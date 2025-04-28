TERA-Award 大赛共收到 785 个参赛项目，创历年新高，反映全球能源创新发展蓬勃

香港, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年的 TERA-Award 智慧能源创新大赛吸引了来自世界各地的创新者，打破了以往的参赛记录，充分证明全球业界日益加快开发气候科技解决方案。 本届TERA-Award大赛已于 4 月初截止报名，收到来自 76 个国家和地区共 785 个参赛项目，创下举办四年以来的最高纪录。

这一亮丽数据背后涵盖六大比赛范畴的创新成果，其中「可再生能源」(Renewable Energy) 是最热门范畴。 参赛者提交了有关绿色燃料、氢能科技、智慧系统和可持续基础设施的创意项目，旨在解决世界上最迫切的能源挑战。

TERA-Award 大赛组委会执行主席陈英龙表示：「我们看到全球业界在能源创新方面明显出现融合的迹象。 参与人数激增，证明 TERA-Award 大赛已成为发掘和孕育未来能源解决方案的全球平台。」

这次比赛的国际覆盖面显著扩大， 美国参赛者提交的项目占总数的 12.5%，其次是英国和印度，分别占 6.2% 和 8.7%。 来自中国 (18.1%) 和香港 (5.5%) 仍然维持强劲参与度，而来自欧洲、中东和美洲的参与度亦不断提高，显示能源创新生态系统遍及全球。

除了 100 万美元的冠军奖金外，TERA-Award 大赛在将创意转化为商业实践方面有着良好的往绩。 之前的获奖团队创冷科技（i2Cool）最近在比赛主办方 中华煤气的支援下完成了 A 轮融资， 其无电制冷涂层现已在国际上得以应用，证明了 TERA-Award 大赛的影响力远超单纯的表扬性质。

同样，易池新能（Luquos Energy）在参赛后获得 中华煤气 的支援，扩大了其硫基液流电池储能系统的规模，目前已在深圳推出示范项目。 以上例子说明了 TERA-Award 大赛如何加快解决方案从实验室走向市场的进程。

现在焦点是由世界知名材料科学家、史丹福大学的崔屹教授主持的评审阶段。 专家小组将根据科技创新性、商业可行性、可扩展性和全球影响力，对提交的项目进行评估。

获奖者名单将于 2025 年 7 月公布，但对于许多参赛者来说，最大的奖励不仅是奖金。 TERA-Award 大赛由赋生资本（Full Vision Capital）赋能，让顶尖团队得以接触产业领导者、潜在投资者和策略性合作伙伴——这些资源往往比资金本身更有价值。

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