TERA-Award 大賽共收到 785 個參賽項目，創歷年新高，反映全球能源創新發展蓬勃

香港, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年的 TERA-Award 智慧能源創新大賽吸引了來自世界各地的創新者，打破了以往的參賽記錄，充分證明全球業界日益加快開發氣候科技解決方案。 本屆TERA-Award大賽已於 4 月初截止報名，收到來自 76 個國家和地區共 785 個參賽項目，創下舉辦四年以來的最高紀錄。

這一亮麗數據背後涵蓋六大比賽範疇的創新成果，其中「可再生能源」(Renewable Energy) 是最熱門範疇。 參賽者提交了有關綠色燃料、氫能科技、智慧系統和可持續基礎設施的創意項目，旨在解決世界上最迫切的能源挑戰。

TERA-Award 大賽組委會執行主席陳英龍表示：「我們看到全球業界在能源創新方面明顯出現融合的跡象。 參與人數激增，證明 TERA-Award 大賽已成為發掘和孕育未來能源解決方案的全球平台。」

這次比賽的國際覆蓋面顯著擴大， 美國參賽者提交的項目佔總數的 12.5%，其次是英國和印度，分別佔 6.2% 和 8.7%。 來自中國 (18.1%) 和香港 (5.5%) 仍然維持強勁參與度，而來自歐洲、中東和美洲的參與度亦不斷提高，顯示能源創新生態系統遍及全球。

除了 100 萬美元的冠軍獎金外，TERA-Award 大賽在將創意轉化為商業實踐方面有著良好的往績。 之前的獲獎團隊 創冷科技（i2Cool）最近在比賽主辦方 中華煤氣的支援下完成了 A 輪融資， 其無電製冷塗層現已在國際上得以應用，證明了 TERA-Award 大賽的影響力遠超單純的表揚性質。

同樣，易池新能（Luquos Energy）在參賽後獲得 中華煤氣 的支援，擴大了其硫基液流電池儲能系統的規模，目前已在深圳推出示範項目。 以上例子說明了 TERA-Award 大賽如何加快解決方案從實驗室走向市場的進程。

現在焦點是由世界知名材料科學家、史丹福大學的崔屹教授主持的評審階段。 專家小組將根據科技創新性、商業可行性、可擴展性和全球影響力，對提交的項目進行評估。

獲獎者名單將於 2025 年 7 月公布，但對於許多參賽者來說，最大的獎勵不僅是獎金。 TERA-Award 大賽由賦生資本（Full Vision Capital）賦能，讓頂尖團隊得以接觸產業領導者、潛在投資者和策略性合作夥伴——這些資源往往比資金本身更有價值。

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