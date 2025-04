28. april 2025

Pressemeddelelse

BioPorto A/S afholder webcast for investorer om resultatet for første kvartal 2025

København, Danmark, 28. april 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S ("BioPorto" eller "Selskabet") (CPH:BIOPOR), en in-vitro diagnostisk virksomhed med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade (AKI), meddelte i dag, at CFO Niels Høy Nielsen i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2025 vil præsentere resultatet for første kvartal ved en webcast for investorer den 8. maj kl. 13.00.

Tilmelding til præsentationen er allerede åben, og deltagerne kan indsende spørgsmål på forhånd. Tilmeld dig venligst på følgende link: https://www.inderes.dk/videos/bioporto-praesentation-af-q1-2025

For yderligere information, kontakt venligst:

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

About BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.