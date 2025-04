Mission Produce® inaugura empacadora de última generación en Guatemala para impulsar el suministro de aguacates durante todo el año

OXNARD, California, April 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) (“Mission” o "la Empresa”) un líder mundial en abastecimiento, producción y distribución de aguacates Hass frescos, anunció hoy la inauguración de su nueva empacadora de última generación. Este logro amplía la red de abastecimiento global verticalmente integrada de la empresa para servir a los mercados globales durante todo el año con World's Finest Avocados™. En celebración, la ceremonia de corte de cinta se realizó el 24 de abril de 2025 y contó con la presencia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, marcando un momento significativo en el surgimiento del país como pieza clave en la producción mundial de aguacate.

"Nuestra inversión estratégica en Guatemala eleva nuestra posición como líder mundial en el negocio mundial del aguacate y como proveedor durante todo el año de World's Finest Avocados™", dijo Steve Barnard, director ejecutivo. “Guatemala aporta un gran valor a nuestra estrategia de abastecimiento diversificada como una región de cultivo de calidad superior con abundantes recursos, tiempo de cosecha óptimo y posición geográfica centralizada. Con dos cultivos anuales, Guatemala cierra las brechas del suministro durante períodos clave durante todo el año, mejorando nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda mundial de aguacates.1 Nuestra nueva instalación nos permitirá satisfacer la demanda de manera más eficiente con un mayor control de calidad para los clientes en el Reino Unido, Europa y, pronto, Estados Unidos".

"Con la inversión de Mission Produce en esta nueva instalación de talla mundial, no solo estamos agregando valor a nuestra producción nacional, sino que también estamos preparando el terreno para una economía más competitiva, sostenible e inclusiva", dijo Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. “En 2024, las exportaciones de aguacate generaron más de Q120,761,773 (USD$ 15.5 millones) para Guatemala y apoyaron más de seis mil empleos de manera directa e indirecta. Este progreso es un testimonio del potencial de nuestro sector agrícola y la fortaleza de las asociaciones internacionales. Juntos, construimos un futuro donde los aguacates de Guatemala llegan a más mercados, y más familias guatemaltecas se benefician de ese crecimiento".

Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, comentó: “El mercado estadounidense está hambriento de aguacates. La demanda está ahí, y con una colaboración continua y altos estándares, Guatemala está en posición de aprovechar esta gran oportunidad económica ".

Con lanzamiento previsto para agosto de 2025, la planta empacadora de Mission en Guatemala está diseñada para un rendimiento máximo. La instalación cuenta con la más avanzada tecnología de control de calidad e inocuidad alimentaria, incluyendo sistemas automatizados de gestión de temperatura de precisión y clasificación, diseñados para mantener la integridad de la fruta y promover la calidad duradera de los aguacates de Guatemala. Con los 40 años de dedicación a la excelencia operativa de Mission, la instalación está construida para facilitar el excelente manejo postcosecha para cumplir con los más altos estándares fitosanitarios, de calidad y comerciales de cada mercado de destino.

"Guatemala es una fuerza creciente en el sector mundial de los aguacates, y Mission Produce lidera el desarrollo de la región para la producción mundial de aguacate", dijo Juan Rodolfo Wiesner, presidente de Mission Produce, América del Sur y Central. “Siguiendo el modelo del éxito de nuestra integración vertical en Perú, nuestras operaciones agrícolas y de empaque en Guatemala están diseñadas para producir aguacates de alta calidad comenzando de cero. Además, nuestro equipo ha dedicado varios años a construir relaciones con los productores locales, aprovechando nuestra amplia experiencia como distribuidor global para aumentar la aceptación de los aguacates de Guatemala en los mercados globales".

Mission Produce estableció por primera vez su integración vertical y operaciones agrícolas en el país en 2020, con el arrendamiento a largo plazo de la granja de aguacate Cerro Redondo. Al cierre del año fiscal 2024 de Mission, la empresa había plantado 728 hectáreas en ese terreno con expectativas de plantar hasta 1,000 hectáreas y alcanzar la producción total para 2026.

Para más información acerca de la estrategia global de abastecimiento e integración vertical de Mission Produce, visite www.missionproduce.com/diversified-sourcing .

Notas finales:

Rabobank. Global Avocado Update. 2024.



Acerca de Mission Produce, Inc.:

Mission Produce es un líder mundial en el negocio global de aguacates con ofertas adicionales de mangos y arándanos. Desde 1983, Mission Produce se dedica al abastecimiento, producción y distribución de aguacates Hass frescos, y actualmente presta servicios a clientes minoristas, mayoristas y de servicios de comidas en más de 25 países. La empresa integrada verticalmente, posee y opera cuatro instalaciones de empaque de última generación en ubicaciones de cultivo clave a nivel mundial, incluyendo California, México y Perú, y tiene capacidades de abastecimiento adicionales en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Ecuador, Sudáfrica y más, lo que le permite a la empresa ofrecer un suministro de fruta de primera calidad durante todo el año. La red de distribución global de Mission incluye centros de distribución avanzados estratégicamente posicionados en los principales mercados de América del Norte, China, Europa y el Reino Unido, que ofrecen servicios de valor agregado como maduración, embolsado, embalaje personalizado y gestión logística. Para más información visite, www.missionproduce.com .

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son de naturaleza histórica son declaraciones prospectivas que, dentro del significado de las leyes federales de valores, incluyendo las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995, implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las palabras como "puede", "hará", "espera", "intenta", "planea", "cree", "busca", "podría", "estima", "juzga", "objetivo", "debe", "anticipa", "meta" y variaciones de estas palabras y expresiones similares, también pretenden identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa abordan una variedad de temas, incluyendo declaraciones sobre nuestras suposiciones, metas y objetivos a corto y largo plazo. Muchas de estas suposiciones se relacionan con asuntos que están fuera de nuestro control y cambian rápidamente. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, no podemos asegurar que se cumplan nuestras expectativas. Se advierte a los lectores que los resultados reales podrían diferir materialmente de los implícitos en dichas declaraciones prospectivas debido a una variedad de factores, que incluyen: dependencia principalmente de un producto principal, limitaciones con respecto al suministro de fruta, ya sea a través de la compra o el cultivo; fluctuaciones en el precio de mercado de la fruta; creciente competencia; riesgos asociados con hacer negocios internacionalmente, incluidas las condiciones económicas, políticas y/o sociales mexicanas y peruanas; presiones inflacionarias; establecimiento de canales de venta y mercados geográficos; pérdida de uno o más de nuestros clientes más grandes; condiciones económicas generales o recesiones; fallas o interrupciones en la cadena de suministro; interrupción del suministro de transporte confiable y rentable; falta de contratación o retención de empleados, relaciones deficientes de los empleados y/o estructura organizativa ineficaz; riesgos agrícolas inherentes, incluido el cambio climático; estacionalidad en los resultados operativos; fallas asociadas con la infraestructura de tecnología de la información, la seguridad del sistema y los riesgos cibernéticos; leyes de privacidad nuevas y cambiantes y nuestro cumplimiento de dichas leyes; eventos y retiros de seguridad alimentaria; incumplimiento de las leyes y regulaciones; cambios en la política comercial y/o leyes y regulaciones de exportación/importación; riesgos de adquisiciones comerciales, si los hubiera; falta o falla de infraestructura; litigios materiales o consultas/acciones gubernamentales; falta de mantenimiento o protección de nuestra marca; cambios en las tasas impositivas o la legislación fiscal internacional; riesgos asociados con conflictos globales; incapacidad para pronosticar con precisión el rendimiento futuro; la viabilidad de un mercado activo, líquido y ordenado para nuestras acciones ordinarias; volatilidad en el precio de negociación de nuestras acciones ordinarias; concentración del control en nuestros funcionarios ejecutivos y directores sobre los asuntos presentados a los accionistas para su aprobación; fuentes limitadas de revalorización del capital; costos significativos asociados con ser una empresa pública y la asignación de recursos de gestión significativos a la misma; dependencia de los informes de los analistas; falta de mantenimiento de un control interno adecuado y efectivo sobre la información financiera; restricciones en los intentos de adquisición en nuestros documentos constitutivos y bajo la ley de Delaware; la selección de Delaware como el foro exclusivo para sustancialmente todas las disputas entre nosotros y nuestros accionistas; riesgos relacionados con los convenios restrictivos bajo nuestra línea de crédito, lo que podría afectar nuestra flexibilidad para financiar las operaciones en curso, los usos del capital y las iniciativas estratégicas y, si no podemos mantener el cumplimiento de dichos convenios, generaremos desafíos significativos para cumplir con nuestros requisitos de liquidez y la aceleración de nuestra deuda; y otros riesgos y factores discutidos de vez en cuando en nuestros Informes Anuales y Trimestrales en los Formularios 10-K y 10-Q y en nuestros otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Puede obtener copias de nuestros informes ante la SEC en el sitio web de la SEC en, www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha del presente documento y la Corporación no tiene la intención, ni asume ninguna obligación de actualizar o complementar ninguna declaración prospectiva después de la fecha del presente documento para reflejar resultados reales o eventos o circunstancias futuras.

Medios de comunicación

Jenna Aguilera

Gerente de comunicaciones y contenido de marketing

Mission Produce, Inc.

press@missionproduce.com

Foto:

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5aa90a8c-f481-4adf-a67d-ed7e1257a3ee