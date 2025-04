SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. april 2025

Selskabsmeddelelse nr. 59 – 28.04.25

Resultat af den ordinære generalforsamling 2025

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Mandag den 28. april 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S.

Dagsordenen var følgende:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisor. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. Eventuelt.





--oo0oo--

Chantal Pernille Patel Simonsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen godkendte følgende punkter:

Ad. Punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen noterede sig virksomhedens aktiviteter for 2024.

Ad. Punkt 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

Årsrapporten 2024 med revisionspåtegning blev fremlagt og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. Punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Årets tab på DKK 3.877.324 for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2024, besluttedes overført til næste års regnskab.

Ad. Punkt 4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsens forslag om at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen for ansvar over for selskabet i relation til den godkendte årsrapport for 2024 blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. Punkt 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår.

Forslaget om vederlag til bestyrelsen for den resterende del af 2025 og indtil den næste ordinære generalforsamling blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en etårig periode: Niels Heering, Søren Bjørn Hansen og James V. Zimmerman.

Det forventes, at bestyrelsen vil udpege Niels Heering som formand for bestyrelsen og Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Ad. Punkt 7. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev af generalforsamlingen genvalgt som revisor for selskabet.

Ad. Punkt 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

Der var ikke stillet forslag under dette punkt.

Ad. Punkt 9. Eventuelt

Ingen aktionærer havde spørgsmål eller kommentarer under dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet.

--oo0oo--

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1, 1.

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com