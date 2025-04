MAISONS DU MONDE : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

Maisons du Monde annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2024. Celui-ci a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce 25 avril 2025, sous le numéro D.25.0297.

Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, inclut notamment :

- le rapport financier annuel,

- le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

- les rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires,

- les informations en matière de durabilité et le rapport de certification sur ces informations,

- les informations relatives à l’Assemblée générale du 26 juin 2025.

Le Document d’Enregistrement Universel, en version française, est disponible sur le site Internet de Maisons du Monde (https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance) et de l’AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée peut être obtenue, sans frais et sur simple demande.

Une version anglaise sera disponible, également sur le site Internet du Groupe, prochainement.

A propos de Maisons du Monde

Inspirante, accessible et durable, Maisons du Monde est la Marque européenne de référence en aménagement d’intérieur et de décoration, pour les particuliers et les professionnels, forte de son réseau omnicanal et de sa présence dans neuf pays d’Europe. La marque se distingue par son offre multi-styles, régulièrement renouvelée, de meubles et d'objets décoratifs, plébiscitée par près de 7 millions de clients. Avec 39% de son offre intégrant des matières plus responsables ou produites en Europe, le Groupe réaffirme son engagement envers une croissance plus durable. S'appuyant sur son modèle omnicanal et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale. Sa raison d’être : Inspirer à chacun l’envie de s’ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables.

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Denis Lamoureux,



Directeur Exécutif Administratif et Financier



Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 investor.relations@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com



Michelle Kamar



Tel : (+33) 6 09 24 42 42 michelle@source-rp.com

