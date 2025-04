Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksien 2025A osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2025 kello 12.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 19.12.2024 optio-oikeuksien antamisesta Siili Solutions Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2024 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeudet annetaan osana yhtiön käynnistämää osakesäästöohjelmaa vastineena ohjelman osallistujien säästöillä ostetuille yhtiön osakkeille. Siili Solutions Oyj:n osakesäästöohjelman kahdeksannelle säästökaudelle ilmoittautui mukaan yli 80 yhtiön työntekijää.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2025A on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.2025 – 31.3.2025 eli 6,09 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset. Optio-oikeuksilla 2025A on mahdollista merkitä yhteensä enintään 50 000 Siili Solutions Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2027—1.8.2028.

Optio-oikeuksia 2025A on 50 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2025A teoreettinen markkina-arvo merkintähinnan määräytymishetkellä oli noin 1,41 euroa per optio-oikeus ja yhteensä noin 70 500 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-Merton –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 5,90 euroa, osakkeen merkintähinta 6,09 euroa, riskitön korko 2,21 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3,33 vuotta ja volatiliteetti 30,90 %.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

