BIC : Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2025 - Rectificatif à l’avis de réunion

Assemblée Générale Mixte du mardi 20 mai 2025 à 9h30

Rectificatif à l’avis de réunion

Clichy, France – 28 avril 2025 – Les Actionnaires de Société BIC ont été informés le 7 avril 2025 qu’une Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, se tiendra le mardi 20 mai 2025 à 9h30 au Cloud Business Center, 10 bis, rue du 4 Septembre, 75002 Paris.

Cette information a été communiquée via l’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ayant été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) No.42 du 7 avril 2025, annonce No. 2500445.

Lors de sa réunion du 23 avril 2025, le Conseil d’Administration a décidé de modifier l’ordre du jour et les textes des projets de résolutions de l’Assemblée Générale :

(i) en modifiant le titre de la 7ème résolution figurant dans le Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions et l’avis de réunion précité, ainsi que le texte de cette résolution ;

(ii) en ajoutant un nouveau projet de 9ème résolution, modifiant en conséquence la numérotation des résolutions suivantes ;

(iii) en modifiant le texte de la 16ème résolution (anciennement quinzième résolution).





Le texte des autres projets de résolutions publiés dans l’avis de réunion précité reste inchangé à l’exception, le cas échant, de leur numérotation.

A cet égard, un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) No.51 du 28 avril 2025, annonce No. 2501237.

Le détail des modifications figure dans l’Addendum à la Brochure de Convocation mis en ligne ce jour sur le site Internet de Société BIC (https://fr.bic.com/fr/investisseurs-actionnaires-agm), et plus précisément sous la rubrique « Investisseurs/Assemblée Générale ».









Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Assemblée Générale 20 mai 2025 Résultats du 1er semestre 2025 30 juillet 2025 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 28 octobre 2025

