ALSTOM S.A : Alstom fournira 35 trains interrégionaux Coradia Stream et assurera la maintenance associée en Bulgarie, pour un montant de 600 millions d'euros.

Premiers trains de voyageurs fournis par Alstom en Bulgarie et premiers nouveaux trains interrégionaux électriques pour le pays depuis 20 ans.

La valeur de ces trains interrégionaux Coradia Stream fabriqués par Alstom est de 452 millions d'euros.

Le contrat comprend également 15 ans de services de maintenance, d'une valeur de 268 millions d'euros, pour lesquels Alstom s'associera localement à RVP Invest.



25 avril 2025 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, dirige le consortium BULEMU qui a signé un contrat avec le ministère des Transports et des Communications de Bulgarie pour la livraison de 35 trains interrégionaux électriques Coradia Stream, incluant 15 ans de maintenance. La valeur totale du contrat s'élève à 720 millions d'euros, dont 600 millions d'euros pour Alstom. Le consortium BULEMU est formé par Alstom et la société locale RVP Invest, qui fournira les installations pour la maintenance.

Les 35 trains interrégionaux à unités multiples électriques (EMU) seront les premiers fournis par Alstom pour le transport de voyageurs en Bulgarie et les premiers trains interrégionaux électriques achetés dans le pays au cours des 20 dernières années. Les EMU seront utilisés pour le transport des passagers avec des temps de trajet pouvant atteindre quatre à cinq heures.

« Les nouveaux trains interrégionaux électriques Coradia Stream contribueront à rendre les transports bulgares plus modernes et plus durables – en ligne avec notre ambition de développer une mobilité plus verte et plus intelligente dans le monde entier. Je suis ravi que nos trains régionaux, appréciés dans de nombreux pays européens, circulent également en Bulgarie. Ce contrat complète le portefeuille de solutions Alstom dans ce pays, constitué de projets de signalisation et d'infrastructure, de trains de voyageurs mais aussi de maintenance », a déclaré Gian Luca Erbacci, président d'Alstom Europe.

« Ces trains permettront la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de transport ferroviaire de voyageurs, visant à attirer davantage de passagers grâce à un service plus régulier, avec une qualité et un confort accrus, tout en réduisant les émissions de CO2. », a déclaré Grozdan Karadjov, vice-premier ministre et ministre des Transports et des Communications en Bulgarie.

Développés spécifiquement pour le marché européen, les trains interrégionaux Coradia Stream sont équipés du système de contrôle du trafic ERTMS de niveau 21 et sont conformes aux normes européennes ainsi qu'aux spécifications techniques d'interopérabilité, adaptés pour fonctionner avec les principaux systèmes d'alimentation électrique européens. La vitesse maximale des trains sera de 160 km/h.

Chaque train comprendra six voitures, une capacité totale de plus 320 sièges et un plancher bas à 100%, garantissant un accès facile à tous les passagers. Il y aura deux portes d'entrée de chaque côté des voitures du milieu et une porte de chaque côté des voitures d'extrémité. Le système d'information voyageurs comprendra des affichages sonores et visuels dynamiques. Chaque voiture du train sera équipée de grands porte-bagages.

Ces trains seront également équipés d'un système de comptage des passagers numérisé avec des capteurs de haute précision, ainsi que de prises pour le chargement des appareils électroniques. Chaque train disposera de quatre toilettes modernes à émissions contrôlées, réparties uniformément sur toute la longueur du train, dont une conçue pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura des espaces dédiés pour les vélos et les poussettes. La configuration finale, les couleurs de la livrée extérieure et des aménagements intérieurs du train seront personnalisées en fonction des exigences de l'autorité contractante au cours de la phase de conception.

Ce train fait partie de la gamme de trains régionaux Coradia d'Alstom, qui a fait la preuve de son efficacité et de sa fiabilité dans toute l'Europe depuis plus de trente ans. À ce jour, Alstom a vendu plus de 4 000 trains régionaux Coradia dans le monde. Plusieurs pays européens, dont le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne, bénéficient déjà de leurs performances et de leur confort.

Au total, plus de 700 trains régionaux Coradia Stream ont déjà été commandés en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Roumanie. Ceux en Italie sont en service depuis mi-2019, ont déjà démontré la fiabilité de ce nouveau produit. En Roumanie, le Coradia Stream est entré en service commercial en novembre 2024. La gamme Coradia Stream comprend également des solutions sans émissions de CO2, trains à batterie ou à hydrogène, pour les lignes non-électrifiées.

En collaboration avec RVP Invest, Alstom s’assurera que les trains destinés à la Bulgarie fonctionnent en toute sécurité et de manière fiable grâce à des services de maintenance complets. Le contrat de maintenance comprend des activités de maintenance préventive, des réparations et révisions programmées, ainsi que des réparations d’urgence sur une période de 15 ans.

Les solutions FlexCare d'Alstom font passer la gestion des actifs ferroviaires à la vitesse supérieure grâce à des services adaptés et flexibles à chaque étape de leur cycle de vie. De l'exploitation et maintenance des trains à la fourniture de pièces, aux révisions et à la modernisation, Alstom aide les propriétaires d'actifs à atteindre les plus hauts niveaux de performance.

En Bulgarie, Alstom fournit des services de maintenance à la flotte de l'opérateur national de transport ferroviaire de passagers BDZ, ainsi que des services de modernisation de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de plusieurs projets en cours, dont l'un est déjà achevé et en phase de garantie.

ALSTOM™ , Coradia™, Coradia Stream™ et FlexCare™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

À propos d'Alstom





Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens aiment utiliser. Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d'infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le plus large portefeuille de l'industrie. Avec une présence dans 64 pays et une base de talents de plus de 84 700 personnes de 184 nationalités différentes, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en France, Alstom a généré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros pour l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 2024.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alstom.com.



1 ERTMS (European Rail Traffic Management System) est le système européen de gestion de trafic des trains, composé de systèmes interopérables permettant la protection des trains, le pilotage automatique, et la radiocommunication sol-train.

