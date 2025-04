Impennata globale nell'innovazione energetica: il TERA-Award attira 785 candidature da record

HONG KONG, April 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A testimonianza dell'accelerazione della spinta globale verso le soluzioni tecnologiche per il clima, il TERA-Award di quest'anno ha attirato innovatori da tutto il mondo, battendo i precedenti record di partecipazione. Il concorso per l'energia intelligente si è concluso all'inizio di aprile con 785 candidature provenienti da 76 Paesi e regioni, il numero più alto nei suoi quattro anni di storia.

Dietro le impressionanti statistiche si nasconde un ventaglio di innovazione in sei categorie, con le energie rinnovabili in testa. I concorrenti hanno presentato idee riguardanti i carburanti verdi, la tecnologia dell'idrogeno, i sistemi energetici intelligenti e le infrastrutture sostenibili, con l'obiettivo di affrontare le sfide energetiche più urgenti a livello globale.

“Stiamo assistendo a una straordinaria convergenza globale sull'innovazione energetica” afferma Alan Chan, Presidente esecutivo del comitato organizzativo di TERA-Award. “Questa impennata di partecipazione conferma che il TERA-Award è diventato una piattaforma globale per identificare e alimentare le soluzioni energetiche di domani”.

La portata internazionale del concorso si è notevolmente ampliata. Gli Stati Uniti hanno contribuito con il 12,5 per cento delle iscrizioni, mentre il Regno Unito e l'India seguono con il 6,2 per cento e l'8,7 per cento rispettivamente. Le domande provenienti dalla Cina continentale (18,1 per cento) e da Hong Kong (5,5 per cento) sono rimaste forti, ma la crescente partecipazione di Europa, Medio Oriente e Americhe segnala la natura globale dell'ecosistema dell'innovazione energetica.

Oltre al premio di 1 milione di dollari, il TERA-Award ha una comprovata esperienza nel trasformare le idee in realtà commerciali. Il precedente partecipante i2Cool ha recentemente chiuso il suo finanziamento Round A con il sostegno dell'organizzatore del concorso Towngas. I suoi rivestimenti refrigeranti che non necessitano di elettricità sono ora diffusi a livello internazionale, a dimostrazione dell'impatto del TERA-Award al di là del semplice riconoscimento.

Analogamente, Luquos Energy ha utilizzato il sostegno di Towngas dopo aver partecipato al concorso per aumentare il suo sistema di batterie a flusso a base di zolfo, con un progetto dimostrativo ora in corso a Shenzhen. Questi esempi illustrano come il TERA-Award acceleri il passaggio delle sue soluzioni dal laboratorio al mercato.

L'attenzione si sposta ora sulla fase di valutazione guidata dal professor Cui Yi, scienziato dei materiali di fama mondiale dell'Università di Stanford. La giuria di esperti valuterà le candidature in base all'innovazione tecnologica, alla fattibilità commerciale, alla scalabilità e al potenziale impatto globale.

I vincitori saranno annunciati nel luglio 2025, ma per molti partecipanti il vero premio va oltre il riconoscimento monetario. Il TERA-Award, promosso da Full Vision Capital, offre ai migliori team l'accesso a leader del settore, potenziali investitori e partner strategici, risorse spesso più preziose del solo finanziamento.

