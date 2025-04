Hepsori juhatuses ja nõukogus kavandatakse muudatusi

Hepsor AS-i (edaspidi Hepsor) aktsionäride üldkoosolekule tehakse ettepanek, et senine juhatuse esimees Henri Laks asuks ettevõtte nõukokku. Uueks juhatuse liikme kandidaadiks on tänane Hepsori Läti maajuht Martti Krass.

Henri Laks on Hepsor AS-i üks asutajatest ning olnud Hepsori kontserni erinevate ettevõtete juhatuse liige alates aastast 2011. Laks on olnud tegev kinnisvaraarenduse valdkonnas alates aastast 2004.

Viimase 14 aasta jooksul on Hepsor kasvanud Eestis ja Lätis üheks suurimaks ettevõtteks kinnisvaraarenduse valdkonnas, 2023. aastal laieneti Kanada turgule. Laksi juhtimisel viidi Hepsor 2021. aastal börsile ja noteeriti Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.

25. aprillil 2025. aastal teavitas Henri Laks Hepsori nõukogu soovist juhatuse liikme kohalt tagasi astuda. Nõukogu vastas Laksi teavitusele ettepanekuga jätkata tööd nõukogu esimehena alates 1. augustist ning lisada vastav päevakorrapunkt 21.mail 2025. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda.

Nõukogu esialgse ettepaneku kohaselt on uus kandidaat ettevõtte juhatuse liikme kohale Martti Krass, kes on Hepsoris töötanud alates 2014. aastast projektijuhi ja hiljem Läti maajuhina.

„Iga organisatsioon vajab aeg-ajalt värsket vaadet ja muutust. Ligi 15 aastat on olnud piisavalt pikk aeg olla Hepsori veduriks. Minu jaoks on käes aeg anda teatepulk Hepsori järgmiseks arengutsükliks üle heale kolleegile, kes tunneb meie ettevõtet ning kellel on head valdkondlikud teadmised,“ sõnas Laks.

Laks lisas: „Usun, et muutusteks on parim aeg just nüüd, kuna viimased viis aastat on olnud majanduses, sealhulgas kinnisvarasektoris turbulentne ja kriisidest kantud aeg, mis nüüdseks näitab rahunemise märke ja kinnisvaraturg pakub seevastu uusi kasvuvõimalusi.“.

Seni nõukogu liikme rollis olnud Lauri Meidla on avaldanud soovi nõukogust lahkuda, mistõttu lisatakse vastav päevakorrapunkt ka korralise üldkoosoleku päevakorda. Nõukogu liikmetena jätkavad Andres Pärloja ja Kristjan Mitt.

„Minu soov on jätkata tööd strateegilisel tasandil, et saaksin panustada Hepsori pikaajalisse arengusse ning toetada ettevõtetjust seal, kus minu kogemus on kõige väärtuslikum,“ kinnitas Laks.

„Henri pikaaegsel ja pühendunud juhtimisel on Hepsor läbi käinud märkimisväärse arengutee ning kasvanud tugevaks ja innovatsioonile orienteeritud ettevõtteks. On hea meel, et saame tema kogemustele ja teadmistele toetuda ka nõukogu tasandil. Oleme tänulikud tehtu eest ning soovime jätkuvat indu panustamaks üheskoosHepsori tulevikku,“ kommenteeris nõukogu liige Andres Pärloja.

Kavandatavad muudatused jõustuvad vastavalt nõukogu ja aktsionäride üldkoosoleku otsusele.

