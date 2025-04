Credit Agricole Nord de France - Resultats Financiers au 31 Mars 2025

Lille, le 25 avril 2025

Résultats financiers au 31 Mars 2025

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Mars 2025 Mars 2024 Variation

Activité : Encours de collecte globale 38 929 M€ 37 777 M€ 3,05% Encours de crédit* 28 728 M€ 28 703 M€ 0,09% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 136,7 M€ 141,4 M€ -3,36% Résultat Brut d’Exploitation 32,5 M€ 42,9 M€ -24,15% Résultat Net 20,6 M€ 22,9 M€ -9,88% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 153,1 M€ 149,4 M€ 2,46% Résultat Brut d’Exploitation 36,0 M€ 38,0 M€ -5,27% Résultat Net Part du Groupe 17,2 M€ 13,9 M€ 23,70% Structure financière : Bilan consolidé 38 558 M€ 38 235 M€** 0,84% Ratio CET1 Bâle 3 28,80%*** 28,62% 0,18 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 123,14% 136,62% -13,48 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 124,07% 125,60% -1,53 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 Avril 2025, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 Mars 2025.

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, près de 17 800 clients ont rejoint la Caisse Régionale, portant le total de clients à plus d’1,15 million.

Les réalisations de crédit progressent de 9,5 % par rapport à 2024, pour s’établir à 0,9 Mrd€ sur le 1er trimestre 2025. Les encours de crédit s’établissent ainsi à 28,7 Mrds€, en légère progression de 0,1% avec des réalisations de crédits habitat qui progressent de façon marquée de 50,2 % par rapport à 2024.

L’encours d’épargne progresse de 3,1 % sur 12 mois, pour s’établir à 38,9 Mrds€. Cette épargne continue à être portée par la hausse des livrets A (+9,1%) et des dépôts à terme (+9,3%) qui s’élèvent désormais respectivement à 3,9 Mrds€ et à 4,3 Mrds€. Le coût global de la collecte se stabilise alors que le rendement des encours de crédit progresse, permettant un redressement de la marge d’intermédiation après deux années de dégradation liée à la forte hausse des taux de 2022 et 2023.

L’activité Assurances se maintient à un niveau élevé, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui progresse de 38 000 contrats, soit une hausse de 5,8% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale, à 136,7 M€, est en baisse de -3,4%. Ce résultat est impacté par des opérations de restructuration de dettes et de gestion d’excédents de liquidité ayant pour objectif d’optimiser la structure financière de la Caisse régionale pour les prochaines années. Hormis ces effets exceptionnels, la marge d’intermédiation continue de se redresser et la dynamique de l’activité commerciale permet une progression de 8 % de nos commissions.

Les charges générales d’exploitation affichent une hausse de 5,7%. Cette évolution est directement liée à la progression de nos activités et au développement des outils digitaux. La poursuite de l’optimisation de nos process doit permettre une compensation progressive de ces hausses durant l’année 2025.

La Caisse Régionale affiche un coût du risque en baisse de 10,1 M€, à -8,1 M€. Après une année 2024 qui a vu une hausse sensible du risque sur le marché des entreprises et des professionnels, la banque reste vigilante sur le niveau de provisionnement de ses encours.

Le résultat net social intègre une reprise du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 4 M€ comme en 2024.

Il s’établit à 20,6 M€, stable sur un an hormis la comptabilisation d’une anticipation de la surtaxe d’impôt sur les sociétés à hauteur de 2,5 M€ à fin mars.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 17,2 M€, en hausse de 23,7% sur un an, en lien principalement avec l’évolution du coût du risque de la Caisse Régionale et la neutralisation du FRBG.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 17,3 M€ contre 12,7 M€ au 31 Mars 2024,

: 17,3 M€ contre 12,7 M€ au 31 Mars 2024, Pôle Capital Investissement : - 0,8 M€ contre 1,0 M€ au 31 Mars 2024,

: - 0,8 M€ contre 1,0 M€ au 31 Mars 2024, Pôle Foncière : 1,1 M€ contre 1,2 M€ au 31 Mars 2024,

: 1,1 M€ contre 1,2 M€ au 31 Mars 2024, Pôle Immobilier : - 0,4 M€ contre - 0,6 M€ au 31 Mars 2024,

: - 0,4 M€ contre - 0,6 M€ au 31 Mars 2024, Pôle Innovation : 0 M€ contre - 0,4 M€ au 31 Mars 2024.

CCI Nord de France

Le Certificat coopératif d’investissement a clôturé à 17,25 € au 31 mars 2025, en hausse de 42,5% depuis le 31 mars 2024.

Perspectives

Le début d’année 2025 est marqué par une montée des incertitudes économiques et géopolitiques impactant l’évolution des taux. Cette situation pourrait affecter le coût de la collecte et le rendement de nos crédits mais les fondamentaux de la marge d’intermédiation restent aujourd’hui bien orientés. Malgré cet environnement incertain, la région affiche une reprise économique sur la fin du trimestre : le Crédit Agricole Nord de France accompagne ce développement tout en restant vigilant sur la maitrise de son niveau de risque. L’ambition de trajectoire de résultat de la Caisse Régionale est maintenue.

* Encours intégrant les titrisations de crédits habitat. Résultats financiers Comptes sociaux hors véhicules de titrisation.

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2024

***Ratio CET1 au 31 Décembre 2024

*** *Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

