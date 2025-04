LUMIBIRD : CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +12,4% AU 1er TRIMESTRE

Lannion, le 28 avril 2025– 17h45

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +12,4% AU 1er TRIMESTRE

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er trimestre 2025 une croissance de +12,4% (+11,7% à taux de change et périmètre constants) de son chiffre d’affaires consolidé, à 49,4 M€.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2025 2024 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constants 1er trimestre 49,4 43,9 +12,4% +11,7% dont Photonique 23,9 20,6 +15,8% +15,1% Médical 25,5 23,3 +9,4% +8,6%

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'élève à 49,4 M€ au 31 mars 2025, en progression de +12,4% en publié et +11,7% à taux de change constant, l’effet périmètre étant neutre.

Par division

La division Photonique est en croissance de +15,8% à 23,9 M€ (+15,1% à taux de change constant), toujours impulsée par l’activité Défense/Spatial dont le chiffre d’affaires est en hausse de +37,8% à 10,5 M€ (+37,1% à taux de change constant) sous l’effet du déploiement des contrats pluriannuels et la livraison du carnet de commandes.

L’activité Industriel et Scientifique progresse de +7,0% à 5,9 M€ (+6,2% à taux de change constant). Ce chiffre d’affaires intègre les ventes, pour 0,5 M€, de la gamme Continuum acquise en octobre dernier. Les transferts de production de la gamme Continuum chez Lumibird ont été effectifs fin février 2025.

L’activité Medtech recule légèrement de -2,3% à 3,9 M€ (-3,2% à taux de change constant), impactée par le phasing des livraisons sur l’année 2025.

L’activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) est en hausse de +2,4% à 3,6 M€ (+1,8% à taux de change constant), avec une reprise des ventes de systèmes suite à la réorganisation commerciale de 2024.

La division Médical a progressé de +9,4% à 25,5 M€ (+8,6% à taux de change constant). Cette croissance est portée par le diagnostic et la dynamique des ventes dans la sécheresse oculaire. La répartition du chiffre d’affaires au 1er trimestre est de 23% pour le matériel de diagnostic et 77% pour les produits de traitement.

Par zone géographique

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :

Chiffre d’affaires T1 (M€) Photonique Var.

/ 2024 Médical Var.

/ 2024 EMEA 13,8 +16,2% 7,6 -6,0% Amériques 4,5 +54,1% 6,6 +2,1% Asie-Pacifique 2,9 -17,5% 8,1 +29,1% Reste du monde 2,7 +16,9% 3,1 +28,9% Total 23,9 +15,8% 25,5 +9,4%

Données non auditées

La forte croissance en Europe de la division Photonique est portée par la dynamique des activités Défense/Spatial. La croissance sur la zone Amériques est notamment soutenue par l’intégration de la gamme de lasers Continuum. Les ventes de la zone Asie-Pacifique sont en retrait, impactées par l’incertitude sur l’impact des droits de douane sur les produits fabriqués aux USA.

La croissance de la division Médical s'explique principalement par la dynamique des ventes directes via ses filiales (USA, Japon, Pologne, Scandinavie). La performance mitigée dans les zones EMEA et Amériques est liée à une saisonnalité plus prononcée sur le 1er trimestre 2025 chez les distributeurs régionaux.

Perspectives

Lumibird n’attend pas d’impact significatif du relèvement des barrières douanières. En effet, le groupe fabrique ses produits en Europe, en Australie et aux USA. Seuls les produits fabriqués aux USA et vendus en Chine, ainsi que les composants achetés en Chine pour la fabrication aux USA sont impactés par la hausse des droits de douane. Ils représentent de faibles volumes et correspondent principalement à des lasers solides, pour lesquels le Groupe dispose également d’une gamme fabriquée en Europe.

Sous l’effet combiné de ses principaux marchés porteurs (Défense / Spatial et Médical) et de capacités industrielles renforcées ces dernières années, Lumibird anticipe la poursuite de la dynamique de ses activités.

Prochaine information : Assemblée générale annuelle, le 29/04/2025

Chiffre d’affaires 1er semestre, le 28/07/2025 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d’affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

