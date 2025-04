Avis aux médias - Exposition Réalité Virtuelle 2025 : Accélérer l'innovation en matière de soins de santé

MONTRÉAL, 25 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les représentants des médias sont cordialement invités à l’édition 2025 de la RV Expo : accélérer l’innovation en matière de soins de santé, un événement immersif qui explore le potentiel de la réalité virtuelle (RV) dans les soins pédiatriques spécialisés. Professionnels de la santé, chercheurs et universitaires du réseau de la santé, se rassembleront pour découvrir les dernières innovations en matière de réalité virtuelle et échanger sur ses applications cliniques concrètes. RV Expo est une occasion unique de capter des images, de réaliser des entrevues et de vivre des expériences technologiques de pointe au sein même de l’hôpital.

Parmi les thématiques abordées :

Témoignage de Mia, 8 ans, atteinte d’ostéogenèse imparfaite (OI)

Implantation de la RV en milieux cliniques

RV et santé mentale

RV et éducation

RV en réadaptation



Des kiosques et conférences seront animés par des experts de plusieurs établissements, notamment l’Université McGill, l’Université de Montréal, SickKids, le CHU Sainte-Justine, l’Université de la Saskatchewan, et l’Université Concordia.

Quand : Le vendredi 25 avril 2025 de 09 h 00 à 15 h 00.

Lieu : Hôpitaux Shriners pour enfants Canada, 1003 boul. Décarie, Montréal, Québec, H4A 0A9 (salle de conférence 2.30, 2e étage)

RSVP et demandes d'entrevues : moncommunications@shrinenet.org



Stationnement : veuillez-vous stationner au niveau P-3 (près de la section 100). Entrez par le musée au niveau SS2 et prenez l’ascenseur jusqu’au RC. Apportez votre billet de stationnement blanc – il vous sera échangé contre un billet rose (stationnement gratuit) à l’accueil média.

À propos de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada

Établi à Montréal en 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants Canada est un hôpital bilingue de courte durée qui offre des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'Hôpital est de fournir traitement et réadaptation aux nourrissons, aux enfants et aux jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, les différences de longueur des membres et la paralysie cérébrale, entre autres. L'Hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'Hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels paramédicaux dans ses installations exceptionnelles du site Glen. L'Hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

Contact pour les médias

Timothy Fisher

Directeur, Marketing et Communication

Timothy.Fisher@shrinernet.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d7807a1-ea74-4336-a3ed-2eddb5ed4efe/fr