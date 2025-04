WENDEL : Activité du T1 2025

ANR par action du 1er trimestre 2025 à 176,7 €

Poursuite du déploiement stratégique :

34 Mds€ d’actifs privés sous gestion pour compte de tiers

Structure financière solide :

forte liquidité et ratio LTV de 17,2%

Actif net réévalué dilué1 au 31 mars 2025 de 176,7 € par action

L’ANR par action est en baisse limitée de -4,8 % depuis le début de l’année reflétant la volatilité du marché et les évolutions de multiples : Actifs cotés (29 % de l’Actif Brut Réévalué) : valeur totale stable depuis le début de l'année Actifs non cotés (33 % de l’ABR) : valeur totale en baisse de 7,3 %, principalement en raison de la baisse des multiples de marché À la suite de l'acquisition de Monroe Capital, la gestion d'actifs représente désormais 17 % de l’ABR



Bonnes performances des sociétés du Groupe au 1er trimestre 2025

Gestion pour compte propre : toutes les sociétés du Groupe affichent une croissance totale positive de leur chiffre d’affaires, à l’exception de Scalian

Gestion pour compte de tiers : bonne dynamique dans la levée de fonds et la croissance du chiffre d’affaires

Croissance des revenus de +33 % d’IK Partners au 1er trimestre. IK Partners finalise avec succès la levée de son fonds flagship IK X, atteignant 3,3 Mds€, plus grosse levée de fonds de son histoire, et poursuit sa levée de fonds pour IK Small & Dev Cap



Au total, IK Partners et Monroe ont réussi à lever plus de 3 Mds€ de nouveaux fonds sur différentes stratégies au cours du premier trimestre

Déploiement avec succès des orientations stratégiques

Gestion pour compte propre : succès d’une vente à terme préfinancée de 6,7 % du capital de Bureau Veritas à un prix de 27,25 € par action le 12 mars 2025 Wendel a conclu une opération de « Call Spread » afin de bénéficier jusqu’à environ 15 % de la hausse du cours de l’action sur les trois prochaines années sur un montant d’actions équivalent à celles sous-jacentes à la Vente à Terme Liquidités nettes immédiates pour Wendel de 750 M€ Wendel conserve 26,5 % du capital et 41,2 % des droits de vote de Bureau Veritas

: succès d’une vente à terme préfinancée de 6,7 % du capital de Bureau Veritas à un prix de 27,25 € par action le 12 mars 2025

Gestion d’actifs pour compte de tiers : avec la finalisation de l’acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel représente 34 Mds€ d'actifs sous gestion 2 Le 31 mars 2025, Wendel a investi 1,13 3 Mds$ pour l’acquisition de 72 % des actions de Monroe Capital, ainsi que le droit à environ 20 % du carried interest généré sur les fonds passés et futurs.

avec la finalisation de l’acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel représente 34 Mds€ d'actifs sous gestion

Dividende : hausse de 17,5 %, à 4,70 € par action proposé au vote de l’Assemblée générale du 15 mai 2025

correspondant à légèrement plus de 2,5 % de l’ANR au 31 décembre 2024, comme indiqué dans la feuille de route stratégique

représentant un rendement d’environ 5,5 % par rapport au cours de l’action actuel4

Structure financière solide, engagement de rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 3,4 ans et un coût moyen de 2,4 %

Ratio LTV de 17,2 5 % au 31 mars 2025 en pro forma

% au 31 mars 2025 en pro forma Liquidité pro forma de 1,7 Mds€ 6 au 31 mars 2025, incluant environ 800 M€ de trésorerie et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée en totalité)

au 31 mars 2025, incluant environ 800 M€ de trésorerie et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée en totalité) Le 31 mars 2025, S&P a révisé la perspective de Wendel de ‘Négative’ à ‘Stable’ en raison de la réduction de la dette et a réaffirmé sa notation à ‘BBB’





Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Le premier trimestre 2025 marque une étape importante pour Wendel, avec la finalisation de l'acquisition de Monroe Capital, concrétisant notre stratégie de développement de la gestion d'actifs pour compte de tiers aux côtés de notre activité d'investissement pour compte propre. Avec Monroe Capital et IK Partners représentant 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 3,4 milliards d’euros levés au 1er trimestre, nous construisons un acteur solide et important du secteur générant des revenus récurrents et prévisibles, améliorant ainsi significativement le profil de création de valeur de Wendel.



Nous avons également réalisé avec succès une vente à terme d'actions Bureau Veritas, dans de bonnes conditions générant 750 millions d'euros de produits, ce qui, combiné à notre discipline financière, a contribué à améliorer significativement notre ratio LTV. Ce profil financier renforcé est un levier essentiel pour mener à bien notre feuille de route de création de valeur à l'horizon 2027. Nos équipes restent pleinement mobilisées sur nos priorités : générer plus de valeur dans le portefeuille actuel et mettre en place notre plateforme de gestion d'actifs. »

Actif net réévalué de Wendel au 31 mars 2025 : 176,7 € par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 mars 2025 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 176,7 € par action au 31 mars 2025 (détail dans le tableau ci-après), contre 185,7 € par action au 31 décembre 2024, ce qui correspond à une baisse de - 4,8 % depuis le début de l’année. La décote sur l’ANR fully diluted au 31 mars ressort à - 47,9 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 mars 2025.

Bureau Veritas a contribué négativement à l’Actif Net Réévalué, son cours moyen sur 20 jours ayant baissé de - 3,2 % depuis le début de l'année. L'impact des cours de bourse en moyenne 20 jours d'IHS Towers (+ 37,2 %) et de Tarkett (+ 55,5 %) ont contribué positivement à la performance de l’ANR. La création de valeur totale par action des actifs cotés est neutre (+ 0,0 €) sur le premier trimestre 2025.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été négative depuis le début de l’année, avec une variation de valeur totale par action de -6,5 € reflétant la baisse généralisée des multiples de marché.

Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont contribué légèrement négativement à l’ANR, - 0,8 € en raison de la baisse des multiples d’IK Partners. Au total 29 M€ de sponsor money ont été inclus dans l’ANR à fin mars, pour IK Partners et Monroe

Les charges opérationnelles, les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -1,7 € sur l'ANR, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts et bénéficiant d'un portage positif.

L’évolution de l'ANR par action s'est élevée à -9,0 € depuis le début de l’année.

ANR de 176,7 € fully diluted au 31 mars 2025

(en millions d’euros) 31/03/2025 31/12/2024 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 965 3 793 Bureau Veritas 89,9(2) M / 120,3 M 28,5 € / 29,5 € 2 565 3 544 IHS 63,0 M / 63,0 M 4,4 $ / 3,2 $ 254 192 Tarkett 16,4 € / 10,5 € 146 57 Participations non cotées (3) 3 346 3 612 Activités d’Asset Management (4) 1,778 616 Asset Managers (IK Partners & Monroe) 1,749 616 Sponsor Money 29 - Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (5) 161 174 Trésorerie et placements financiers (6) 2 058 2 407 Actif Brut Réévalué 10 308 10 603 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 378 - 2 401 Paiement différé d’IK Partners et earnout Monroe - 244 - 131 Actif Net Réévalué 7 686 8 071 Dont dette nette - 564 - 124 Nombre d’actions au capital 44 461 997 44 461 997 Actif Net Réévalué par action 172,9 € 181,5 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 92,0 € 93,5 € Prime (Décote) sur l’ANR - 46,8 % - 48,5 % Nombre de titres fully diluted 42 456 176 42 466 569 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 176,7 € 185,7 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 47,9 % - 49,6 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 mars 2025 et au 31 décembre 2024.

(2) Nombre d’actions ajusté de la vente à terme préfinancées de 30 357 140 actions Bureau Veritas. La valeur du « Call Spread » permettant de bénéficier, jusqu’à environ 15% de la hausse du cours de l’action sur un montant d’actions équivalent est pris en compte dans la ligne « Autres actifs et Passifs de Wendel et de ses holdings »

(3) Participations non cotées (Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(4) Activité d’IK Partners (hors cash à distribuer aux actionnaires) de Monroe et engagements d’investissements relatifs au sponsor money

(5) Dont 2 005 821 actions propres Wendel au 31 mars 2025 et 1 995 428 actions propres Wendel au 31 décembre 2024.

(6) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 285 du document de référence 2024.

Rotation du portefeuille géré pour compte propre

Le 12 mars 2025, Wendel a réalisé avec succès un placement d’actions Bureau Veritas dans le cadre d’une vente à terme préfinancée d’une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma à environ 17 %. Cette transaction a permis de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 millions d’euros pour Wendel.

Nouvel investissement de Wendel de 11,5 M€ dans Scalian à l’occasion de l’acquisition d’un spécialiste français des services IT dans le secteur de la défense en janvier 2025.

Évolution de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers

Acquisition de la participation de contrôle dans Monroe Capital LLC finalisée, une opération transformante, en ligne avec la feuille de route stratégique

Wendel a finalisé le 31 mars 2025 l’accord de partenariat définitif incluant l'acquisition, avec AXA IM Prime, de 75 % de Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" ou "la société") et la participation aux futures levées de fonds à hauteur de 800 M$ pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 M$ d’engagements du General Partner.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel a atteint 34 Mds€ d'actifs sous gestion7, et devrait générer en 2025, en année pleine, environ 4558 M€ de revenus pour environ 160 M€ de FRE avant impôts, soit environ 100 M€ de FRE, part de Wendel, et a pour objectif d’atteindre 150 M€ de FRE en 2027, part de Wendel.

Forte création de valeur des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers (17 % de l’Actif Brut Réévalué)

Performance sur le premier trimestre 2025

Au 1er trimestre 2025, IK Partners a encore connu une activité particulièrement soutenue, avec 46,4 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de +33 % par rapport au T1 2024. Le total des actifs sous gestion (14,9 Md€, dont 4,8 Md€ de Dry Powder9) a augmenté de 8 % depuis le début de l'année, et les AuM générateurs de commissions (« FPAuM ») de +2 % (10,2 Md€). Sur la période, 0,64 Md€ de nouveaux fonds ont été levés (IK X, IK PF III, IK SC IV et IK CV I) et 2 cessions d’actifs ont été réalisées pour plus de 0,26 Mds€ de produits.

Au 31 mars 2025, l’ensemble de la plateforme de gestion10 pour compte de tiers de Wendel représentait un total d’actifs sous gestion de 34 Mds€, et a levé 3,4 Mds€ de fonds.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 500 M€ dans les fonds d’IK Partners (dont 300 M€ dans IK X. Au 31 mars 2025, 29 M€ d’engagements ont été appelés dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

Chiffre d’affaires des sociétés du portefeuille pour compte propre

Actifs cotés : 29% de l’Actif Brut Réévalué

Bureau Veritas — Un premier trimestre robuste et des perspectives 2025 inchangées ; Augmentation du rendement pour les actionnaires avec un programme de rachat d'actions de 200 M€

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas au premier trimestre 2025 s'est élevé à 1 558,7 M€, soit une hausse de 8,3 % par rapport au premier trimestre 2024. Bureau Veritas a délivré une croissance organique de 7,3 %.

Trois activités ont tiré la croissance : Industrie, en hausse de 14,3 %, Marine & Offshore, en hausse de 11,8 % et Certification, en hausse de 10,9 %. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a augmenté de 6,0 %, tandis que les activités Biens de consommation et Bâtiment & Infrastructures ont enregistré une croissance organique faible à un chiffre au premier trimestre de 2025.

L'effet de périmètre a été positif à hauteur de 1,4 %, reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 3,0 %) réalisées au cours des derniers trimestres, partiellement compensées par l'impact de cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 1,6 %). Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 0,4 %, en raison de l’appréciation de l'euro par rapport à la plupart des autres devises.

Programme de rachat d’actions 2025

Le 24 avril 2025, Bureau Veritas a annoncé la mise en place d’un nouveau programme de rachat d’actions de 200 M€, à réaliser d’ici la fin du mois de juin 2025. Cette décision reflète la confiance du Groupe dans la résilience de son modèle d’affaires et tire parti du cours actuel de l’action.

Perspectives 2025 inchangées

Alors que ses clients traversent une période incertaine, Bureau Veritas dispose d’un pipeline d’opportunités robuste, d’un carnet de commandes solide et de fondamentaux de marché forts à moyen et long terme. Par conséquent, Bureau Veritas maintient ses perspectives inchangées et prévoit d’atteindre pour l'année 2025 : une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash11 supérieur à 90 %.





Pour une information complète : http://group.bureauveritas.com

IHS Towers (non consolidé) — IHS Towers publiera son résultat consolidé du 1er trimestre 2025 au mois de mai

Tarkett a publié ses résultats le 17 avril 2025.

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actifs non cotés : 33 % de l’Actif Brut Réévalué

Chiffres d’affaires

(en millions) T1 2024 T1 2025 Stahl 225,6 € 231,0 € CPI 29,0 $ 30,7 $ ACAMS 20,7 $ 22,0 $ Scalian 140,6 € 131,8 € Globeducate (1) na 109,6 €

(1) Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités. Les chiffres indiqués correspondent aux chiffres d’affaires sur 3 mois (1er décembre 2024- 28 février 2025)





Stahl — Chiffre d’affaires total12 en hausse de +2,4 % au 1er trimestre 2025, dans des conditions de marché difficiles

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 231,0 M€ au T1 2025, en croissance de +2,4% par rapport au T1 2024. Le premier trimestre 2025 a été marqué par des incertitudes croissantes sur les marchés, en raison des tensions géopolitiques et commerciales. La croissance organique a été de -5,4 %, souffrant d'une base de comparaison élevée avec le premier trimestre 2024 (où le chiffre d’affaires avait progressé de +9,8 % en organique). Le périmètre a contribué positivement à hauteur de +8,1 % grâce à l'acquisition de Weilburger Graphics finalisée en septembre 2024, tandis que les effets de change ont été négatifs (-0,3 %).

Pro forma de la cession des activités de chimie pour le cuir wet-end, la croissance totale sur le trimestre aurait été de +6,0 %.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +5,8 % par rapport au 1er trimestre 2024

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du T1 2025 de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 30,7 M$, en hausse de +5,8 % par rapport au T1 2024. La croissance organique atteint + 5,3 %, tandis que les variations des taux de change ont un impact de - 0,9 % et l’effet périmètre est de +1,4 %.

Malgré les incertitudes liées à l’encadrement fédéral et à son financement, qui affectent de nombreux clients de CPI, les sessions de formation du personnel ont continué à se développer. Cependant, durant cette période d’incertitude, les clients ont été plus lents à renforcer ou renouveler les formateurs certifiés (« Certified Instructors »).

Le 21 janvier 2025, CPI a annoncé l'acquisition de Verge, un leader norvégien de la formation dans l'intervention comportementale. Cette acquisition étend la présence de CPI dans les pays nordiques et renforce sa capacité à soutenir les professionnels dans le monde entier, en s'appuyant sur les techniques innovantes de Verge pour traiter les comportements complexes, l'agression et la violence.

ACAMS — Chiffre d’affaires en hausse de + 6,4 % au premier trimestre, reflétant une croissance à deux chiffres de l’Amérique du Nord, le marché principal d’ACAMS, ainsi qu’une dynamique soutenue des activités de sponsoring des conférences et des salons

(Intégration globale)

ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la criminalité financière, réalise un chiffre d’affaires de 22,0 M$, en hausse de +6,4 % par rapport au T1 202413. Les résultats du premier trimestre ont été tirés par une croissance à deux chiffres du marché principal d’ACAMS, l'Amérique du Nord, auprès de clients bancaires et non bancaires, ainsi que par l'amélioration de l’activité de sponsoring de conférences et d'expositions, partiellement compensés par des vents contraires dans certains marchés de la région EMEA et de l'APAC.

La croissance du premier trimestre reflète l'élan donné par les récents changements stratégiques et organisationnels, notamment l'arrivée de la nouvelle équipe de direction, un changement de stratégie en faveur de la vente de solutions pour les grandes entreprises, l'expansion du marché avec l'introduction de la certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS), et des investissements dans la plateforme technologique. ACAMS prévoit une croissance continue en 2025 au fur et à mesure que ces changements stratégiques et ces investissements se concrétiseront.

Scalian - Baisse du chiffre d'affaires total de -6,3 % au premier trimestre 2025, dans un contexte de poursuite du ralentissement de la croissance du marché. Acquisition d'une société française de services informatiques spécialisée dans le secteur de la défense en janvier 2025.

(Intégration globale)

Scalian, un leader du conseil en transformation digitale et performance opérationnelle a réalisé un chiffre d'affaires total de 131,8 M€ au 31 mars 2025, soit une baisse de -6,3 % par rapport à l'année dernière. Le ralentissement est généralisé sur plusieurs secteurs et zones géographiques, en particulier l'automobile en Europe et l'aéronautique (perturbations de la chaîne d'approvisionnement). Les ventes sont en baisse de -11,2 % en organique et ont bénéficié d'un effet de périmètre positif de +4,9 %.

En janvier 2025, Scalian a finalisé l'acquisition d'un spécialiste français des services informatiques. L'acquisition a été financée par des apports en fonds propres, dont une injection de 11,5 M€ de Wendel dans Scalian. Cette acquisition renforce davantage le positionnement unique de Scalian dans le domaine OT/IT et s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance externe mise en œuvre par le Groupe, laquelle a déjà conduit aux acquisitions de Yucca en 2023 ainsi que de Mannarino et Dulin en 2024.

Globeducate – Chiffre d’affaires total en hausse de + 11 %14

(Mise en équivalence. L’acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités. Les chiffres indiqués correspondent aux chiffres d’affaires sur 3 mois (1er décembre 2024- 28 février 2025))

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d’affaires total de 109,6 M€1 sur le premier trimestre, soit une augmentation totale de c.+11 % par rapport à l’année précédente. Sur cette augmentation, 3,5 % proviennent d'acquisitions aux effets relutifs.

Entre septembre et novembre 2024 Globeducate a mené à bien deux acquisitions : une à Chypre (Olympion School) et une au Royaume-Uni (l'Ecole des Petits).

Estimation préliminaire de l’impact des nouvelles taxes douanières sur les activités de Wendel

Les sociétés composant le groupe Wendel sont principalement des sociétés de services, et sont donc faiblement directement impactées par les conflits autour des droits de douane. En ce qui concerne les sociétés industrielles (Stahl et Tarkett), ces deux sociétés disposent d’unités de production généralement localisées dans les pays dans lesquels elles réalisent leur chiffre d’affaires. D’après les informations dont nous disposons, l’impact direct pour ces deux sociétés est limité. Le manque de visibilité sur l’évolution de ces droits de douane, leur impact réel sur la croissance de l’économie mondiale et l’évolution des taux de change par rapport au dollar, constituent le principal risque sur la création de valeur potentielle des actifs.

1 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres. L'ANR non ajusté de la dilution s’élève à 7 719 millions d'euros et à 173,6 euros par action.

2 A fin mars 2025, Fonds sous gestion d’IK Partners et de Monroe Capital.

3 Montant incluant les ajustements habituels lors de closings.

4 Cours au 23 avril de 86,05€.

5 Incluant les engagements d'investissements relatifs au sponsor money dans IK (-500 M€ partiellement tirés au 31 mars 2025) et des engagements prévus dans Monroe Capital pour l'année 2025 (-200 M$ partiellement tirés au 31 mars 2025), la contrepartie différée de la transaction IK Partners (-131 M€), l'acquisition de 100 % de Monroe Capital (y compris les compléments de prix estimés et les puts sur le capital résiduel, i.e. -528M$).

6 2,1 Mds€ de trésorerie au 31 mars 2025, retraités des engagements d'investissements relatifs au sponsor money dans IK (-500 M€ partiellement tirés au 31 mars 2025) et des engagements prévus dans Monroe Capital pour l'année 2025 (-200 M$ partiellement tirés au 31 mars 2025), la contrepartie différée de la transaction IK Partners (-131 M€), l'acquisition de 100 % de Monroe Capital (y compris les compléments de prix estimés et les puts sur le capital résiduel, i.e. -528M$).

7 A fin mars 2025

8 Taux de conversion EURUSD de 1,05

9 Engagements pas encore investis

10 IK Partners et Monroe Capital

11 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

12 Chiffre d’affaires total de Stahl incluant les activités wet-end, dont la cession est prévue au T2 2025

13 CA du T1 2024 excluant le retraitement de 0,3M$ lié aux PPA. Incluant ce retraitement, le CA est de 20.4M$ au T1 2024.

14 Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités. Les chiffres indiqués correspondent aux chiffres d’affaires sur 3 mois (1er décembre 2024-28 février 2025). Ces chiffres sont comparés à ceux de la même période de l’année N-1, qui sont des estimations non auditées, les pourcentages calculés sont arrondis au chiffre le plus proche

