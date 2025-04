Eurobio Scientific : RESULTAT ANNUEL 2024 - Croissance du cœur d’activité et déploiement stratégique

RESULTAT ANNUEL 2024

Croissance du cœur d’activité et déploiement stratégique

Chiffre d’affaires en croissance de 19% à 154 M€ ; la croissance à périmètre constant est de +9% les produits propriétaires stables à 31% du CA la part du CA hors France atteint 41%

Résultats stables sur 2024 reflétant une pression sur les marges et la sous-performance de certaines filiales européennes

Flux de trésorerie disponible après investissement de 6 M€

Dette nette de 3,9 M€ incluant le compte courant EB Development





Paris, le 28 avril 2024 - 17h40 - Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2024, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 28 avril 2025.

Les résultats annuels 2024 d’Eurobio Scientific reflètent à la fois la capacité du Groupe à croitre sur ses marchés principaux et l’accroissement des pressions sur les marges ainsi que les difficultés rencontrées sur certaines filiales européennes.

en M€ 2024

consolidé 2023

consolidé Variation Chiffre d’affaires 154,2 130,0 19% Subventions de R&D et CIR 0,7 0,6 - Total des produits d'exploitation 154,9 130,6 19% Coût d'achat des marchandises (82,7) (68,8) 20% Marge brute opérationnelle 72,2 61,9 17% Impact cession du stock alloué au PPA (0,3) (4,4) Marge brute 1 71,9 57,5 25% Dépenses de recherche et développement (4,6) (5,9) -22% Frais marketing et commerciaux (29,4) (19,2) 53% Frais généraux et administratifs (16,1) (14,3) 13% EBITDA ajusté 2 27,7 27,3 1% Amortissement des actifs incorporels issus du PPA (4,7) (4,5) 4% Amortissement des écarts d’acquisition (3,7) (3,4) 9% Résultat opérationnel 13,3 10,1 Résultat opérationnel ajusté 3 22,1 22,5 -2% Résultat financier (5,6) (1,7) - Résultat exceptionnel (1,4) (1,4) - Impôts (2,3) (2,2) - Résultat net 4,0 4,8 -17% Trésorerie 23,1 89,0 Dette financière hors crédit-bail (3,6) (94,5) Compte courant EB Development (23,4) - Capitaux propres 178,7 175,0

Croissance de 19% de l’activité et progression de la part des produits propriétaires

Eurobio Scientific enregistre sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires de 154,2 M€, en hausse de 24,3 M€ (+19%) par rapport à l’exercice 2023. Sur une base comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions de DID en juillet 2023, Alpha Biotech en janvier 2024, et EndoPredict®/Prolaris® en août 2024, la croissance est de de 12,2 M€ (+9%).

Les effets de périmètre se détaillent comme suit : la prise en compte des activités de DID sur l’année complète 2024 par rapport à seulement 6 mois en 2023 contribue à hauteur de 6 M€ ; l’activité oncologie EndoPredict® et Prolaris® acquise au 1er août 2024, s’élève 3,8 M€ et celle d’Alpha Biotech, acquise en janvier 2024, s’élève à 2,3 M€.

Sur une base comparable, la hausse d’activité de 12,2 M€ s’explique principalement par la croissance de l’activité en France ainsi que celle de GenDx :

La France bénéficie d’une croissance portée par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Covid et Coqueluche ou encore la prorogation pour quelques mois de certains appels d’offre en Transplantation qui maintiennent les volumes d’activité sur ce segment. L’activité est stable en dehors de ces effets ;





GenDx connait une croissance sur l’ensemble des territoires (Europe, Etats Unis et à l’International) de l’ordre de 19% avec notamment quelques contrats de distribution ponctuels à l’International qui contribuent à hauteur de + 1,6 M€ à cette évolution. Retraité de cet effet non récurrent, le taux de croissance de GenDx est de l’ordre de 12% sur l’exercice.





La part des produits propriétaires s’élève à 31%, stable par rapport à l’exercice 2023. Le chiffre d’affaires à l’international s’élève à 41% du total Groupe contre 38% en 2023.

Stabilité des résultats reflétant une pression sur les marges et les difficultés de certaines filiales européennes

A 46,6% le taux de marge brute est en retrait d’environ 1% par rapport à 2023. L’exposition au marché français et les évolutions à la baisse des remboursements des actes de biologie expliquent les pressions sur la marge brute du groupe.

Les dépenses de Recherche et Développement sont retrait à 4,6 M€ principalement en raison d’une moindre activité en France. Les frais marketing et commerciaux sont en augmentation de 10,1 M€ dont 4,4 M€ liés au renforcement des équipes commerciales et marketing au niveau groupe et filiales et 5,7 M€ liés aux nouvelles acquisitions. Les frais généraux et administratifs augmentent eux de 1,8 M€ dont 0,6 M€ lié à la prise de nouveaux locaux chez GenDx et 0,9 M€ liés aux acquisitions.

Au 1er août 2024, le Groupe a réalisé l’acquisition du test génomique de seconde génération EndoPredict® pour le cancer du sein et l’accord de licence pour distribuer le test génomique de seconde génération Prolaris® pour le cancer de la prostate auprès de Myriad Genetics. Le chiffre d’affaires de ces activités a été de 3,8 M€ en 2024 en baisse de 10% par rapport à 2023. L’EBITDA généré a été négatif d’environ 1 million d’euros.

Ainsi, au 31 décembre 2024, l’EBITDA atteint 27,7 M€ contre 27,3 M€ au 31 décembre 2023. Le résultat opérationnel est relativement stable à 22,1 M€.

Le résultat financier est négatif à -5,6 M€ principalement lié à la dépréciation des titres de participation de la société Usense pour 3,6 M€. Les retards dans la mise sur le marché des produits ainsi que la permanence de résultats négatifs ont conduit le Groupe de façon prudentielle à déprécier à 100% le montant de cet investissement.

Le résultat exceptionnel est négatif et s’élève à -1,4 million d’euros. Le résultat net ressort ainsi à 4 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Free cash-flow de 6 M€

Les cash flows liés aux opérations s’élèvent à 16,7 M€. Les cash-flows liés aux opérations d’investissement comprennent - 3,1 M€ d’acquisition nette d’immobilisation, et – 10,1 M€ liés à l’entrée d’Alpha Biotech et des entités produisant et commercialisant EndoPredict®/Prolaris®. Ces flux sont partiellement compensés par le remboursement des dépôts de garantie qui avaient été effectués dans le cadre d’opérations de change pour 2,5 M€. Ainsi, avec un flux net lié aux investissements de -10,7 M€, il en résulte un Free cash-flow de 6 M€.

A l’issue de l’offre publique d’achat volontaire initiée en 2024, le Groupe a procédé au remboursement de la quasi-totalité de ses dettes financières composées principalement de la dette levée en septembre 2022 auprès d’un syndicat de partenaires bancaires ainsi que de lignes auprès de Bpifrance et du LCL. Par ailleurs le Groupe a mis en place une ligne de financement de 23,4 millions d’euros par EB Development.

A fin décembre 2024, Eurobio Scientific dispose d’une trésorerie de 23,1 M€, pour une dette financière (hors crédit-bail) de 3,6 M€ et le compte courant provenant d’EB Development pour 23,4 M€, soit une dette nette de 3,9 M€.

Poursuite du déploiement stratégique

Eurobio Scientific poursuit le déploiement de ses axes stratégiques prioritaires : le développement des produits propres, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. Leur objectif est de permettre au Groupe de poursuivre son développement avec, à la fois, une croissance de son chiffre d’affaires et de ses marges.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 19 juin 2025

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 320 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaires de référence les fonds IK Partners et NextStage AM réunit avec ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris. Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général

Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO

Tel. +33 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33 1 53 65 68 68

eurobio-scientific@calyptus.net

1 Inclus la valeur du stock alloué au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et DID et vendu depuis – non récurrent.

2 Ajusté de la valeur du stock alloué au PPA au moment de l’acquisition de GenDx et DID et vendu depuis – non récurrent.

3 Ajusté de la valeur du stock alloué au PPA, (ii) des amortissements des actifs incorporels issus du PPA et (iii) des amortissements liés aux écarts d’acquisition

