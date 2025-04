Nexity - Communiqué de presse - Activité au 31 mars 2025

ACTIVITÉ AU 31 MARS 2025

DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL DU NEW NEXITY

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DES ACCÉDANTS (+23%)

Déploiement opérationnel du New Nexity depuis début 2025 : capter les opportunités de développements territoriaux et maitrise de la rentabilité

Capitaliser sur le positionnement d’aménageur-promoteur-exploitant pour capter toutes les opportunités en région grâce à l’organisation territoriale en place autour de 7 régions

( 38 pôles urbains à fort potentiel identifiés )

pour capter toutes les opportunités en région grâce à l’organisation territoriale en place autour de 7 régions ( ) Des opérations gagnées sur le trimestre, notamment Bayeux dans le Grand Ouest (régénération urbaine d’un ancien site administratif en entrée de ville) et Sierentz dans le Grand Est (création d’une zone d’activités économiques en entrée de ville) qui illustrent la capacité de développement multiproduits du New Nexity et la pertinence de son ancrage territorial

Chiffre d’affaires et activité commerciale sur le T1 2025

Chiffre d’affaires et activité commerciale du T1 non représentatifs de l’exercice

Chiffre d’affaires Groupe IFRS à 590 M€ (-9% à périmètre constant) ; services en hausse de +16%

Baisse de l’offre commerciale (-9% vs fin 2024 et -26% vs T1 2024) : des délais d ’écoulement (6 mois) sécurisant la rotation de l’offre, fruit du recalibrage mené en 2024 et de l’approche sélective dans le développement ; Absence de logements achevés invendus (~100 lots).

et de ; Absence de logements achevés invendus (~100 lots). Ventes au détail (-23%) : impactées comme attendu par la fin du dispositif Pinel fin 2024 mais soutenues par la poursuite de la très bonne dynamique des accédants qui progressent de +23% (après une progression de 48% sur le S2 2024) ²

(après une progression de 48% sur le S2 2024) Backlog à 4,1 Md € qui représente 1,6 année d’activité pour l’Immobilier résidentiel





Marché : des catalyseurs positifs moyen terme qui se confirment

Poursuite de la baisse des taux d’emprunt (-22 pdb sur 2025 à 3,09% 1 (-123 pdb depuis 01/24))

(-123 pdb depuis 01/24)) Budget 2025 voté intégrant des mesures en faveur du logement et de l’accession à la propriété dont les premiers effets sur nos ventes sont attendus à compter du deuxième trimestre (en vigueur depuis le 1er avril 2025) : Extension du PTZ à l’ensemble du territoire (88% de notre offre située en zones tendues et donc déjà éligible au PTZ à fin 2024) et à la maison individuelle (déjà reflétée dans la dynamique commerciale de l’activité Terrains à bâtir (+25% à près de 280 lots sur le T1 2025) Exonération des droits de donation pour l’achat d’un logement neuf , venant ainsi enrichir la palette d’offres à destination de nos clients particuliers Palette d’offres à destination de nos clients particuliers (offre loyer = crédit ; LLI aux particuliers, LMNP …) packagées pour resolvabiliser les accédants et raviver l’intérêt des investisseurs pour le logement neuf





Remboursement de nos échéances obligataires

Remboursement le 02/03/25 de la totalité de l’ORNANE 2018 (200 M€ 2 ) via la trésorerie disponible

) via la trésorerie disponible Ligne de crédit de 625 M€, intégralement non tirée à fin mars

Perspectives 2025 inchangées3

Retour à la profitabilité : Résultat opérationnel courant 4 positif

: Résultat opérationnel courant positif Poursuite de la maitrise du bilan : Confirmation d’un endettement net IFRS inférieur à 380 M€5

COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« La performance commerciale du premier trimestre est conforme à nos attentes dans un contexte marqué par une plus grande volatilité. Si les ventes au détail reflètent comme attendu la fin du dispositif Pinel, elles confirment la poursuite de la très forte dynamique des accédants qui progressent de 23% sur le trimestre, une dynamique qui devrait se poursuivre grâce à une offre commerciale recalibrée et donc parfaitement adaptée à la demande et qui bénéficiera, à compter du second trimestre, de deux mesures gouvernementales en faveur du logement, en vigueur depuis le 1er avril 2025 : dézonage du prêt à taux zéro et élargissement du dispositif aux maisons individuelles, et exonération des droits de donation pour un achat dans le neuf. Opérationnelle depuis le 9 janvier, notre nouvelle organisation monte en puissance dans l’ensemble des territoires avec déjà de beaux succès en matière de développement sur le trimestre à l’instar de Bayeux (Grand Ouest) et Sierentz (Grand Est). Axée sur le développement sélectif et la rentabilité, elle va permettre à Nexity, aménageur-promoteur-exploitant au service de la régénération urbaine et des territoires, de garder un temps d’avance et de renouer avec la croissance rentable dès 2025, tout en poursuivant la maitrise de son bilan. »

CHIFFRES CLES

Réservations logements France T1 2024 T1 2025 Variation 25 vs. 24 Volume reflétant l’activité commerciale 2 005 lots 1 434 lots -28% Valeur 446 M€ 312 M€ -30% Backlog Aménagement et Promotion





31-déc-2024 T1 2025 Variation vs déc-2024 4,4 Md€ 4,0 Md€ -7%





Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2024, la communication financière est alignée avec le référentiel IFRS à compter du 1er janvier 2025





Chiffres d’affaires (M€) T1 2024 T1 2025 Variation 25 vs. 24 Aménagement et Promotion 555 485 -10% Immobilier résidentiel 451 470 +4% Immobilier tertiaire 104 15 -86% Services 91 105 +16% Exploitation 63 74 +18% Distribution 22 27 +22% Gestion 6 4 -24% Chiffres d’affaires hors activités cédées 646 590 -9% Activités cédées* 83 - na Chiffres d’affaires total 729 590 -19%

* À la suite des cessions des activités d’Administration de biens et de Nexity Property Management, finalisées respectivement le 2 avril et le 31 octobre 2024, le chiffre d’affaires 2024 de ces activités est isolé dans les tableaux suivants sur une ligne « activités cédées ».

I. Déploiement opérationnel du New Nexity





Après avoir initié en 2023 le recentrage de ses activités, Nexity a déployé sur 2024 un plan de transformation en profondeur autour de 4 piliers (les « 4R » ) : Le recentrage de nos activités pour accélérer le désendettement, le redimensionnement de notre base de coûts pour adapter notre capacité de production aux nouveaux volumes de marché, le recalibrage de notre offre commerciale pour en accélérer l’écoulement et le redéploiement vers le New Nexity, un modèle d’opérateur urbain territorial et multiproduits pour mieux répondre aux besoins des territoires et déployer une offre adaptée au pouvoir d’achat de nos clients.

La nouvelle organisation, lancée le 9 janvier dernier, est en cours de déploiement opérationnel sur l’ensemble de nos métiers et du territoire.

Le New Nexity a pour ambition de relancer la croissance en captant les opportunités de développements territoriaux et maitriser le coût de revient. Son déploiement s’appuie sur une montée en compétence des régions sur l’ensemble des produits ainsi que sur les expertises métiers en central qui se renforcent. Il repose notamment sur :

Une accélération du modèle intégré d’aménageur-promoteur-exploitant vecteur de développement grâce à l’organisation territoriale en place autour de 7 régions : 38 pôles urbains à fort potentiel ont été identifiés représentant un potentiel de près de 7 500 lots à horizon 2030

grâce à l’organisation territoriale en place autour de 7 régions : 38 pôles urbains à fort potentiel ont été identifiés représentant un potentiel de près de 7 500 lots à horizon 2030 Un pivot vers les classes d’actifs tertiaires diversifiées et en croissance (activités, hôtellerie, logistique, Data centers), en capitalisant notamment sur la dynamique en régions

(activités, hôtellerie, logistique, Data centers), en capitalisant notamment sur la dynamique en régions Une recherche continue de simplification et d’efficacité opérationnelle : Stratégie adaptée et différenciante de marque par territoire, Centres d’expertises sur les offres et sur la construction (Réduction des coûts travaux via l’optimisation de la conception et des achats travaux) ; A noter la signature du partenariat stratégique entre Nexity et Maitre Cube portant sur l’ambition commune de réaliser 30 000 m² de construction bois hors site correspondant à environ 500 lots d’ici 2028. Une première opération significative en Île-de-France sera annoncée et lancée en mai 2025. Nouveau siège Groupe depuis mars 2025 : Le déménagement du siège à Reiwa (Saint-Ouen), un projet Nexity d’envergure de près de 20 000 m² qui illustre le savoir -faire des équipes, permettra une réduction de la base de coût de 6 M€ en base annuelle.







Des projets significatifs en matière de développement ont été gagnés en régions illustrant la capacité de développement multiproduits du New Nexity, la pertinence de son positionnement d’aménageur – promoteur pour proposer aux collectivités locales des produits intégrés à mixité d’usage et de son ancrage territorial :

Région Grand Ouest : requalification d’une friche industrielle de 9 hectares à Bayeux (14)

Ce projet consiste en l’aménagement d’un site industriel de 9 hectares monofonctionnel et largement imperméabilisé et la création d’un quartier mixte comprenant 350 logements et 3 000 m² d’activités économiques

Ce projet consiste en l’aménagement d’un site industriel de 9 hectares monofonctionnel et largement imperméabilisé et la création d’un quartier mixte comprenant 350 logements et 3 000 m² d’activités économiques Région Grand Est : Concession pour l’aménagement de la ZAC Gruen à Sierentz (68)

Ce projet consiste en la création d’une zone d’activités économiques sur 22 hectares. Cette opération mixte comprendra des activités industrielles, un hôtel d’entreprises, un pôle de services ainsi que des espaces publics.

II. Activité commerciale et chiffre d’affaires par pôle





Aménagement et Promotion - Immobilier Résidentiel

Le chiffre d’affaires de l’activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel s’élève à 470 M€ à fin mars 2025, une légère hausse liée à un taux d’avancement ponctuellement plus favorable qu’au T1 2024 et ne reflétant pas la tendance attendue sur l’année (toujours impactée par la baisse embarquée de l’activité du fait du mécanisme de l’avancement).

L’offre commerciale à fin mars 2025 s’élève à 5 188 lots, une baisse de 9% par rapport à fin 2024 et de

-26% par rapport à fin mars 2024, liée notamment à la poursuite du développement sélectif et au travail de recalibrage et d’adaptation de l’offre mené sur 2024.

Le délai d’écoulement à 6 mois sécurise la rotation de l’offre et permet un nombre de logements achevés invendus toujours non significatif (~100 lots à fin mars).

L’offre commerciale en cours de travaux représente 50% de l’offre totale, dont plus de 85% des projets ont une date de livraison à plus de 6 mois et 72% à plus d’un an.

Enfin, la part de l’offre commerciale en zones tendues représente désormais 87%. À noter que 100% de l’offre commerciale est désormais éligible au PTZ depuis le 1er avril vs. 88% à fin 2024.





Activité commerciale :

Dans un marché du logement qui reste dégradé sur le début de l’année, impacté par l’effet des premiers ralentissements dans la délivrance des permis de construire et la fin du dispositif Pinel fin 2024, Nexity a enregistré un total de 1 434 réservations sur la période, soit une baisse de 28% en volume (-30% en valeur).

Les ventes au T1 ne sont pas représentatives de l’activité attendue sur l’exercice, en raison notamment de l’activité non linéaire sur les ventes en bloc. Les réservations au détail enregistrées sur le premier trimestre s’élèvent à 1 101 lots vs. 1 438 lots sur le T1 2024 reflétant les 2 dynamiques suivantes : La baisse des investisseurs particuliers comme attendu du fait notamment de la fin du dispositif Pinel, qui représentait pour rappel 80% des investisseurs particuliers et 18% du total des réservations 2024.



La poursuite de la forte dynamique sur les accédants à +23% (après une hausse de +48% sur le S2 2024).

Les ventes en bloc, non linéaires sur l’année, ont représenté sur la période 333 réservations.





Deux mesures en faveur du logement et de l’accession à la propriété, sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2025.

L’extension du dispositif PTZ (Prêt à taux zéro) : À l’ensemble du territoire : à noter que 88% de l’offre commerciale à fin 2024 était éligible au PTZ car située en zones tendues À la maison individuelle , une mesure d’ores et déjà reflétée dans la dynamique commerciale de l’activité Terrains à bâtir qui progresse en volume de +25% sur le trimestre près de 280 lots.



L’exonération des droits de donation pour l’achat d’un logement neuf, venant ainsi enrichir la palette d’offres à destination de nos clients particuliers.

Le backlog s’élève à 4,0 Md€, soit l’équivalent de 1,6 année d’activité.

Aménagement et Promotion - Immobilier Tertiaire

Dans un contexte de marché toujours en bas de cycle caractérisé par :

Une baisse des investissements de ~70% 6 entre 2019 et 2024,

entre 2019 et 2024, Une contribution des régions en hausse : plus de 50% des investissements en France en 2024 vs. 25% en 2019

Nexity n’a pas enregistré comme anticipé de prises de commande significatives sur le premier trimestre, ce qui ne reflète pas l’activité attendue sur l’année.

Dans le cadre du déploiement opérationnel du New Nexity, le Groupe est engagé dans une dynamique de développement, en régions notamment et intégrant l’accélération de la diversification vers des classes d’actifs tertiaires en croissance (activités, hôtellerie, Data centers, logistique, santé …) qui nourriront le rechargement du backlog.

À titre d’exemple, dans la région Sud-Est, nous avons signé en mars 2025 une promesse unilatérale de vente à Vitrolles pour la réalisation d’un parc d’activités / bureaux de 5.800 m².

Le chiffre d’affaires de l’activité aménagement et promotion tertiaire s’élève à 15 M€ à fin mars 2025, une baisse de 86% et une baisse de la contribution au chiffre d’affaires total de 10 points (par rapport à fin 2024) à 2% qui s’explique par la livraison des projets tertiaires d’envergure (LGC, Reiwa et Carré Invalides) en 2024 représentant pour rappel une surface de 175 000 m², et au non-rechargement du backlog sur les deux derniers exercices.

Services

Le chiffre d’affaires des Services s’élève à 105 M€ à fin mars 2025, soit une hausse de 16% portée par l’exploitation et la distribution

En M€ T1 2024 T1 2025 Variation

25 vs 24 Exploitation 63 74 +18% Distribution 22 27 +22% Gestion 6 4 -24% Chiffres d’affaires hors activités cédées 91 105 +16% Activités cédées (ADB et NPM) 83 - Na Chiffre d'affaires Services 174 105 Na

Les activités d’exploitation (résidences étudiants gérées, espaces de coworking) affichent un chiffre d’affaires en hausse de 18%, à 74 M€, porté notamment par la forte dynamique de croissance du parc des activités de coworking (+11 nouveaux sites sur 2024 pour un total de près de 155 000 m² gérés 7 ) et des taux d’occupation toujours élevés à fin mars tant sur les espaces de coworking (86% 8 ) que sur les résidences étudiants (97%).





(résidences étudiants gérées, espaces de coworking) affichent un chiffre d’affaires en hausse de 18%, à 74 M€, porté notamment par la forte dynamique de croissance du parc des activités de coworking (+11 nouveaux sites sur 2024 pour un total de près de 155 000 m² gérés ) et des taux d’occupation toujours élevés à fin mars tant sur les espaces de coworking (86% ) que sur les résidences étudiants (97%). Le chiffre d’affaires des activités de distribution s’élève à 27 M€, en hausse de 5 M€ (+22%) tirée par des signatures d’actes suite à la bonne dynamique commerciale des réservations du T4 2024. A noter une bonne dynamique commerciale sur le 1 er trimestre 2025 avec des réservations (opérateur et commercialisateur) en hausse de +5%.





s’élève à 27 M€, en hausse de 5 M€ (+22%) tirée par des signatures d’actes suite à la bonne dynamique commerciale des réservations du T4 2024. A noter une bonne dynamique commerciale sur le 1 trimestre 2025 avec des réservations (opérateur et commercialisateur) en hausse de +5%. A la suite des cessions finalisées sur 2024 de l’ADB, de NPM et de Bien’ici, le chiffre d’affaires des activités de gestion s’élève sur le trimestre à 4 M€.

Chiffre d’affaires consolidé

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin mars 2025 s’établit à 590 M€, une baisse de 9% par rapport au 31 mars 2024 à périmètre constant. Cette baisse est tirée par l’activité tertiaire dont la contribution a baissé de 10 points par rapport à fin 2024 (-86% en valeur) du fait de l’effet de base lié à l’avancement des projets tertiaires d’envergure (LGC, Reiwa et Carré Invalides) qui étaient en cours sur le T1 2024 et qui ont été livrés sur 2024.

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

III. Remboursement des échéances obligataires





Le Groupe a remboursé le 2 mars dernier la totalité de l’ORNANE 2018 pour un montant de 200 M€9 via la trésorerie disponible.

La ligne de crédit a été adaptée sur le trimestre aux besoins et au redimensionnement du Groupe à

625 M€. Elle est intégralement non tirée à fin mars.

IV. Perspectives inchangées





Sous réserve de la non-dégradation de l’environnement macro-économique, les guidances communiquées en février dernier pour l’ensemble de l’exercice 2025 sont maintenues :

Retour à la profitabilité avec un résultat opérationnel courant IFRS positif, hors activités cédées et hors activités à l’international 10 .

avec un résultat opérationnel courant IFRS positif, hors activités cédées et hors activités à l’international Poursuite de la maitrise du bilan avec la confirmation d’un endettement net IFRS inférieur à

380 M€11.

Avertissement : Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.25-0267 en date du 16 avril 2025 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d'euros en 2024, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2024, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la sixième année consécutive, 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos, et notée 5/5 par Humpact pour la 5e année consécutive (au titre de 2023) au 1er rang de notre secteur en matière de développement du capital humain. Nexity est coté au SRD, au Compartiment B d’Euronext et au SBF 120.

ANNEXES

1. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles





2023 2024 2025 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 2 811 3 274 3 128 5 389 2 005 3 055 3 049 5 278 1 434 Terrains à bâtir 288 359 186 217 221 218 267 362 278 Total nombre de

réservations France 3 099 3 633 3 314 5 606 2 226 3 273 3 316 5 640 1 712

--

2023 2024 2025 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 575 685 605 1 099 446 614 630 1 028 312 Terrains à bâtir 28 28 25 20 18 17 24 36 26 Total montant

réservations France 604 713 630 1 119 464 631 654 1 064 339

2. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées





2023 2024 2025 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Logements neufs (France) 2 811 6 085 9 213 14 602 2 005 5 060 8 109 13 387 1 434 Terrains à bâtir 288 647 833 1 050 221 439 706 1 068 278 Total nombre de réservations France 3 099 6 732 10 046 15 652 2 226 5 499 8 815 14 455 1 712

-

2023 2024 2025 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Logements neufs (France) 575 1 260 1 865 2 964 446 1 060 1 690 2 718 312 Terrains à bâtir 28 56 81 101 18 35 58 95 26 Total montant réservations France 604 1 316 1 946 3 065 464 1 095 1 748 2 812 339

3. Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par client

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs par clients - France - nouveau périmètre T1 2024 T1 2025 Variation

3M 2025 /3M 2024 Clients accédants 584 29% 721 50% 23% dont : - primo-accédants 496 25% 637 44% 28% - autres accédants 87 4% 84 6% -4% Investisseurs individuels 854 43% 380 27% -55% Bailleurs professionnels 567 28% 333 23% -41% dont : - investisseurs institutionnels 223 11% 171 12% -23% - bailleurs sociaux 344 17% 162 11% -53% Total 2 005 100% 1 434 100% -28%

4. Backlog – Carnet de commandes

2023 2024 2025 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Backlog Promotion Immobilier résidentiel France 5 225 5 168 5 041 5 019 4 845 4 699 4 411 4 354 4 036 Promotion Immobilier tertiaire 659 536 445 349 248 208 43 38 41 Total France 5 883 5 704 5 485 5 367 5 093 4 907 4 455 4 392 4 077

5. Services





Exploitation 31-déc-2024 T1 2025 Variation Résidences étudiantes Nombre de résidences en exploitation 134 135 + 1 Taux d'occupation (12 mois glissants) 97,3% 97,4% + 0,1 pts Bureaux partagés Nombre de sites ouverts Morning 50 50 0 Nombre de sites ouverts Hiptown 41 40 - 1 Nombre de sites ouverts 91 90 - 1 Surfaces gérées (en m²) Morning 121 623 125 126 + 3 503 Surfaces gérées (en m²) Hiptown 29 870 29 175 - 695 Surfaces gérées (en m²) 151 493 154 301 + 2 808 Taux d'occupation (12 mois glissants) Morning 82,0% 83,0% + 1,0 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) Hiptown 81,0% 78,2% - 2,8 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 81,8% 82,1% + 0,3 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Morning 86,0% 86,0% 0,0 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Hiptown 91,0% 86,8% - 4,2 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) 87,1% 86,2% - 0,9 pts Distribution T1 2024 T1 2025 Variation Réservations totales 593 625 + 5% Dont réservations pour compte de tiers 341 533 + 56%

6. Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles





2023 2024 2025 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Aménagement et Promotion 626 854 642 966 555 746 715 751 484 Immobilier résidentiel 516 724 552 858 451 669 546 727 470 Immobilier tertiaire 110 131 91 107 104 78 168 24 15 Services 106 116 117 159 91 93 120 153 105 Exploitation 60 66 66 67 63 65 72 76 74 Distribution 40 45 45 85 22 22 44 70 27 Gestion 6 5 6 7 6 5 4 7 4 Autres activités 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 732 970 759 1 125 646 839 835 905 590 Chiffre d'affaires activités cédées (1) 87 102 98 91 83 13 14 (1) Chiffre d'affaires 819 1 072 857 1 216 729 852 848 904 590 Dont NPM 12 13 14 14 12 12 14 -1 0 Dont l'ADB 74 76 80 77 71 0 0 0 0 Dont International (Allemagne, Belgique & Italie) 1 29 0 2 0 3 1 -1 0

GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des couts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Source Observatoire Crédit logement – mars 2025

3 Sous réserve de la non-dégradation de l’environnement macro-économique

6 Sources: BNPP RE, Real Capital analytics / Knight Frank, Analyse BCG

7 Surface totale nette des entrées / sorties

8 Calcul sur 12 mois glissants - sites matures

