FIPP : Communiqué sur les résultats 2024

FIPP RESULTATS ANNUELS 2024

Paris, le 28 avril 2024 à 18h30

Faits Marquants

Patrimoine

76,0 Millions d’euros

Résultat net consolidé (part du groupe)

-4 258 K€

ANR au 31/12/2024

0,390 € / action

Cours au 25/04/2024

0,1220 € / action

Un patrimoine immobilier évalué à

76,0 Millions d’euros et constitué principalement de murs d’hôtels et de biens situés dans les Alpes, d’un immeuble de haut standing à Londres et d’autres actifs situés en région parisienne.





Chiffres clés de l’activité

Bilan Consolidé synthétique

(En millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Immeubles de placement (non courants et courants) 76,0 77,3 Autres Actifs non courants 1,5 1,8 Actifs courants 2,7 3,1 (dont trésorerie et équivalent de trésorerie) 0,4 0,3 Total Actif 80,2 82,3

Bilan Consolidé synthétique

(En millions d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres (part du groupe) 45,0 49,2 Participations ne donnant pas le contrôle (2) 8,9 8,9 Endettement financier 0,6 0,7 Provision pour risques et charges 3,1 1,5 Passifs courants & non courants hors financier 22,6 21,8 Total Passif 80,2 82,3

Etat du résultat net synthétique

(En milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Chiffre d'affaires 2 251 1 833 dont Loyers 1 518 1 456 dont charges locatives refacturées 351 377 Charges locatives globales (3 067) (2 775) Revenus nets de nos immeubles (816) (942) Frais de personnel (336) (423) Autres produits et autres charges (1 104) (1 013) Variation de valeur des immeubles de placement (1 597) (457) Dotations et reprises aux amortissements et provisions (630) (435) Résultat de sortie des entités déconsolidées - - Résultat opérationnel avant cession (4 483) (3 269) Résultat des cessions d'immeubles - - Résultat de cession des filiales cédées - - Résultat opérationnel (4 483) (3 269) Résultat financier 30 40 dont intérêts sur emprunts (14) (15) Impôts sur le résultat (147) (37) Résultat net (4 599) (3 267) Résultat des participations ne donnant pas le contrôle (341) (55) Résultat net (Part du Groupe) (4 258) (3 211)

Etat des autres éléments du résultat global synthétique

(En milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Résultat net (4 599) (3 267) Ecart de conversion sur les états financier d'une activité à l'étranger 531 230 Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente (221) (254) Résultat Global de l’exercice (4 290) (3 291) Résultat Global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (76) 60 Résultat Global attribuable aux propriétaires du Groupe (4 215) (3 351)

Résultats

Revenus des immeubles :

Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires du groupe FIPP s’élève à 2 251 K€ (dont 1 518 K€ de loyers et 383 K€ de charges locatives refacturées, et 351 K€ de produits de remise en état des locaux) contre 1 833 K€ (dont 1 456 K€ de loyers et 377 K€ de charges locatives refacturées) pour la même période 2023.

Cette variation du chiffre d’affaires s’explique par l’indexation des loyers (+62 K€) et par une hausse des charges locatives refacturées (+6 K€), ainsi que le poste non récurent de remise en état des locaux (+351 K€).

Les charges locatives globales, progressent de 292 K€, principalement du fait des Arcs 2000 (+195 K€) suite au départ du locataire, et à la Société Pamier (+87 K€).

La variation de la juste valeur des immeubles s’élève à – 1 597 K€ (contre - 457 K€ en 2023) eu égard à la hausse des taux de rendements attendus, et à la fin du contrat de bail à construction avec Club Med sur le site des Arcs 2000.

Le résultat net consolidé de l’exercice s’élève à – 4 599 K€, dont - 49 K€ de résultat de la participation ne donnant pas le contrôle pour les actionnaires minoritaires de la société FTI, et -292 K€ de résultat de la participation ne donnant pas le contrôle pour les actionnaires minoritaires de la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP SA.

Le résultat net part du Groupe ressort donc à -4 258 K€.

Patrimoine

Le groupe n’a procédé à aucune acquisition ni cession d’immeuble sur la période.

Au 31 décembre 2024, le patrimoine, d’une surface totale de 81 715 m² est valorisé à 76,0 M€. Cette valeur est répartie pour 57,40% en province (Alpes), 18,24% à Londres et 24,36% en région parisienne.

Les expertises ont été réparties entre quatre cabinets d’expertise immobilière en fonction des spécificités de chaque bien immobilier (VIF Expertise, SAVILLS Londres, CEI). Ces expertises ont été réalisées en date du 31 décembre 2024 selon les critères définis dans la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière appliquée par l’ensemble des sociétés foncières cotées.

Actif net Réévalué

Au 31 décembre 2024, l’ANR est calculé comme suit :

(En milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres consolidés part du Groupe 45 015 49 230 Titres d'autocontrôle 7 128 685 actions 991 991 Plus/Moins-value sur titres d'autocontrôle 1 791 2 051 Actif net réévalué 47 797 52 272 Nombre d'actions 122 471 554 122 471 554 ANR par action 0,390 € 0,427 €

Evènements postérieurs au 31 décembre 2024 et perspectives 2025

En ce début d’année 2025, comme tout au long de l’exercice 2024, le groupe poursuit la gestion active de ses immeubles, en restant très attentif aux risques d’impayés et en engageant toutes les mesures nécessaires pour en assurer le recouvrement, Le groupe reste confiant dans la pertinence de ses investissements.

Arrêté des comptes

Les comptes au 31 décembre 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 28 avril 2025.

En conformité avec la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers du 28 juillet 2023 (DOC-2016-05), il est précisé que les procédures d’audit par les commissaires aux comptes sont achevées. Leurs rapports relatifs à la certification sont en cours d’émission.

FIPP est une Société Anonyme à Conseil d’administration, régie par le droit français, au capital de

15 000 000 €, dont le siège social est au 55 rue Pierre Charron - 75008 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 047 212.

Les actions FIPP sont cotées sur Euronext Paris de NYSE Euronext

(compartiment C, code ISIN FR0000038184).

Pour plus d’informations sur le Groupe, www.f-i-p-p.com



