La double caméra du C30 Dual d’IMILAB offrent un vrai coup de pouce aux parents

HONG KONG, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMILAB, acteur de référence dans la technologie pour maison intelligente, lancera le C30 Dual le 30 avril. Grâce à sa double caméra et ses détections IA locales, le C30 Dual se veut un allié précieux pour les jeunes parents et les propriétaires d’animaux souhaitant surveiller leurs bébés ou leurs compagnons à quatre pattes.

Vue en direct 3K+3K et communication audio bidirectionnelle

Le C30 Dual d’IMILAB propose deux flux vidéo en direct en qualité 3K, complétés par un système audio bidirectionnel permettant de communiquer en temps réel. Même en condition de faible luminosité, la caméra est capable d’offrir des images en couleur nettes, de jour comme de nuit.

Double angle de surveillance

Avec ses deux objectifs indépendants, le C30 Dual permet aux parents de garder un œil sur plusieurs zones à la fois et de surveiller simultanément un enfant et un animal dans des directions différentes. Il offre une couverture à 360° ainsi qu’un zoom 6x, capturant tous les détails, des moments attendrissants aux scènes les plus cocasses.

Détections IA locales

Le C30 Dual vous alerte en cas d’activité importante détectée grâce à son système d’intelligence artificielle intégré. Il détecte les mouvements humains, les animaux, les pleurs de bébé, ainsi que les débuts d’incendie ou de fumée (fonctionnalité en version bêta). Aucun abonnement n’est nécessaire, les données étant traitées localement.

Connexion via l’application

L’application Xiaomi/Mi Home permet de gérer le C30 Dual à distance, directement depuis votre smartphone, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Stockage flexible des vidéos

Les séquences du C30 Dual peuvent être enregistrées localement sur une carte MicroSD (jusqu’à 256 Go), sans abonnement. Pour ceux qui le souhaitent, une option de stockage cloud est également disponible via abonnement.

Installation polyvalente

La caméra C30 Dual peut être installée aussi bien sur une table que fixée au plafond, offrant ainsi un large éventail d’angles de vision. C’est aussi la première caméra intérieure d’IMILAB compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz via WiFi-6, pour une connexion plus rapide et fluide.

Compatibilité avec les assistants vocaux

Le C30 Dual est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, permettant un contrôle vocal pratique et intuitif.

Disponibilité

Le C30 Dual sera disponible dès le 30 avril sur Amazon, imilabglobal.com et AliExpress.

À propos d’IMILAB

Fondée en 2014, IMILAB est une marque dédiée à la maison intelligente, proposant des solutions de sécurité flexibles et faciles à installer, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Grâce à des partenariats solides avec des acteurs comme Mihome (écosystème Xiaomi AIoT) et Aliyun (écosystème Alibaba AIoT), IMILAB a déjà livré plus de 75 millions de produits à travers le monde. En continuant à repousser les limites de l’innovation, son objectif est de rendre la sécurité intelligente accessible à tous.

Contact : pr@imilab.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a