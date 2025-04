Fristads hållbarhetsrapport för 2024 lyfter banbrytande satsning på cirkulära tjänster

Arbetsklädesproducenten Fristads har släppt sin nya hållbarhetsrapport, som markerar ett år av innovation och framsteg inom cirkularitet, transparens, produktutveckling och klimatarbete. Framförallt var 2024 året då Fristads blev det första arbetsklädesföretaget att lansera ett helhetserbjudande av cirkulära tjänster på alla marknader.

– Jag är oerhört stolt över vår hållbara servicelösning som hjälper våra kunder att få ut mesta möjliga av sina arbetskläder samtidigt som de minskar sitt eget klimatavtryck, säger Petra Öberg Gustafsson, vd för Fristads.

Fristads Sustainability as a Service omfattar reparation, återbruk och återvinning och har utvecklats i samarbete med större kunder och återförsäljare. Efter att ha testat och förfinat lösningarna genom omfattande pilotprojekt, lanserades tjänsten på bred front under 2024. Förutom att tjänsten hjälper kunderna att hantera uttjänta arbetskläder på ett ansvarsfullt sätt, genererar den även konkret miljödata som kan användas i deras hållbarhetsrapportering.

Ökat fokus på mer hållbara material och EPD:er

Fristads tog också stora kliv i övergången till mer hållbara material, utan att kompromissa med slitstyrka eller prestanda. I slutet av 2024 bestod 31% av företagets katalogsortiment av plagg som tillverkats av återvunna, biobaserade eller ekologiska material, inklusive plagg med Environmental Product Declaration (EPD) – en ökning från endast 1% år 2020. Samtidigt har 18% av Fristads produkter en EPD, ett tredjepartsverifierat dokument som redovisar plaggets miljöpåverkan, inklusive koldioxidutsläpp och det så kallade vattenbristavtrycket. Detta gör det enklare för kunderna att fatta informerade beslut kring sina arbetsklädesinköp.

– Att samla in, beräkna och analysera miljödata från arbetsklädesproduktion är en extremt komplex process, men det är ett arbete som har lönat sig. EPD:erna har gett oss ovärderliga insikter om var våra största utsläpp sker och hur vi kan minska dem framöver, säger Lisa Rosengren, hållbarhets- och råmaterialchef på Fristads.

Kemiskt återvunnen polyester och utfasning av PFAS

Ett annat viktigt steg under 2024 var utvecklingen av Fristads första kollektion tillverkad av kemiskt återvunnen polyester, som baseras både på spill från textilindustrin och konsumentavfall. Genom kemiska processer bryts polyesterfibrerna ner till sina ursprungliga byggstenar, vilket gör det möjligt att sätta ihop dem till nya fibrer av hög kvalitet – med samma prestanda som jungfrulig polyester.

Fristads fattade också det viktiga beslutet att eliminera PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), ofta kallade ”evighetskemikalier”. I slutet av 2024 hade PFAS redan fasats ut från alla produkter förutom ett fåtal flamskyddade plagg, och arbetet med att utveckla PFAS-fria alternativ pågår.

Minskade utsläpp och ökad effektivitet

Fristads rapporterade totalt 38 854 ton CO₂e-utsläpp under 2024, vilket motsvarar en minskning med 29% jämfört med basåret 2022. Den största delen av utsläppen (98,2%) skedde inom Scope 3, där inköp av varor och tjänster stod för den största andelen. Trots ökningar i transporter och inköp av produkter, har Fristads CO₂e-utsläpp per såld produkt minskat med 17% och utsläppen per anställd minskat med 19% jämfört med 2022. Under samma period minskade också utsläppen per nettoomsättning (CO₂e/MSEK) med 30%, vilket visar på en ökad klimatmässig effektivitet i förhållande till företagets tillväxt.

Länk till rapporten https://catalog.fristads.com/en/sustainability-report-2024/

För mer information kontakta

Sofia Wackling | Marketing Director Direct: +46 33 20 22 70 sofia.wackling@fristads.com