ZEISS fördert den Einsatz von Spatial Biology-Analytik in der klinischen Forschung

Der Gewebeschnitt-Scanner ZEISS Axioscan 7 spatial biology erlaubt skalierbare Workflow-Automatisierung



- Umfassendes Lösungsportfolio für die Herausforderungen in der klinischen Forschung – von Färbereagenzien für Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF) zu räumlichen Bildanalysen

- Umfassend kontrollierter und vollautomatisierter Betrieb vom Gewebeschnitt bis zum Analyse-Bericht, optional mit Integration in ein Labor-Informations- und Management-System (LIMS)

- Außergewöhnliche Geschwindigkeit, hoher Durchsatz und reproduzierbare Ergebnisse unterstützen sowohl die Medikamentenentwicklung als auch die translationale und klinische Biomarkerforschung

Am heutigen Tag wird weltweit der ZEISS Axioscan 7 spatial biology eingeführt. Der neue, optimierte Gewebeschnitt-Scanner ist zentraler Bestandteil eines Portfolios neuartiger analytischer Workflow-Lösungen, die vom Färben der Proben bis zur Ausgabe der Ergebnisse reichen und speziell für Spatial-Biology-Anwendungen in der klinischen Forschung entwickelt wurden.

Spatial Biology bezeichnet ein äußerst aktives Forschungsfeld, das tiefgehende Charakterisierungen zellulärer Interaktionen in ihrem nativen Gewebeumfeld ermöglicht und unser Verständnis verschiedener Krankheiten und Therapiebereiche erheblich erweitert hat – insbesondere in der Immun-Onkologie. Mit dem Übergang von der Grundlagenforschung zur regelmäßigen klinischen Anwendung sind die Anforderungen an diese vielversprechende Technologie stark gestiegen. Wissenschaftler in Auftragsforschungsinstituten (CRO), der pharmazeutischen Industrie, in Biotech- und in anderen Laboren, die hohe Probenmengen analysieren wollen, stehen heute vor neuen Herausforderungen, um die Analysen mit Spatial Biology-Verfahren in der Medikamentenentwicklung zur Entdeckung neuartiger Biomarker und in den Bereichen der translationalen Forschung und klinischen Versuchsüberwachungen anwenden zu können. Die bestehenden Methoden sind kompliziert, schwer skalierbar und bieten häufig keine Daten von ausreichender Qualität oder Reproduzierbarkeit, um diese Arbeiten zuverlässig zu unterstützen.

„ZEISS verfügt über langjährige Erfahrung bei der Entwicklung robuster, hochqualitativer Lösungen für anspruchsvolle Forschungsumgebungen“, so Dr. Michael Albiez, Leiter der ZEISS Research Microscopy Solutions. „Wir bieten nun einen vollständigen Arbeitsablauf an, um diese Qualität auch auf Spatial Biology-Anwendungen mit hohem Durchsatz zu übertragen. Automatisierung, Standardisierung, einfache Anwendung und eine nahtlose Integration KI-gestützter Bildanalysen ermöglichen skalierbare Analyse-Prozesse.“

Automatisiertes Scannen von bis zu 100 Gewebeschnitten in nur einem Durchlauf

ZEISS Axioscan 7 spatial biology wurde neu optimiert für Multiplex-Immunfluoreszenz-Bildgebung (mIF) auch über große Probenkohorten hinweg. Der Gewebeschnitt-Scanner ermöglicht die gleichzeitige Untersuchung von bis zu acht fluoreszenz-gefärbten Biomarkern und kann vollautomatisch bis zu 100 Proben in einem Durchlauf scannen, was den Forschungsdurchsatz erheblich steigert. Eine sorgfältig koordinierte Auswahl an Hard- und Software-Lösungen trägt zu der überlegenen Reproduzierbarkeit der Bilder und daraus gewonnenen Daten bei, was Langzeit- und standortübergreifende Studien ermöglicht.

mIF-Färbereagenzien

Die OmniVUE™-Reagenzien unseres Partners Ultivue nutzen fortschrittlichste DNA-basierte Signalverstärkungstechnologien, die für eine hohe Genauigkeit der Biomarker-Detektion einer großen Bandbreite an Analysenmengen geeignet sind und mit ZEISS Axioscan 7 spatial biology optimal erfasst werden können. Ultivue bietet sofort einsatzbereite, validierte Reagenzien und Protokolle für die Gewebefärbung zusammen mit ko-optimierten Analysealgorithmen, was eine eigene Entwicklung überflüssig macht und daher instruktive Daten bis zu drei Mal schneller bereitstellt als das mit Technologien der Wettbewerber üblicherweise möglich ist.

Vollautomatisierte Bildanalyse

Die integrierte Bildanalyselösung unseres Partners Mindpeak vereinfacht die Analyse von mIF-Proben sowie die Bewertung von Standard-Immunhistochemie (IHC) Färbungen. Mindpeak ist Technologieführer im Bereich für IHC-Bildanalyse für klinisch-diagnostische Anwendungen und bietet nun eine neue Cloud-Plattform für die effiziente Analyse von IHC und mIF-gefärbten Gewebebildern an, die mit ZEISS Axioscan 7 spatial biology erstellt wurden. Spatial-Biology-Färbe- und Scanprotokolle können mit voroptimierten Bildanalyse-Algorithmen kombiniert werden, die automatisch nach der Bilderfassung ausgeführt werden, was die Analyseprozesse effizienter gestaltet und die Bereitstellung der Ergebnisse erheblich beschleunigt.

Dienstleistungen für fortschrittliche Laborautomatisierung

Eine neue, einfach zu nutzende Spatial Biology-Workflow-Management-Software kann genutzt werden, um Prozesse weiter zu vereinheitlichen und die betriebliche Effizienz zu maximieren. Darüber hinaus bietet ZEISS zusätzliche Dienstleistungen an, um diese Software an die individuellen Laborprozesse anzupassen und z.B. eine Integration in Labor-Informations- und Management-Systeme (LIMS) zu unterstützen.

KI-gestützte Scan- und Bildanalyseabläufe können komplett automatisiert durchgeführt, dokumentiert und kontrolliert werden, um die laborspezifischen Anforderungen zu erfüllen, die Anzahl an manuellen Arbeitsschritten zu reduzieren und so die Produktivität und Reproduzierbarkeit zu steigern. So können Spatial Biology-Analysen in Routineanwendungen implementiert werden – bei hohem Durchsatz von hunderten bis zu tausenden Proben pro Tag.

Diese Lösung ist sowohl als eigenständiges Angebot als auch als Erweiterung bestehender ZEISS Axioscan 7 Systeme verfügbar und bietet flexible Optionen für die Implementierung und verbesserte betriebliche Effizienz.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Über ZEISS

ZEISS ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern in den Bereichen der Optik und Optoelektronik. In den vier Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und Consumer Markets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von etwa 11 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2024).



ZEISS entwickelt, fertigt und vertreibt für seine Kunden hochinnovative Lösungen für die industrielle Messtechnik und Qualitätssicherung, Mikroskopielösungen für Lebenswissenschaften und Materialforschung sowie Medizintechniklösungen für Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde und der Mikrochirurgie. ZEISS steht auch für die weltweit führende Lithographieoptik, die zur Herstellung von Halbleiterbauelementen von der Chipindustrie verwendet wird. ZEISS Markenprodukte wie Brillengläser, Fotoobjektive und Ferngläser sind weltweit begehrt und Trendsetter.



Mit diesem auf Wachstumsfelder der Zukunft wie Digitalisierung, Gesundheit und Industrie 4.0 ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke gestaltet ZEISS die Zukunft der Technologie und bringt die Welt der Optik und damit verbundenen Bereiche mit seinen Lösungen immer weiter voran. Grundlage für den Erfolg und den weiteren kontinuierlichen Ausbau der Technologie- und Marktführerschaft von ZEISS sind die nachhaltig hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. ZEISS investiert 15 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung – dieser starke Einsatz hat bei ZEISS eine lange Tradition und ist zudem eine Investition in die Zukunft.



ZEISS ist mit über 46.000 Mitarbeitern in etwa 50 Ländern weltweit vertreten – mit über 60 Vertriebs- und Servicestandorten, rund 40 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und 35 Produktionsstandorten (Stand: 30.09.2024). Hauptstandort des 1846 in Jena gegründeten Unternehmens ist Oberkochen in Deutschland. Alleinige Eigentümerin der Dachgesellschaft, der Carl Zeiss AG, ist die Carl-Zeiss-Stiftung, eine der größten deutschen Stiftungen zur Förderung der Wissenschaft.



Weitere Informationen finden Sie auf www.zeiss.com

ZEISS Research Microscopy Solutions

ZEISS Research Microscopy Solutions ist der führende Anbieter von Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopsystemen, korrelativer Mikroskopie und Softwarelösungen, die KI-Technologien nutzen. Das Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften, die Material- und Industrieforschung sowie für die Lehre und für klinische Routineanwendungen. Hauptsitz ist Jena. Weitere Produktions- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA und China. ZEISS Research Microscopy Solutions ist Teil der Sparte Industrial Quality & Research.



Weitere Informationen finden Sie auf www.zeiss.com/microscopy

