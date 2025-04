起業家兼著名な詩人であるセクー・アンドリューズ (Sekou Andrews) がダック・クリーク・フォーメーション’25 (Duck Creek Formation ’25) の基調講演者に決定

ボストン発, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は、フォーメーション’25の基調講演者としてセクー・アンドリューズを迎える。 同氏は、ソートリーダーであり、受賞歴を持つ起業家、「ポエティック・ボイス」の革新者であり、世界で最も成功したスポークンワード詩人の一人として知られるセクーワールドInc. (SekouWorld, Inc.) の創業者兼CEOである。 ダック・クリークの年次ユーザー会議であるフォーメーションは、保険業界およびテクノロジー業界における世界有数の頭脳が集結する場であり、2025年5月19日から21日まで、フロリダ州オーランドで開催される。

フォーメーション’25では、損害保険および一般保険業界の関係者に対し、気候変動、サイバーセキュリティリスク、進化し続ける技術・規制動向といった今日の課題に対応しながら、業界がどのように主導的役割を果たしていくかを形作るための知見、テクノロジー、ツールを提供する。 業界リーダーたちは、リスクの最小化や顧客体験の向上を実現する革新的なソリューションを通じて、いかに業界の前進を牽引しているかを共有する予定である。 本会議では、保険業界の進化を加速させる情熱と専門知識を持つ企業幹部、顧客、パートナー、業界アナリストらによる全体セッションおよび分科会が実施される。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は以下のように述べている。「セクー・アンドリューズ氏は、変化を受け入れ、イノベーションを促進し、大胆に思考することの重要性を、多くの組織や個人に力強い詩を通じて伝えてきた影響力あるスピーカーであり詩人です」。 「フォーメーション’25において、彼のインスピレーションに満ちた言葉とスタイルを共有していただけることを大変嬉しく思います。私たちは、有意義な関係性と顧客体験を創出するために、業界全体で革新・適応・リードを続けてまいります」。

セクー・アンドリューズによる基調講演「もしも、という大胆さ (The Audacity of What If?)」では、「もしも? (What if?)」という二語から、いかに画期的なアイデアが生まれるかに焦点を当てる。 大胆さがイノベーションをどのように後押しするかを探り、挑戦的な問いと型破りな発想の力によって、リーダーが現状に挑み、変革を生み、業界を前進させる方法について語る予定である。

「詩とは、雑音の中から際立つ声を生み出し、そのシンプルさと即応性によって導くものです」と、セクー・アンドリューズは語った。 「このカンファレンスに参加し、参加者の皆さまが新しく深い形で率い、適応し、革新するためのインスピレーションを与えられることに、今からとてもワクワクしています」。

フォーメーション’25 — 詳細・登録はこちらを参照されたい

セクー・アンドリューズは、「ポエティック・ボイス」の革新者であり、世界で最も成功したスポークンワード詩人の一人として知られるセクーワールドInc.の創業者兼CEOである。 かつて学校教師だった彼は、詩によって7桁規模の企業を築き上げ、ある日はフォーチュン500企業で基調講演を行い、またある日はコンサートで数千人を鼓舞し、あるいはオプラ (Oprah)・ウィンフリーの自宅の庭でバラク・オバマ (Barack Obama) 前大統領の前でパフォーマンスを披露することもある。 同氏は、「ポエティック・ボイス」という最先端のスピーキングジャンルを創出した人物であり、それはインスピレーショナルなスピーチとスポークンワード詩を融合させたもので、「ハミルトン (Hamilton)」と「TED」が出会ったようなスタイルである。 この革新的なスタイルは、戦略的ストーリーテリング、ソートリーダーシップ、スポークンワード、演劇、コメディを融合させたものであり、コンテンツに人間味を与え、エンターテインメント性と感動、そして記憶に残る体験を生み出している。 同氏の実績には、ABA「年間最優秀起業家賞 (Entrepreneur of the Year)」、インディペンデント・ミュージック・アワード (Independent Music Awards) 2回、ナショナル・ポエトリー・スラム (National Poetry Slam) 優勝2回、ヘレン・ヘイズ賞 (Helen Hayes Awards) 3回、CLIO賞 (CLIO awards) 6回、JPFミュージック・アワード (JPF music awards) 史上最多の受賞、さらに30年以上ぶりにスポークンワード詩人として受賞された「最優秀スポークンワード・アルバム (Best Spoken Word Album)」部門のグラミー賞ノミネートが含まれている。 詩的な声「ポエティック・ボイス」がもたらす革新とインスピレーションによって、セクー・アンドリューズは、スポークンワード詩を世界最大の舞台に届けながら、「スピーカーとは何か」「詩人とは何か」という概念を再定義するという、一見不可能とも思える挑戦を実現し続けている。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

