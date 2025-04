Unternehmer und renommierter Dichter Sekou Andrews ist Hauptredner bei der Duck Creek Formation ’25

BOSTON, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung sowie der allgemeinen Versicherung definiert, begrüßt Sekou Andrews als Hauptredner seiner Formation ’25. Andrews ist ein Vordenker, preisgekrönter Unternehmer und Gründer/CEO von SekouWorld, Inc., dem Innovator der „Poetic Voice“ und einer der erfolgreichsten Spoken-Word-Dichter der Welt. Die jährliche Anwenderkonferenz von Duck Creek Formation zieht die klügsten Köpfe der Versicherungs- und Technologiebranche weltweit an und findet vom 19. bis 21. Mai 2025 in Orlando, Florida, statt.

Die Formation ’25 bietet der Sach- und Unfallversicherungsbranche Erkenntnisse, Technologien und Tools, die dazu beitragen, die führende Rolle der Branche bei der Anpassung an die heutigen Herausforderungen zu gestalten, darunter Klimawandel, Cybersicherheitsrisiken und sich ständig ändernde Technologie- und Regulierungstrends. Branchenführer werden berichten, wie sie die Branche voranbringen, indem sie innovative Lösungen zur Risikominimierung und Verbesserung des Kundenerlebnisses liefern. Auf der Tagesordnung stehen allgemeine und Breakout-Sitzungen unter der Leitung von Unternehmensführern, Kunden, Partnern und Branchenanalysten, die alle die Leidenschaft und das Fachwissen teilen, die Entwicklung der Versicherungsbranche zu beschleunigen.

„Sekou Andrews ist ein einflussreicher Redner und Dichter, der mit seiner kraftvollen Poesie viele Organisationen und Einzelpersonen dazu inspiriert hat, Veränderungen anzunehmen, Innovationen anzustoßen und mutig zu denken“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Wir freuen uns sehr, dass er seine inspirierenden Worte und seinen Stil bei der Formation ’25 mit uns teilt, während wir weiterhin innovativ sind, uns anpassen und in unserer Branche führend sind, um sinnvolle Engagements und Kundenerlebnisse zu schaffen.“

In Andrews' Grundsatzrede „Die Kühnheit des Was-wäre-wenn?“ geht es darum, dass bahnbrechende Ideen mit drei Worten beginnen: „Was wäre, wenn?“ Er geht der Frage nach, wie Kühnheit Innovationen vorantreibt und wie Führungskräfte durch die Kraft mutiger Fragen und unkonventionellen Denkens den Status Quo in Frage stellen, Veränderungen anstoßen und ihre Branchen voranbringen können.

„Bei der Poesie geht es darum, eine Stimme zu schaffen, die sich durch den Lärm hindurchsetzt und mit ihrer Einfachheit und ihrer Fähigkeit, sich spontan anzupassen, die Führung übernimmt“, so Sekou Andrews. „Ich freue mich, Teil dieser Konferenz zu sein und das Publikum zu inspirieren, auf neue und tiefgreifende Weise zu führen, sich anzupassen und zu innovieren.“

Sekou Andrews ist Gründer/CEO von SekouWorld, Inc., dem Innovator der „Poetic Voice“ und einer der erfolgreichsten Spoken-Word-Dichter der Welt. An jedem beliebigen Tag kann man diesen ehemaligen Lehrer, der zum Unternehmer wurde und ein Unternehmen mit einem siebenstelligen Umsatz auf dem Gebiet der Poesie aufgebaut hat, dabei antreffen, wie er eine Grundsatzrede bei einem Fortune-500-Unternehmen hält, Tausende bei einem Konzert inspiriert oder für Barack Obama in Oprahs Garten auftritt. Sekou ist der Schöpfer der „poetischen Stimme“ – einer hochmodernen Redekategorie, die inspirierendes Sprechen nahtlos mit gesprochener Poesie verbindet, so wie „Hamilton“ auf „TED“ trifft. Diese innovative Mischung aus strategischem Geschichtenerzählen, Vordenkerposition, gesprochenem Wort, Theater und Komödie verleiht Inhalten eine menschliche Note und macht sie unterhaltsam, bewegend und einprägsam. Zu den Erfolgen von Andrews zählen eine Auszeichnung als „Unternehmer des Jahres“ der ABA, zwei Independent Music Awards, zwei nationale Poetry-Slam-Meisterschaften, drei Helen Hayes Awards, sechs CLIO Awards, die meisten JPF-Musikpreise der Geschichte und die erste GRAMMY-Nominierung für das „Beste Spoken-Word-Album“, die seit über 30 Jahren an einen Spoken-Word-Dichter vergeben wurde. Mit all der Innovation und Inspiration, die eine poetische Stimme ausmacht, gelingt Sekou Andrews das scheinbar Unmögliche: Er bringt Spoken-Word-Poesie auf die größten Bühnen der Welt und definiert gleichzeitig die Vorstellung davon, was ein Sprecher ist und was ein Dichter sein kann, neu.

