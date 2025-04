Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au premier trimestre 2025

TG4050 : Communication de nouvelles données de la partie Phase I randomisée lors d’une présentation orale rapide à l’ASCO 2025

Nomination du Dr Simone Steiner, Directrice des opérations techniques (CTO)

La Société est financée jusqu’à fin avril 2026

Strasbourg, France – Le 24 avril 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie aujourd’hui un point sur son activité, incluant sa situation financière au 31 mars 2025.

Faits marquants et prochaines annonces

Au cours du premier trimestre 2025 et conformément aux attentes, l’ensemble des actifs précliniques et cliniques de Transgene ont progressé.

Vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer (TG4050)

Transgene présentera une communication orale rapide sur son actif phare, TG4050, vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer reposant sur des néoantigènes, issu de la plateforme myvac® et développé en partenariat avec NEC grâce à ses technologies d’Intelligence artificielle (IA), lors du congrès annuel de l’ASCO 2025 (American Society of Clinical Oncology), qui se tiendra à Chicago (États-Unis).

Cette présentation orale, qui se déroulera le 1er juin 2025, fait partie d’une session visant à partager des données cliniques qui se sont démarquées parmi les nombreuses soumissions.

Elle portera sur les données de suivi sans récidive (disease-free survival) à 24 mois de l’ensemble des patients inclus dans la partie Phase I de l’essai évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.

Alors que le paysage thérapeutique évolue, ces nouvelles données cliniques dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou opérables seront déterminantes pour définir la stratégie de développement optimale de TG4050, en vue d’un enregistrement dans cette indication.

Dans la partie Phase II de l’essai, l’inclusion des patients progresse à un bon rythme et la fin de la randomisation est attendue au quatrième trimestre 2025, conformément aux prévisions.

La plateforme de vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer myvac® est conçue pour s’appliquer à un large éventail de tumeurs solides, pour lesquelles les besoins médicaux non satisfaits demeurent importants. Dans ce contexte, Transgene a entamé les préparatifs initiaux en vue du lancement d’un nouvel essai clinique de Phase I dans une seconde indication non divulguée à un stade précoce de la maladie, avec un démarrage prévu au quatrième trimestre 2025.



TG4001

La Société présentera un poster portant sur les données cliniques issues de l’essai de Phase II randomisé de TG4001 en combinaison avec avelumab, chez des patients atteints de tumeurs du col de l’utérus et anogénitales HPV16-positives, récurrentes ou métastatiques lors du congrès de l’ASCO. Bien que l’objectif principal de l’étude de Phase II n’ait pas été atteint, une tendance d’efficacité positive a été observée dans un sous-groupe (patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus) et davantage de détails seront inclus dans le poster.

Les résumés (abstracts) seront mis en ligne sur le site internet de l’ASCO le 22 mai 2025 à 17 h 00 (heure de l’Est des États-Unis – ET).

Gouvernance

Le 1er avril 2025, Dr Simone Steiner a rejoint les équipes en tant que Directrice des opérations techniques (Chief Technical Officer - CTO). Elle est responsable de la fabrication et du développement de procédés pour les produits du portefeuille d’immunothérapies innovantes de la Société. Dr Steiner a notamment la responsabilité de poursuivre l’optimisation des procédés et de la fabrication des traitements individualisés, reposant sur des néoantigènes. Elle est également impliquée dans le développement de potentiels nouveaux candidats, issus de la plateforme myvac®, ainsi que dans la préparation de potentielles futures études cliniques.

Membre du Comité exécutif, le Dr Steiner rapporte directement au Président-Directeur général, Alessandro Riva.

Prochaines annonces

TG4050 Suivi à 24 mois de tous les patients de la partie Ph. I

Présentation orale rapide Congrès annuel ASCO

(1er juin 2025) Finalisation des randomisations dans la partie Phase II T4 2025 Autre indication – Démarrage d’un essai clinique additionnel de Phase I T4 2025 TG4001 Présentation de données cliniques – cancer du col de l’utérus (Poster) Congrès annuel ASCO

(2 juin 2025) TG6050 Données initiales (Phase I) T2 2025 BT-001 Présentation de nouvelles données (Phase I/IIa) S2 2025



Produits opérationnels

Premier trimestre En millions d’euros 2025 2024 Crédit d’Impôt Recherche 2,3 1,6 Revenus des accords de collaboration et de licence 0,1 - Autres produits 0,1 0,1 Produits opérationnels 2,5 1,7

Au cours du premier trimestre 2025, les produits d’exploitation sont essentiellement constitués du Crédit d’Impôt Recherche (2,3 millions d’euros au premier trimestre 2025, contre 1,6 million d’euros pour la même période en 2024). Cette augmentation reflète l’avancement de la partie Phase II en cours de l’essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou.

Trésorerie et équivalents de trésorerie, autres actifs financiers courants

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentent 15,6 millions d’euros au 31 mars 2025, contre 16,7 millions d’euros au 31 décembre 2024. Au premier trimestre 2025, la consommation de trésorerie de Transgene s’est élevée à 14,8 millions d’euros, contre 11,2 millions d’euros pour la même période en 2024. Cette évolution reflète l’intensification des activités liées à la partie Phase II de l’essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou, avec l’intensification des inclusions et des dépenses associées, incluant la fabrication des lots individualisés.

En mars 2025, la Société a signé un avenant à la Convention d’avance en compte courant avec TSGH (Institut Mérieux), portant le montant total de la facilité de financement à 48 millions d’euros, soit une augmentation de 15 millions d’euros. Au 31 mars 2025, la Société a tiré 22,5 millions d’euros sur cette facilité.

Grâce à cette facilité de crédit et au soutien de TSGH (Institut Mérieux), la Société est désormais financée jusqu’à fin avril 2026, lui permettant ainsi de franchir d’importantes étapes de développement et de communiquer sur l’ensemble de son portefeuille.

***

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. Le portefeuille comprend également d’autres immunothérapies basées sur des vecteurs viraux : TG4001 pour le traitement des cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

