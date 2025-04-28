C30 Dual 双镜头助力智能看护

香港, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 智能家居科技领导者 IMILAB 将于 4 月 30 日发布 IMILAB C30 Dual。 C30 Dual 搭载双镜头监控和本地人工智能探测功能，帮助新手父母和宠物主人守护婴儿和宠物。

3K+3K 实时画面和聊天功能

IMILAB C30 Dual 配备两个 3K 实时监控画面，双向音频支持实时通讯。 此外，即使在夜间，也仅需微弱光线便可呈现清晰的全彩画面。

双角度监控

C30 Dual 配备两个独立镜头，即使儿童和宠物位于不同方向，家长也能轻松监控。 这款室内摄像头具有 360° 覆盖范围和 6 倍变焦功能，可捕捉每个细节，包括美好有趣的瞬间。

本地人工智能探测

接收 C30 Dual 探测到的重要事件通知。 本地人工智能探测涵盖人类、宠物、婴儿啼哭、火灾和烟雾 (测试版)。 人工智能探测在本地处理数据，因此无需订阅。

应用程序连接

Xiaomi/Mi Home App 是一款一体化应用程序，无需在家即可连接 C30 Dual。

灵活的视频储存方式

C30 Dual 拍摄的视频可存储在本地 MicroSD 卡中（最大 256 GB），无需订购。 或者，用户也可选择订阅云存储。

灵活安装

C30 Dual 可安装在桌面或天花板上，提供更丰富的视角选择。 这也是我们首款通过 WiFi-6 支持 2.4GHz 和 5GHz 的室内摄像头，速度更快，延迟更低。

语音助手

C30 Dual 兼容 Amazon Alexa 和 Google Assistant，可实现便捷的语音控制。

发售时间

C30 Dual 将于 4 月 30 日在 Amazon、imilabglobal.com 和 AliExpress 上发售。

关于 IMILAB

IMILAB 成立于 2014 年，是一个智能家居品牌，致力于为小家庭提供灵活、即插即用、覆盖室内外空间的家居安防解决方案。 IMILAB 通过与 Mihome (Xiaomi AIoT 生态系统的组成部分) 和 Aliyun (Alibaba AIoT 生态系统的重要组成部分) 等知名企业建立紧密的合作关系，已向全球家庭交付超过 7500 万台产品。 我们致力于不断突破创新界限，让智能家居安防变得更简单易用、触手可及。

联系方式：pr@imilab.com

本公告随附照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47b3dd46-b590-417c-8d82-9caa5a9a362a