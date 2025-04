Meddelelse

25. april 2025

BioPorto offentliggør afslutningen af en overtegnet rettet emission af 25 mio. nye aktier med et provenu på 33,5 mio. kr.

KØBENHAVN, DANMARK, 25. april 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto, en in-vitro diagnostisk virksomhed med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), annoncerede i dag afslutningen af en rettet kapitalforhøjelse på 25.000.000 nye aktier til en markedskurs på 1,3402 kr. pr. aktie, hvilket tilvejebragte et bruttoprovenu på DKK 33.505.000 mio.

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen siger: "Jeg er glad for at være blevet valgt som bestyrelsesformand for BioPorto. Kapitalrejsningen vil hjælpe selskabet med at nå sit mål om at fremme den kommercielle lancering af ProNephro AKI NGAL i USA og med forberedelsen til at ansøge om FDA-godkendelse af testen til voksenbrug. Jeg ser frem til at bidrage til denne rejse.

Vi takker vores investorer for den fortsatte støtte og byder nye investorer velkommen, der anerkender potentialet i selskabet.

Derudover bemærker jeg BioPortos ledelse og bestyrelse deltagelse i den rettede emission. Dette viser det fortsatte engagement og den stærke tro på vores mission om at transformere området for AKI-testning og -pleje. Her stræber vi efter at redde liv og forbedre den generelle livskvalitet for patienter, der er ramt af denne tilstand, ved at give klinikere værktøjer til at opdage AKI på et tidligere tidspunkt."

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.