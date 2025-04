LECTRA : Premier trimestre 2025 : une activité ralentie par un contexte inédit

Premier trimestre 2025 : une activité ralentie par un contexte inédit

Chiffre d’affaires : 134,4 millions d’euros (+ 4 %)*

EBITDA courant : 21,1 millions d’euros (stable)*

Résultat net : 5,8 millions d’euros (- 13 %)*

Actualisation des perspectives annuelles prématurée

(*) variations à données réelles



1er janvier – 31 mars 2025 2024 Variation 2025/2024 (en millions d'euros)



Données réelles Données comparables (1) Chiffre d’affaires 134,4 129,6

+4% +1% ARR (2) 90,3 88,9

+2% +3% EBITDA Courant 21,1 21,1

+0% -6% Marge d'EBITDA courant 15,7% 16,3%

-0,6 point -0,9 point Résultat Net 5,8 6,7

-13% -





Capitaux propres (2) 368,8 341,6

- - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-)(2) -4,6 -18,8

- -

(1) A changes constants et périmètre comparable

(2) Au 31 décembre 2024 et 31 mars 2025

Paris, le 24 avril 2025. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2025, non revus par les Commissaires aux comptes.

SITUATION MACROÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE : UN CHOC SANS PRÉCÉDENT

Depuis début mars, la situation économique mondiale s’est dégradée. Les annonces faites le 2 avril sur les nouveaux droits de douane applicables ont été d’une ampleur inattendue, provoquant une grande volatilité sur les marchés financiers et entrainant des baisses significatives des valorisations et des indices dans tous les pays. Elles ont également eu des effets négatifs importants sur les entreprises du monde entier, créant de l’incertitude et freinant leur développement à court terme.

Un impact direct limité

A aujourd’hui, les logiciels et les services ne sont pas soumis à droits de douane. Les ventes d'équipements aux Etats-Unis proviennent pour moitié de la production locale. Ainsi, seuls 10% du chiffre d'affaires sont concernés par les droits de douane annoncés à ce jour.

Le Groupe a par ailleurs répercuté dans ses prix la hausse des droits de douane.

Une position concurrentielle solide

La distorsion concurrentielle sur les équipements est quasi nulle à court terme, la production par des concurrents aux États-Unis étant très limitée. La situation, si elle se confirmait, devrait être favorable sur le long terme à Lectra, ses concurrents produisant pour la majorité en Asie et en Europe. Le Groupe est par ailleurs le seul à disposer de trois sites de production, en France, en Chine et aux États-Unis.

Un sentiment d’inquiétude qui renforce l’attentisme des clients

Les clients et sous-traitants doivent s’adapter à cette nouvelle donne économique, que ce soit en matière de politique de prix, de production, d’investissement ou de stratégie future. Les effets à long terme de ces nouveaux droits de douane, s’ils étaient confirmés, pourraient avoir des conséquences sur l’inflation, la croissance et les chaînes d'approvisionnement.

Si la situation se détériorait, un ralentissement économique mondial pourrait être observé avec une hausse des prix pour les consommateurs et une baisse des bénéfices pour les entreprises, entraînant des difficultés de financement et des investissements réduits.

SYNTHÈSE DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2024 (à données réelles) et, pour l’analyse des variations, aux comptes Proforma 2024, exprimés à cours de change 2024 (à données comparables), incluant Launchmetrics dès le 1er janvier.

Compte tenu de l’importance que revêt l’activité SaaS pour Lectra, le Groupe a décidé de publier un nouvel indicateur, l’ARR (Annual Recurring Revenue), communément utilisé dans l’industrie du SaaS.

L’ARR au 31 mars 2025 s’établit à 90,3 millions d’euros, en progression de 3 % par rapport au niveau à fin 2024 à données comparables.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 (134,5 millions d’euros) progresse de 4% à données réelles et de 1 % à données comparables, traduisant le ralentissement constaté début mars.

L’EBITDA courant (21,1 millions d’euros) est stable à données réelles et en baisse de 6 % à données comparables, et la marge d’EBITDA courante s’établit à 15,7 %.

Après la prise en compte d’une charge d’amortissements des actifs incorporels de 5,9 millions d’euros, le résultat opérationnel courant est en baisse de 12 % à données comparables, à 10,3 millions d’euros.

Le résultat net atteint 5,8 millions d’euros en diminution de 13 % à données réelles.

Un cash-flow libre courant élevé

Le cash-flow libre courant demeure important à 17,7 millions d’euros au premier trimestre 2025, après un niveau record de 22,0 millions d’euros atteint au premier trimestre 2024.

Un bilan très solide

Au 31 mars 2025, le Groupe dispose d’un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 368,8 millions d’euros et un endettement net de 4,6 millions d’euros. Le Groupe poursuit ainsi son désendettement à un rythme soutenu, 14 mois après le financement de l’acquisition de la majorité du capital de Launchmetrics.

PERSPECTIVES





Dans son rapport sur les comptes du quatrième trimestre et de l’année 2024, publié le 12 février 2025, Lectra avait rappelé sa vision de long terme, ainsi que les objectifs de sa feuille de route stratégique pour la période 2023-2025.

Le Groupe précisait alors que, dans un environnement dégradé, fort de son caractère résilient et de la qualité de ses fondamentaux, il abordait 2025 avec confiance, poursuivant sa stratégie, en répondant au plus près aux besoins de ses clients, grâce à la qualité de son offre pour l’Industrie 4.0 et en développant son activité SaaS.

Compte tenu du contexte inédit en matière d’annonces économiques et politiques, entraînant un attentisme plus fort qu’anticipé de la part de ses clients, il est prématuré de fournir, à ce stade, des perspectives annuelles actualisées.

Le rapport financier annuel 2024 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier trimestre 2025, sont disponibles sur lectra.com. Les assemblées Spéciale et Générale Mixte se réuniront le 25 avril 2025 dans les locaux de la Société. Les résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2025 seront publiés le 24 juillet 2025, après bourse.

