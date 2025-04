La CDPQ vendra 2 061 000 actions ordinaires de WSP

/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI POUR DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CDPQ a annoncé aujourd’hui son intention de vendre 2 061 000 actions ordinaires de Groupe WSP Global inc. (TSX : WSP), ce qui représente environ 1,6 % des actions ordinaires émises et en circulation de WSP en date du 23 avril 2025.

Les actions ordinaires sont vendues à un prix brut de 242,70 $ l’action dans le cadre d’une opération en bloc souscrite par BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc. (« preneurs fermes »). La CDPQ prévoit recevoir un produit brut en espèces d’environ 500 M$ dans le cadre de cette transaction.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ. Une fois celle-ci réalisée, la CDPQ détiendra toujours près de 14,2 % des actions ordinaires émises et en circulation de Groupe WSP Global.



« Depuis 2011, la CDPQ a joué un rôle clé en soutenant le Groupe WSP Global à travers huit acquisitions majeures, propulsant l’entreprise parmi les leaders mondiaux de son secteur. La CDPQ souhaite maintenant monnayer une partie de son investissement tout en conservant sa position d’actionnaire principal. Ce capital pourra notamment être réinvesti dans des sociétés québécoises, dont le Groupe WSP Global, afin de soutenir et accélérer la croissance d’entreprises d’ici », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« La CDPQ est un partenaire de longue date qui nous a accompagnés tout au long de notre parcours pour devenir l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde. À la suite de cette transaction, la CDPQ demeure notre principal actionnaire alors que nous amorçons l’exécution de notre nouveau plan d’action stratégique mondial 2025-2027, qui vise à piloter le changement pour une croissance dynamique. Guidés par nos ambitions renouvelées, nous demeurons confiants en notre capacité à continuer de créer de la valeur durable pour nos actionnaires », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de Groupe WSP Global.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour plus d’informations

CONTACT MÉDIAS

1 (514) 847-5493

medias@cdpq.com