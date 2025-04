SAFE Group signe un accord de distribution au Venezuela et annonce le succès de la première chirurgie

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 24 avril 2025 à 18h. Safe SA (la « Société ») est fière d'annoncer la signature d'un accord de distribution avec un acteur majeur du marché vénézuélien de la chirurgie du rachis, et le succès de la première chirurgie. Cet accord marque une étape supplémentaire dans l’accélération du déploiement en Amérique du Sud, et dans l’engagement du Groupe à améliorer l'accès aux soins de santé de haute qualité au Venezuela.

Dans le cadre de cet accord, SAFE a formé en France deux chirurgiens vénézuéliens aux techniques de pointe nécessaires pour l'utilisation optimale des dispositifs médicaux à usage unique. La première pose a été réalisée le 21 avril 2025 avec succès et représente une avancée significative dans le domaine de la santé au Venezuela.

Dans un contexte particulièrement complexe, tel que celui du marché vénézuélien, les solutions premium prêtes à l’emploi et à usage unique proposées par SAFE se distinguent en apportant une réelle valeur ajoutée, largement reconnue par les chirurgiens. Elles répondent à des besoins spécifiques, notamment dans les zones socialement défavorisées où l'accès à des innovations de ce type est d’autant plus crucial. Bien que représentant un coût par chirurgie supérieur aux solutions traditionnelles, ces dispositifs restent alignés avec les contraintes budgétaires locales, en permettant de réaliser des économies substantielles sur le coût de stérilisation des dispositifs, et en réduisant les temps logistiques, opératoires, et les risques d’infection des patients.

« Cet accord est une étape cruciale pour SAFE et démontre notre détermination à collaborer avec des partenaires locaux pour améliorer la qualité des soins de santé », a déclaré Nicolas Papillon, Directeur général délégué de Safe Group. « Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera des bénéfices durables aux patients et aux professionnels de santé au Venezuela. »

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe