HIGHCO : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale

Aix-en-Provence, le 28 avril 2025 (15h)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2025

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

L’assemblée générale des actionnaires de HighCo se tiendra le lundi 19 mai 2025 à 11 heures au siège social, 365, avenue Archimède 13799 Aix-en-Provence Cedex 3.

L’avis préalable à cette assemblée, contenant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’assemblée générale, a été publié au BALO le 14 avril 2025 (bulletin N°45) et mis en ligne sur le site internet de la Société (www.highco.com).

L’avis de convocation a été publié au BALO du 28 avril 2025 (bulletin N°51) et est également consultable sur le site internet de la Société.

Conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce les actionnaires peuvent consulter les documents préparatoires à cette assemblée sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/.

L’ensemble des documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T1 2025 : Mardi 29 avril 2025

Marge Brute T2 et S1 2025 : Mardi 22 juillet 2025

Marge Brute T3 et 9 mois 2025 : Mercredi 15 octobre 2025

Marge Brute 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2025, à 10h00 : Jeudi 11 septembre 2025

Résultats

Résultats semestriels 2025 : Mercredi 10 septembre 2025

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

