Nanterre, le 28 avril 2025

L’ENPC et VINCI signent un partenariat stratégique

pour la transition environnementale et la transformation numérique

Renforcement des synergies entre la formation, la recherche et l’entreprise pour accélérer la transformation des métiers de la construction et des infrastructures

Mobilisation conjointe de la recherche et des expertises métiers de VINCI pour relever les défis des transitions écologique et numérique

L’École nationale des ponts et chaussées (ENPC – Institut Polytechnique de Paris) et le groupe VINCI signent un partenariat stratégique visant à développer les compétences et les innovations nécessaires pour relever les défis de la transition écologique : mobilités durables, transition énergétique et aménagement du territoire.​

Ce partenariat, initié début 2024, renforce les synergies entre les équipes pédagogiques et les 12 laboratoires de recherche de l’ENPC et les équipes R&D de VINCI. Il vise à accélérer le déploiement de solutions opérationnelles et leur passage à l’échelle industrielle, portées par des ingénieurs maîtrisant les enjeux complexes du monde contemporain. Il promeut également l’entrepreneuriat étudiant et l’innovation collaborative tout en questionnant les modèles traditionnels pour les moderniser et inventer les métiers de demain.

Ce partenariat s’articule autour de cinq axes majeurs :

Formation et enseignement : le partenariat renforce la formation des élèves ingénieurs (cours assurés par des ingénieurs du groupe VINCI, stages en immersion, projets encadrés) et permet de co-concevoir des masters spécialisés avec un focus sur les enjeux scientifiques émergents, notamment l’intelligence artificielle.

Recherche et innovation : face aux défis climatiques et industriels, le partenariat renforce la collaboration scientifique entre l’ENPC et VINCI, notamment sur la construction bas carbone, les infrastructures intelligentes, la résilience urbaine et l’intelligence artificielle appliquée aux chantiers ou à l’exploitation des infrastructures. Il s’inscrit dans la continuité des liens noués entre le lab recherche environnement de VINCI et le réseau des Alumni de l’ENPC pour faire émerger des projets d’intérêt commun.

Entrepreneuriat : Leonard, plateforme d’innovation et de prospective du groupe VINCI, forte d’un solide réseau d’entrepreneurs, accompagne le développement d’initiatives liées à l’entrepreneuriat au sein de l’ENPC, tant sur l’aspect méthodologique que sur la mise en résonnance des initiatives des étudiants-entrepreneurs.

Insertion professionnelle : ce partenariat facilite l’intégration des jeunes diplômés au sein des différentes entités de VINCI, en valorisant la diversité des parcours et les compétences clés pour le monde de demain. Il prévoit aussi un accompagnement des jeunes femmes dans leur parcours professionnel, notamment via des actions de mentorat.

Conférences et débat public : le partenariat prévoit l’organisation de conférences mêlant expertise scientifique et regards socio-économiques sur les grands enjeux de la construction et des infrastructures. Parmi elles, les colloques « Décider Maintenant », qui rassemblent chercheurs, décideurs et acteurs économiques pour nourrir le débat public.

Pierre Anjolras, directeur général opérationnel de VINCI : « Nous accélérons aujourd’hui la transformation de nos métiers, pour assurer la transition environnementale et numérique des activités du groupe VINCI et ainsi répondre aux problèmes quotidiens de nos entreprises, aux attentes de nos clients et aux exigences de nos parties prenantes. Les défis actuels sont d’une ampleur et d’une complexité telles qu’il est nécessaire d’associer les expertises techniques et la recherche scientifique. Cette convention avec l’ENPC, référence académique mondiale, nous donnera les moyens de réinterroger et de faire évoluer les procédés de construction, de la conception à la réalisation, et les modalités d’exploitation des infrastructures. »

Anthony Briant, directeur de l’École nationale des ponts et chaussées : « L’École nationale des ponts et chaussées est l’école française de la transition écologique, une expertise qu’elle nourrit constamment en encourageant les liens entre enseignement supérieur, recherche et réalités du monde socio-économique. Elle vise à former des ingénieurs lucides sur les problématiques environnementales et climatiques, conscients des problématiques concrètes et acteurs de leur parcours de formation. L’exigence académique de ses 12 laboratoires de recherche repose également sur des liens étroits avec l’industrie et l’aménagement du territoire. La convention stratégique que nous signons aujourd’hui avec le groupe VINCI permet, au travers d’une discussion exigeante et constructive, d’armer nos étudiants, chercheurs et ingénieurs, pour agir dans un contexte incertain et concevoir un monde plus durable. »

À propos de L'École nationale des ponts et chaussées

L'École nationale des ponts et chaussées, grande école d'ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants et les chercheurs qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l'aménagement du territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l'École développe formations et recherche d'excellence liées aux enjeux de la transition écologique et de la responsabilité sociale dans des domaines plus larges : ville et transports, mathématiques, économie et finance, énergie, mécanique et science des matériaux… Les 15 chaires d’enseignement et de recherche de l'École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale. L'ENPC est membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), institut de sciences et technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Elle est aussi membre fondateur de PSE-École d'Économie de Paris et de l'université européenne EELISA qui réunit 10 établissements d'enseignement supérieur, dans 8 pays. Elle est certifiée ISO 9001 : 2015.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

