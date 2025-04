Rush Factory Oyj

28.4.2025 klo 15.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Rush Factory Oyj ja Sunborn International Holding Oy toteuttavat osakevaihdon; kaupankäynti osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkaa 29.4.2025

Rush Factory Oyj (”Rush Factory” tai ”Yhtiö”) tiedotti 5.12.2024 solmineensa osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti Yhtiö hankkii Sunborn International Holding Oy:n (”SBIH”) osakevaihdolla (”Osakevaihto”) muodostaakseen yhdistyneen konsernin (”Sunborn International -konserni”). Osakevaihto oli ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan Sunborn Oy:lle myöntämälle poikkeusluvalle pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta, SBIH:n 11,8 miljoonan euron rahoituskierroksen toteutumiselle, Rush Factoryn muiden suunnattujen osakeantien toteutumiselle, tarvittaville Rush Factoryn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille, listalleottohakemuksen hyväksymisen vahvistamiselle, kaikkien Osakevaihdon toteuttamisen hetkellä SBIH:n osakkeenomistajina olevien henkilöiden Osakevaihtosopimukseen liittymiselle sekä muiden tavanomaisten täytäntöönpanoehtojen täyttymiselle. Koska kaikki Osakevaihdon edellytykset ovat täyttyneet, Rush Factory ja SBIH:n osakkeenomistajat ovat tänään päättäneet toteuttaa Osakevaihdon ja allekirjoittaneet täytäntöönpanopöytäkirjan, jolla toteutetaan 5.12.2024 solmittu osakevaihtosopimus.

Rush Factory on 16.4.2025 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt Osakevaihtoon liittyvästä suunnatusta osakeannista, jossa Rush Factory on laskenut liikkeeseen 562 068 565 Yhtiön uutta osaketta (”Vastikeosakkeet”). Osakevaihdon toteuttamisen seurauksena Sunborn Oy:llä on noin 47,8 prosentin ääniosuus ja Saga Palvelut Oy:llä noin 15,1 prosentin ääniosuus kaikista Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä. Niemen perheellä on yhteensä noin 62,8 prosentin ääniosuus omistamiensa Sunborn Oy:n ja Saga Palvelut Oy:n kautta. Sunborn Oy ja Saga Palvelut Oy ovat saaneet Finanssivalvonnan myöntämän luvan poiketa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisesta ostotarjousvelvollisuudesta eivätkä siten ole velvoitettuja toteuttamaan pakollista ostotarjousta.

Suunnatun osakeannin myötä Yhtiön osakkeiden määrä nousee 568 596 697 osakkeeseen ottaen huomioon aiemmin tänään tiedotettu Rush Factoryn rahoitusjärjestelyn mukainen suunnattu osakeanti. Vastikeosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 28.4.2025. Kaupankäynti Vastikeosakkeilla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkaa 29.4.2025 kaupankäyntitunnuksella ”SBI”.

Osakevaihdon täytäntöönpanon myötä Yhtiön nimi on muuttunut Sunborn International Oyj:ksi. Samalla muut Yhtiön 16.4.2025 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset ovat tulleet voimaan.

Osakevaihdon täytäntöönpanon myötä Yhtiön hallitukseen kuuluu Jakob Eliasson, Jussi Majamaa, Hans Niemi ja Xavier Valero. Yhtiön uusi hallitus on tänään 28.4.2025 valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Hans Niemen. Hallitus tulee harkitsemaan tekevänsä muutoksia hallituksen kokoonpanoon Yhtiön arviolta 13.6.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Yhtiön uusi hallitus on tänään 28.4.2025 hyväksynyt Hans Niemen nimittämisen Sunborn International -konsernin toimitusjohtajaksi. Sunborn International -konsernin johtoryhmä on aloittanut tehtävässään. Sunborn International -konsernin johtoryhmään kuuluu 28.3.2025 julkaistussa yhtiöesitteessä kuvatusti:

Hans Niemi, toimitusjohtaja

Xavier Valero, varatoimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja

Jenni Saario, talousjohtaja

Marc Skvorc, operatiivinen johtaja

Karen Thomson, maajohtaja, Iso-Britannia

Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä Rush Factoryn verkkosivustolla osoitteesta https://rushfactory.fi/sbih/ .

Neuvonantajat

Origo Partners Oy toimi SBIH:n taloudellisena neuvonantajana, Borenius Asianajotoimisto Oy SBIH:n oikeudellisena neuvonantajana ja Burson Finland Oy SBIH:n viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja:

Hans Niemi

Toimitusjohtaja

Sunborn International Oyj

hans.niemi@sunborn.com

+358 44 556 6132

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Sunborn International lyhyesti

Sunborn International (Nasdaq: SBI) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla.

Sunborn International omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joista toinen sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. Jahtihotelleissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut sekä konferenssi- ja tapahtumatilat. Sunborn International on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. Yhtiö on aktiivisesti laajentumassa uusiin markkinoihin, ja sillä on jahtihotellien kehityshankkeita Vancouverissa, Lontoossa ja ympäri maailmaa.

Lisätietoja: www.sbih.group

Tärkeä huomautus