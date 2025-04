Michelin : Chiffre d’affaires en baisse de 1,9% suite au recul en Première monte, mix en nette progression. Dans un contexte de forte volatilité, le Groupe resserre son pilotage et laisse sa guidance 2025 inchangée.

Clermont-Ferrand, 24 avril 2025

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 31 mars 2025

Le chiffre d’affaires du Groupe baisse de 1,9% suite au recul des ventes en Première monte, partiellement compensé par un mix en nette progression.

Dans un contexte de forte volatilité et d’incertitudes géopolitiques et macro-économiques,

le Groupe resserre son pilotage et laisse sa guidance 2025 inchangée.

Les ventes du Groupe s’établissent à 6,5 milliards € sur le trimestre, en baisse de 1,9%

Les volumes en recul de 7,3% reflètent la faiblesse des ventes en Première monte dans tous les segments, dans la continuité du second semestre 2024.

L’effet mix de +2,5% intègre la répartition favorable entre Première monte et Remplacement, l’enrichissement des offres et la performance du Groupe sur les marchés ciblés.

L’effet prix positif traduit la capacité du Groupe à valoriser ses offres, la puissance de la marque MICHELIN, et l’impact différé des clauses d’indexation des principaux contrats de Première monte.

L’effet de change est favorable sur le trimestre, intégrant un effet positif du dollar US.

Automobile et Deux-roues (SR1) : chiffre d’affaires en croissance de 1,2%, effet mix soutenu

Croissance des ventes tirée par le Remplacement, en particulier à la marque MICHELIN (+4%) et sur les dimensions à forte valeur ajoutée.

Les volumes du segment (-3%) sont pénalisés par la poursuite du repli des marchés de Première monte en Europe (-13%) et en Amérique du Nord (-8%), et par un mix défavorable des marques et modèles de véhicules.

L’enrichissement structurel du mix produit se poursuit, les dimensions 18 pouces et plus représentant 67% des ventes MICHELIN (+ 4 points), et progressent en ligne avec le marché. Le lancement réussi de la gamme Primacy 5 creuse l’écart de performance et confirme l’avance technologique du Groupe.

Les activités Deux-roues progressent, notamment les segments Moto Leisure et Scooter premium sur les marchés européen et asiatique.

Transport routier (SR2) : volumes impactés par la Première monte, progression des ventes au Remplacement et des activités de services aux flottes.

En Première monte, les volumes de vente sont pénalisés à la fois par des marchés en forte baisse en Europe (-12%) et Amérique du Nord (-14%) et par les conséquences de nos ajustements de prix chez les constructeurs.

Au Remplacement, les ventes de pneus neufs progressent en volume et en part de marché sur les segments ciblés, bénéficiant d’un plan produit très dynamique.

Les offres de services aux flottes, Tire-as-a-Service et Solutions Connectées, poursuivent leur croissance et renforcent leur position concurrentielle en Europe et en Amérique du Sud.





Pneus de Spécialité et Polymer Composite Solutions (SR3) : ventes Beyond Road en baisse, dynamisme du Mining et Avion

Sur des marchés de Première monte Beyond Road restant en bas de cycle comme attendu (-25%), les volumes sont fortement pénalisés principalement en Agricole et Construction.

Les ventes au secteur des Mines retrouvent le niveau élevé du premier trimestre 2024, le Groupe renforce ses positions sur un marché porteur.

Les activités Avion progressent sur le trimestre, soutenues pas des marchés dynamiques.

Les revenus de Polymer Composite Solutions baissent légèrement dans un contexte économique incertain, avec une évolution positive en Courroies et Joints techniques destinés aux applications critiques industrielles.

Un modèle d’affaire adapté pour traverser les turbulences de 2025

Une résilience assurée par la diversité des marchés, offres et géographies.

Une stratégie local-to-local largement déployée, pour une production au plus près des marchés.

Une excellente solidité financière reconnue par l’upgrade récent (à A/A/A2) par les trois principales agences de notation de crédit.

La puissance de la marque MICHELIN et la capacité du Groupe à piloter sa rentabilité.

Une différenciation tirée par l’innovation technologique, particulièrement démontrée en 2025 sur l’ensemble des secteurs.

Une gouvernance stable, des équipes engagées et responsabilisées, une agilité en temps de crise éprouvée ces dernières années.

Dans un contexte de forte incertitude pour l’année 2025, le Groupe garde sa guidance inchangée : Résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2024 à taux de change constant (3,4 milliards €) et Cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,7 milliard €.

Ventes au 31 mars 2025

Ventes au 31 mars

(en millions €) 2025 2024 % Variation

(à parités courantes)





SR1 – Automobile et Deux-roues*





3 559





3 518





+1,2%





SR2 – Transport routier*





1 529





1 584





-3,5%





SR3 – Activités de spécialités*





1 427





1 539





-7,3%





Total Groupe





6 515





6 642





-1,9%

* et distribution associée

Évolution des marchés pneumatiques

Tourisme Camionnette & Deux-roues

TOURISME CAMIONNETTE

T1 2025/2024

(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte -13% -8% +10% -1% Remplacement +6% +1% -1% +4%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en hausse de 2% par rapport au premier trimestre de 2024.

TOURISME CAMIONNETTE - PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est en retrait de 1% sur le trimestre. La baisse est très marquée en Europe (-13%) et en Amérique du Nord (-8%) tandis que le marché chinois est en croissance (+10%).

Dans les autres régions où le Groupe opère, le marché croît légèrement en Amérique du Sud (+5%) et demeure stable par ailleurs.

En Europe, le marché décroît de manière significative (-13%), dans la lignée du quatrième trimestre de 2024. La demande de véhicules neufs demeure largement entravée par les incertitudes liées aux réglementations encadrant la transformation du marché vers les technologies hybrides et électriques, ainsi que par les contraintes de pouvoir d’achat des consommateurs.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est également en retrait notable (-8%) sur le trimestre. Le contexte géopolitique et macro-économique incertain, marqué par un indice de confiance bas des consommateurs, ne favorise pas une reprise structurelle de l’activité. De plus, dans un contexte de pouvoir d’achat des ménages sous pression, les segments les plus premiums du marché automobile nord-américain sont les plus pénalisés.

En Chine, le marché est en hausse de 10%, soutenu notamment par le maintien du programme de subventions économiques lancé par le gouvernement durant le deuxième semestre de 2024. Celui-ci a favorisé une reprise de la demande intérieure, alors que le niveau des exportations reste élevé.

TOURISME CAMIONNETTE - REMPLACEMENT

Sur le marché du Remplacement, la demande mondiale est en hausse de 4% par rapport au premier trimestre de 2024. Dans toutes les régions, cette évolution est principalement tirée par la partie non-pool du marché.

En Europe, le marché à fin mars est en hausse (+6%). Outre les imports persistants de pneus à bas coût en provenance d’Asie, la hausse du marché est également soutenue par la bonne dynamique des ventes sell-in de pneus hiver et toutes-saisons. Elle s’accompagne également de la poursuite de l’enrichissement du mix avec une croissance plus marquée en dimensions 18 pouces et plus. Les stocks sont globalement au niveau normatif dans la distribution.

En Amérique du Nord, si le marché affiche une stabilité globale (+1%), il a en revanche été marqué par une baisse du niveau de finition et d’équipement des véhicules et par un afflux d’imports de pneumatiques à bas coût en amont d’une potentielle augmentation des droits de douane. Ce phénomène a entrainé un très léger restockage chez les distributeurs.

En Chine, la demande est en très légère baisse (-1%). Ceci s’explique principalement par une situation économique peu favorable limitant la demande intérieure, dans un contexte de baisse progressive du kilométrage annuel moyen parcouru par véhicule généré par le développement récent des infrastructures ferroviaires.

DEUX-ROUES

Le marché des deux-roues motorisés affiche une légère croissance : il bénéfice du dynamisme des segments Moto Loisir et Scooter premium, ainsi que d’un effet de comparaison favorable, du fait d’un premier trimestre 2024 pénalisé par de mauvaises conditions météorologiques.

Poids lourd (radial & bias)

T1 2025/2024



(en nb. de pneus) Europe* AmERIQUE du Nord

& centrale Amérique du Sud Total Monde

(Hors Chine) Première monte -12% -14% -1% -6% Remplacement +1% -3% 0% 0%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine), Première monte et Remplacement, est en baisse de 1% par rapport au premier trimestre de 2024.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés sont en hausse de 1% sur la même période.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en baisse de 6% sur le premier trimestre, dans la continuité du second semestre de 2024.

En Europe, le processus de normalisation de la demande observé en 2024, après plusieurs années de reprise post-Covid, s’est poursuivi au premier trimestre 2025, se traduisant par un marché en baisse de 12%. En dépit d’un contexte économique incertain, il semble que ce premier trimestre pourrait marquer un plancher en termes de demande.

En Amérique du Nord et centrale, le marché observé lors du premier trimestre (-14%) s’inscrit également dans un cycle baissier. Les nombreuses incertitudes politiques (remise en cause des futures réglementations environnementales) et économiques (risques d’inflation et/ou de récession) incitent les flottes à retarder leurs investissements dans de nouveaux véhicules.

En Amérique du Sud, le marché affiche un niveau en ligne avec le premier trimestre de 2024 (-1%), année de retour à une demande « classique », sans impact réglementaire ou effet de base. Cette stabilité globale se décompose entre une demande relativement dynamique de pneumatiques pour poids-lourds et une tendance plus négative concernant les remorques.

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial (hors Chine) sell-in est stable (0%) sur la période.

En Europe, la demande est stable (+1%), dans un contexte de tonnes transportées au même niveau qu’au premier trimestre de 2024. Alors que les marchés d’Europe occidentale sont mieux orientés, ceux d’Europe centrale et orientale sont en baisse, pénalisés par un marché turc en fort retrait (-23%).

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en baisse de 3% sur le trimestre. Cette évolution était attendue, en raison d’une base de comparaison élevée au premier trimestre de 2024, portée par l’intensification des imports en provenance de Thaïlande. Cette normalisation impacte négativement la demande de pneumatiques rechapés, concurrencés par les pneumatiques à bas coût.

En Amérique du Sud, la demande est stable à fin mars 2025 (0%). Celle-ci traduit deux tendances opposées : au Brésil, le marché est en recul (-12%), digérant les forts imports constatés ces derniers mois ; en Argentine, où la situation économique semble s’éclaircir, la demande affiche un rebond significatif (+23%).

Activités de Spécialités

Beyond Road (Agricole, Construction et Manutention) : dans ces segments où le marché pneumatique est globalement équilibré entre Première monte et Remplacement, les différentes activités ont évolué de manière contrastée, avec une demande Première monte qui demeure déprimée sur tous les segments, et un Remplacement plus résilient.

En Agricole, les marchés Première monte, davantage cycliques, sont en retrait significatif tant dans les Amériques qu’en Europe, pénalisés par les incertitudes liées au contexte politico-économique qui pèsent sur les décisions d’investissement et par un processus de déstockage de véhicules chez les constructeurs agricoles qui semble toutefois se rapprocher de son terme.

En Remplacement, l’évolution du marché est contrastée : en net recul en Amérique du Nord mais en légère progression en Europe.

Sur les activités de la Construction, la demande Première monte affiche comme prévu une baisse prononcée, même si séquentiellement la situation semble amorcer une inflexion. En Remplacement, les marchés sont stables en Europe et diminuent en Amérique du Nord, pénalisés ici aussi par le contexte macro-économique ainsi que par un léger déstockage opéré par les distributeurs.

Le segment de la Manutention est en légère décroissance, la hausse observée en Europe ne suffisant pas à compenser la baisse de l’Amérique du Nord.

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais. Dans ce contexte, le premier trimestre affiche une croissance modérée du marché des pneumatiques, proche du niveau d’activité global des opérateurs miniers.

Avion : le marché de l'aviation commerciale reste bien orienté, tiré notamment par la hausse de la demande en Chine et en Europe. L’aviation d’affaires s’affiche également en croissance, notamment en Amérique du Nord grâce à une demande dynamique et un léger restockage.

Polymer Composite Solutions :

Corrélés sur le long terme à la demande du secteur minier, les fondamentaux du marché des bandes transporteuses sont structurellement bien orientés. Le premier trimestre de 2025 affiche une stabilité générale, après une année 2024 marquée par une rationalisation du marché et des stocks.

Dans les autres activités (courroies, joints et tissus de haute technologie, polymères techniques) destinés à de multiples verticales de marchés, la demande mondiale a été modérée au premier trimestre, reflétant les nombreuses incertitudes pesant sur l’économie mondiale. Si les activités directement liées au rythme de la production industrielle ont plutôt bien résisté, celles qui dépendent notamment du secteur énergétique ou de la construction ont été plus en difficulté.

Ventes

en millions € 1er trimestre 2025 Ventes 6 515 Variation totale -127 -1,9% Volumes pneus -486 -7,3% Prix-mix pneus +320 +4,8% Activités hors pneus -5 -0,1% Variation des taux de change +43 +0,7% Ecart de périmètre +1 +0,0%

Sur le premier trimestre de 2025, les ventes du Groupe s’élèvent à 6 515 millions €, en recul de 1,9% par rapport à la même période de 2024, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en baisse (-7,3%), principalement en raison du ralentissement très significatif de tous les marchés Première monte, tant en B2C (Automobile) qu’en B2B (Poids Lourd, Agriculture, Construction) ; les volumes vendus au Remplacement sont en revanche en hausse en Tourisme camionnette à la marque MICHELIN ainsi qu’en Poids-Lourd neuf, et globalement à leur niveau du premier trimestre 2024 sur le segment minier. un effet prix-mix pneumatique positif de 4,8%. L’effet prix positif (+153 millions €) provient essentiellement de l’ajustement favorable des prix des contrats indexés au 1 er janvier 2025 ; l’effet mix (+167 millions €) reflète en particulier : un mix Première monte/Remplacement favorable dans tous les segments ; la progression des ventes Tourisme camionnette Remplacement à la marque MICHELIN, particulièrement dans les dimensions 18 pouces et plus ; la bonne tenue des ventes du segment minier.

en baisse (-7,3%), principalement en raison du ralentissement très significatif de tous les marchés Première monte, tant en B2C (Automobile) qu’en B2B (Poids Lourd, Agriculture, Construction) ; les volumes vendus au Remplacement sont en revanche en hausse en Tourisme camionnette à la marque MICHELIN ainsi qu’en Poids-Lourd neuf, et globalement à leur niveau du premier trimestre 2024 sur le segment minier. les ventes hors pneus sont stables (-0,1%), traduisant un recul des activités convoyeurs compensé par la bonne dynamique des ventes de Solutions connectées, particulièrement en Europe et en Amérique du Sud.

sont stables (-0,1%), traduisant un recul des activités convoyeurs compensé par la bonne dynamique des ventes de Solutions connectées, particulièrement en Europe et en Amérique du Sud. l’impact positif des parités monétaires (+0,7%) provient essentiellement de l’effet favorable de l’appréciation du dollar par rapport à l’euro, atténué par les dépréciations en particulier du real brésilien, du peso mexicain et de la livre turque.

(+0,7%) provient essentiellement de l’effet favorable de l’appréciation du dollar par rapport à l’euro, atténué par les dépréciations en particulier du real brésilien, du peso mexicain et de la livre turque. un écart de périmètre neutre (+0,0%), en l’absence d’opération significative sur le trimestre.

Information sectorielle

Automobile et Deux-roues

Les ventes du secteur Automobile et Deux-roues (et Distribution associée) s’élèvent à fin mars 2025 à 3 559 millions € contre 3 518 millions € à fin mars 2024, soit une hausse de 1,2%.

Les volumes du secteur sont en retrait de 3,3%, masquant cependant de fortes disparités selon les activités.

Automobile

Les ventes Première monte sont en retrait sur le trimestre sur un marché toujours dégradé, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord dans la continuité de la fin de l’année 2024. Les ventes du Groupe sont également pénalisées par un mix client défavorable, les segments de véhicules les plus haut de gamme sur lequel le Groupe est davantage exposé étant plus impactés par la baisse globale de la demande.

Les ventes Remplacement à la marque MICHELIN sont en hausse dans toutes les régions à l’exception de la Chine où la demande intérieure reste atone.

Sur les autres marques du Groupe, les ventes à la marque européenne KLEBER poursuivent leur forte croissance, et le nouveau pneu BF GOODRICH Tout-Terrain KO3, lancé en 2024 en Europe et en Amérique du Nord, connait une croissance significative.

Le Groupe maintient ses parts de marché sur le segment en forte croissance du 18 pouces et plus.

L’effet prix est favorable sur le trimestre, en raison principalement de l’application des clauses d’indexation en Première monte au 1er janvier 2025.

L’effet mix est également favorable, bénéficiant de la baisse relative des volumes Première monte et de la croissance continue de la part de pneumatiques de dimensions 18 pouces et plus dans les ventes (67% des volumes à la marque MICHELIN, soit 4 pts de plus qu’au premier trimestre 2024).

Deux-roues

Les ventes de l’activité Deux-roues sont en croissance, en particulier sur les segments les plus rentables que sont la moto loisir et le commuting premium ; les ventes sont notamment en hausse marquée en Chine, tirée par le dynamisme de la demande en scooter électrique premium où le Groupe bénéficie d’une présence significative.

Les parités monétaires ont un impact positif sur les ventes du secteur.

Transport routier

Les ventes du secteur Transport routier (et Distribution associée) s’élèvent à 1 529 millions € à fin mars 2025 versus 1 584 millions € pour la même période de 2024, soit une baisse de 3,5%.

Le Groupe affiche une baisse de ses volumes (-8,9%) reflétant à l’ordre un l’impact de la très forte baisse des marchés Première monte en Europe et Amérique du Nord.

En Remplacement, les ventes de pneus neufs sont en hausse, particulièrement sur les marchés stratégiques et les plus rémunérateurs que sont l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.

Les Solutions connectées poursuivent leur croissance, particulièrement en Europe et en Amérique du Sud, avec un haut niveau de synergie entre les offres pneumatiques et les services connectés à destination des flottes.

L’effet prix du secteur est favorable : outre l’impact positif des clauses des contrats indexés au 1er janvier 2025, il bénéficie des renégociations de contrats réalisées avec les constructeurs au cours de l’année 2024.

L’effet mix est positif également, en raison d’un mix marché Remplacement - Première monte favorable.

Les parités monétaires ont un impact légèrement défavorable sur les ventes du secteur, notamment en raison de sa plus forte exposition au real brésilien qui s’est fortement déprécié sur le trimestre.

Activités de spécialités

Les ventes du secteur des Activités de Spécialités (et Distribution associée) s’élèvent à 1 427 millions €, à comparer à 1 539 millions € à fin mars 2024, soit une baisse de 7,3%.

Activités pneumatiques : les volumes sont en recul de 9,6%, fortement pénalisés par le retrait très marqué de la demande en Première monte de l’activité Beyond Road, en particulier Agriculture et Construction. Dans le prolongement de la tendance du deuxième semestre de 2024, les ventes Première monte de ce segment sont ainsi d’environ 30% inférieures à celles du premier trimestre de 2024.

Les ventes en volume de l’activité Mines atteignent leur niveau du premier trimestre de 2024 malgré une base de comparaison défavorable, avec un rebond particulièrement marqué sur le mois de mars, confirmant la fin de l’impact des one-offs qui avaient pénalisé les ventes en 2024. Le Groupe gagne des parts de marché sur les segments stratégiques, notamment en Amérique du Sud.

Les activités Avion affichent une croissance des ventes en hausse, à la faveur d’un trafic aérien bien orienté et de la solidité de nos positions de marché.

L’effet prix du secteur est favorable sur le trimestre du fait de l’impact positif des clauses indexées.

L’effet mix est également positif en raison de la faiblesse relative de la Première monte et de la bonne performance des activités Mines et Avion au sein du secteur.

Polymer Composite Solutions :

Les ventes de l’activité convoyeurs sont en léger dévers sur le trimestre, en raison de la prudence relative des opérateurs qui tendent à retarder leurs commandes, mais l’activité est globalement bien orientée.

Les activités joints et courroies affichent une croissance satisfaisante dans un environnement plutôt morose, et accélèrent leur pénétration dans les environnements ciblés type aéronautique.

Les ventes de tissus et films enduits sont en légère baisse notamment sur l’activité maritime et supercars, dont la demande reste fragile dans le prolongement de l’année 2024.

Les parités monétaires ont un impact favorable sur les ventes du secteur.

Performance extra-financière

Le Groupe est largement reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS OEKOM Ecovadis Scores* Low Risk



10,1 AAA B

Climate change A-

Water

security 73/100 B-



Prime 79/100



Gold

* Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Les notations extra-financières sont inchangées depuis la publication des résultats annuels 2024 du Groupe.

Faits marquants

9 janvier 2025 [Activités Business] - Michelin lance la gamme MICHELIN Primacy 5 et renforce son avance technologique. Avec une longévité en hausse de 18%, tout en maintenant une sécurité élevée sur sol mouillé, ce pneu réduit le bruit et améliore l'efficacité énergétique de 5% par rapport à son prédécesseur. Avec un impact environnemental réduit de 6%, il s'aligne parfaitement avec la stratégie « Tout Durable » de Michelin.

6 février 2025 [Activités Business] - Michelin confirme son engagement pour le rechapage des pneumatiques poids lourds avec l'extension de l'offre REMIX® 2, en proposant un second rechapage premium à chaud pour la gamme MICHELIN X MULTI. Les pneus REMIX® 2 de Michelin offrent une durée de vie proche de celle des pneus neufs, avec une adhérence, une motricité et une sécurité préservées.

6 février 2025 [Activités Business] - Michelin signe un premier contrat commercial pour l’aile WISAMO, qui répond aux enjeux de décarbonation du transport, afin d’équiper un nouveau patrouilleur de la Direction des Affaires Maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture française (DGAMPA). Cette collaboration 100% française entre WISAMO, les chantiers Socarenam et le bureau d’architecture navale Mauric permettra de combiner de façon inédite propulsion hybride et assistance vélique.

Février / mars 2025 [Corporate] – Les agences Fitch et Standard & Poor’s ont rehaussé la notation de crédit à long terme (IDR-Issuer Default Rating) de Michelin de « A- » à « A », avec une perspective stable. Ces évolutions reflètent la solidité financière et la confiance dans sa performance future, elles font suite au relèvement effectué par Moody’s (de « A3 » à « A2 ») en 2024.

Mars 2025 [Corporate] - Suite à l’annonce fin 2024 de fermeture des sites Michelin de Cholet et Vannes un accord sur les mesures d’accompagnement social a été signé par les organisations syndicales représentatives des salariés des sites, incluant la mobilité externe, interne et les fins de carrière. Parallèlement, la recherche de repreneurs, menée par Michelin Développement, a attiré de nombreuses entreprises intéressées par une implantation sur ces sites, avec ou sans création d’emplois, offrant ainsi des opportunités aux salariés concernés.

Mars 2025 [Corporate] - Michelin a été nommé l’une des 100 entreprises les plus innovantes au monde par Clarivate, société spécialisée dans les domaines de la propriété intellectuelle et de la production de connaissances scientifiques, reconnaissant ainsi l’impact de ses 6 000 collaborateurs en R&D. Depuis plus de 130 ans, l'innovation fait partie de l’ADN de Michelin, contribuant au progrès humain et à un monde durable.

12 mars 2025 [Activités Business] - Michelin lance le pneu MICHELIN City Touring, idéal pour les vélos urbains et les balades du week-end. Polyvalent sur asphalte et chemins, il offre une sécurité accrue sur sol mouillé et une meilleure protection contre les crevaisons, tout en bénéficiant d’un poids réduit de 31%.

14 mars 2025 [Planet] - Michelin démarre ses activités de recyclage de pneus miniers dans son usine basée au Chili, dans la région d'Antofagasta. Une fois collectés, les pneus usés sont déchiquetés, broyés et transformés en une matière première utilisable à nouveau dans la fabrication de pneus neufs ainsi que d'autres produits. Une nouvelle preuve de la démarche du Groupe en matière de recyclage des pneus en fin de vie et de circularité.

17 mars 2025 [Planet] - Michelin a inauguré une nouvelle collaboration avec le CNRS et trois universités françaises pour développer la production d’hydrogène décarbonée, à partir d’eau. Il s’agit du troisième laboratoire commun entre Michelin et le CNRS dédié au déploiement de technologies de production d’hydrogène vert.

26 mars 2025 [Planet] - Pour la quatrième année consécutive, Michelin a été classé premier parmi les fabricants de pneus dans l'évaluation du secteur du caoutchouc naturel par SPOTT, plateforme en ligne qui évalue les pratiques ESG des producteurs, transformateurs et négociants de matières premières, avec un score supérieur à 80 %. Le Groupe se distingue également en étant le seul fabricant de pneus à prouver que sa chaîne d'approvisionnement est exempte de déforestation.

Mars / avril 2025 [Corporate] – Le Guide MICHELIN poursuit son expansion à l’international avec de nouvelles sélections, notamment en Chine avec le nouveau Guide Jiangsu et en Grèce avec une première sélection des Clefs, en attendant la publication à venir du Guide MICHELIN Tchéquie.

31 mars 2025 [Corporate] – En Amérique du Nord, la co-entreprise TBC Corporation a conclu un accord pour céder son réseau de franchise Midas à Mavis Tire Express Service Corp. Cette opération permettra à TBC de se concentrer sur ses activités cœur et de renforcer leur croissance. La transaction devrait avoir un impact favorable de 200 millions de dollars US sur le résultat net du Groupe Michelin en 2025. Cette cession représente également une opportunité pour Michelin et Mavis de renforcer leur partenariat commercial.

31 mars 2025 [Corporate] – Le Guide MICHELIN a célébré à Metz l’excellence de la gastronomie française et le 125e anniversaire de son célèbre livre rouge, référence mondiale offrant des expériences inoubliables dans des restaurants et hôtels exceptionnels.

