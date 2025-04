Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes

Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes schuldeffecten in de vorm van Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (de “Notes”) voor een bedrag van EUR 500 miljoen, met vervaldag in mei 2056 en eerste call date in november 2035. De uitgifte kon rekenen op veel belangstelling en werd meer dan 3 keer overtekend met een orderboek van meer dan EUR 1,6 miljard.

De Notes zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 aan een heruitgifteprijs van 99,89 en met een vaste couponrente van 4,625 % die jaarlijks betaalbaar is tot de eerste call date (2 mei 2036). Vanaf de eerste call date zal de coupon driemaandelijks betaalbaar zijn tegen een 3-maand Euribor variabele rente over de initiële kredietspread (215 bp) en een step-up van 100 basispunten.

De Notes zullen in aanmerking komen als Tier 2-kapitaal voor zowel Ageas Groep als ageas SA/NV volgens het prudentiële Solvency II regime in de EU en krijgen een A- rating van Fitch. Ageas verwacht dat Standard & Poor’s de Notes een A- rating zal toekennen. Er werd een aanvraag ingediend om de Notes op te nemen op de officiële lijst en toegelaten te worden tot de verhandeling op Euro MTF van de Luxemburgse beurs. De afwikkeling van de Notes wordt verwacht op 2 mei 2025.

De netto-opbrengsten van de uitgegeven Notes zullen gebruikt worden voor de financiering van de overname van esure, voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de kapitaalstructuur van de Groep te optimaliseren.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.



