Energie-innovatie wereldwijd in opmars: TERA-Award ontvangt recordaantal van 785 inzendingen

HONG KONG, April 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De belangstelling voor klimaattechnologie neemt wereldwijd toe: nog nooit meldden zich zoveel deelnemers aan voor de TERA-Award als dit jaar. De inschrijving voor de wedstrijd rond slimme energieoplossingen sloot begin april met 785 inzendingen uit 76 landen en regio’s, het hoogste aantal sinds de competitie vier jaar geleden van start ging.

Achter deze indrukwekkende cijfers gaat een wereld van innovatie schuil, verspreid over zes categorieën. Hernieuwbare energie springt daarbij het meest in het oog. Van groene brandstoffen tot waterstoftechnologie en van slimme energiesystemen tot duurzame infrastructuur: de ingediende ideeën richten zich stuk voor stuk op de grootste energie-uitdagingen van deze tijd.

“Overal ter wereld neemt de focus op energie-innovatie toe en dat komt nu op indrukwekkende wijze samen,” zegt Alan Chan, voorzitter van het organiserend comité van de TERA-Award. “De enorme belangstelling laat zien dat de TERA-Award inmiddels een internationaal platform is voor het ontdekken én ondersteunen van de energietechnologie van de toekomst.”

De internationale reikwijdte van de competitie is flink toegenomen. De Verenigde Staten waren goed voor 12,5% van de inzendingen, gevolgd door India met 8,7% en het Verenigd Koninkrijk met 6,2%. Hoewel inzendingen uit het Chinese vasteland (18,1%) en Hongkong (5,5%) sterk vertegenwoordigd blijven, wijst de groeiende deelname vanuit Europa, het Midden-Oosten en de Amerika’s op het mondiale karakter van het ecosysteem voor energie-innovatie.

De hoofdprijs is één miljoen dollar maar daarnaast heeft de TERA-Award bewezen dat ideeën omgezet kunnen worden in commerciële successen. i2Cool, een eerdere deelnemer, heeft onlangs haar Series A-financiering afgerond, met de steun van Towngas, de organisator van de competitie. Hun coatings voor koeltoepassingen werken zonder elektriciteit en zijn nu wereldwijd in gebruik, wat aantoont dat de TERA-Award een impact heeft die verder reikt dan alleen erkenning.

Net als i2Cool kreeg ook Luquos Energy steun van Towngas na deelname aan de competitie, waarmee het zijn flowbatterijsysteem op basis van zwavel verder kon opschalen. In Shenzhen loopt inmiddels een demonstratieproject. Deze voorbeelden laten goed zien hoe de TERA-Award bijdraagt aan de vertaalslag van onderzoek naar praktische, marktklare oplossingen.

De volgende stap is de jurering, onder voorzitterschap van professor Cui Yi, een internationaal vooraanstaand materiaalkundige van Stanford University. De deskundige jury beoordeelt de inzendingen op technologische vernieuwing, commerciële haalbaarheid, opschaalbaarheid en de mogelijke impact op wereldniveau.

De winnaars worden in juli 2025 bekendgemaakt, maar voor veel deelnemers gaat het om meer dan alleen de geldprijs. De TERA-Award, die mogelijk wordt gemaakt door Full Vision Capital, biedt topteams de kans om in contact te komen met marktleiders, investeerders en strategische partners, een netwerk dat vaak nog waardevoller is dan het prijzengeld zelf.

