DANONE : Assemblée Générale 2025 de Danone : approbation de toutes les résolutions

Communiqué de presse – Paris, le 24 avril 2025 à 17h35

Assemblée Générale 2025 de Danone : approbation de toutes les résolutions

L’Assemblée Générale des actionnaires de Danone s’est réunie à Paris ce jour, sous la présidence de Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration. 72,66% du capital social de Danone était présent ou représenté à cette Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2024, le renouvellement des autorisation financières existantes, ainsi que la distribution d’un dividende de 2,15 euros par action en numéraire, en hausse de 2,4% par rapport à celui de l’année précédente. La date de détachement du dividende de l’action (ex-date) est fixée au 5 mai 2025 et sa mise en paiement interviendra le 7 mai 2025.

L'Assemblée Générale a également approuvé les renouvellements proposés des mandats d’Administrateurs d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, ainsi que de Patrice Louvet, Géraldine Picaud et Susan Roberts, Administrateurs indépendants.

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de présenter la stratégie de Danone, ses perspectives de développement et les faits marquants de l’exercice 2024, dont les engagements et priorités mis en œuvre dans le cadre de sa feuille de route de développement durable.

Les présentations faites lors de l’Assemblée Générale et les réponses à l’ensemble des questions écrites envoyées par les actionnaires sont disponibles sur le site Internet de Danone (www.danone.com). Les résultats détaillés des votes et la retransmission de l'Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet le 25 avril 2025 au plus tard.

Poursuite du plan d’actionnariat salarié mondial : en parallèle du plan d’actionnariat salarié français à nouveau mis en œuvre cette année, le Conseil d’Administration a également décidé de poursuivre en 2025 son programme d’augmentation de capital réservée aux salariés travaillant au sein de filiales étrangères de Danone ou en situation de mobilité internationale au sein du Groupe, lancé en 2019. Au titre de ce programme, les salariés éligibles de sociétés étrangères de Danone ont pu souscrire à des actions avec une décote de 30% du prix de référence. La période de souscription a eu lieu au cours du mois de mars 2025. L’augmentation de capital réservée aux salariés internationaux a été ouverte à près de 85% de salariés de Danone dans le monde, travaillant dans 48 pays différents. Les nouvelles actions seront admises à la cote sur le marché Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000120644) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a pour ambition d’être certifié B CorpTM au niveau mondial d’ici 2025.

