep voor het volledige jaar 2025 naar verwachting tussen € 720 miljoen en € 780 miljoen zal bedragen.2

Citaat van Bart Sap, CEO

"De solide prestaties van Umicore in het eerste kwartaal van 2025 benadrukken de robuustheid van onze kernactiviteiten. Ons programma voor efficiëntieverbetering vordert goed en, op basis van wat we vandaag weten, zal de directe impact van het recent ingevoerde tariefplan in de VS op Umicore naar verwachting beperkt zijn. Onze nadruk op kapitaaldiscipline en prestaties, in combinatie met de veerkracht van onze teams, heeft geresulteerd in een positieve start van het jaar. In een steeds onzekerder macro-economische context focussen we op de beheersing van de factoren die beheersbaar zijn, wat ons toelaat om onze vooruitzichten voor de aangepaste EBITDA van de Groep in 2025 te herbevestigen." zei Bart Sap, CEO van Umicore.

Financiële kalender

28 april 2025 Ex-dividenddatum

29 april 2025 Registratiedatum voor het dividend

30 april 2025 Betalingsdatum voor het dividend

1 augustus 2025 Halfjaarresultaten voor 2025

Over Umicore

Umicore is een wereldspeler in geavanceerde materialen en recyclage. Dankzij tientallen jaren expertise in materiaalwetenschappen, metallurgie, chemie en metaalbeheer zet Umicore edele en kritieke metalen om in functionele technologieën die alledaagse toepassingen mogelijk maken. Haar unieke circulaire bedrijfsmodel zorgt ervoor dat deze kritieke elementen voortdurend worden geraffineerd en gerecycleerd om opnieuw te worden geïntegreerd in nieuwe toepassingen.

De vier business groups van Umicore - Catalysis, Recycling, Specialty Materials en Battery Materials Solutions - leveren materialen en oplossingen die een antwoord bieden op de schaarste van grondstoffen en de groeiende behoefte aan functionele materialen voor schone technologieën, schone mobiliteit en een geconnecteerde wereld. Met hun op maat gemaakte en geavanceerde producten en processen stimuleren ze innovatie en duurzaamheid.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit, en richt het merendeel van haar O&O-inspanningen op, schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is geworteld in de ontwikkeling, productie en recyclage van materialen voor een beter leven.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore, met meer dan 11.500 medewerkers, zijn verspreid over de hele wereld om haar internationale klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen. De inkomsten van de Groep (exclusief metaal) bereikten € 3,5 miljard (omzet van € 14,9 miljard) in 2024.

1 Voorheen was de business unit Battery Cathode Materials de Battery Materials Business Group.

2 Voor meer informatie, gelieve het persbericht van 14 februari 2025 te raadplegen: Full Year Results 2024 | Umicore