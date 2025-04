Sylvain Côté devient vice-président, Développement international et direction de projets d’EXP

MONTRÉAL, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, une firme mondiale de génie, d’architecture, de design et de services-conseils, est fière d’annoncer la promotion de Sylvain Côté, ing., MGC, au poste de vice-président, Développement international et direction de projets. Sylvain sera responsable de la croissance du secteur et consolidera les activités d’EXP à l’international.

Cumulant plus de 26 années d’expérience, dont 20 dédiées aux projets internationaux, Sylvain a su développer plusieurs nouveaux marchés et établir de solides relations d’affaires avec plusieurs clients et partenaires. Il a dirigé de nombreux projets complexes d’infrastructures et de transport à l’étranger, notamment au Pérou, au Maroc, au Honduras, en République dominicaine, en Haïti, en Algérie, en Côte d’Ivoire, au Sri Lanka, au Népal, ainsi qu’en Gambie. Récemment, Sylvain a joué un rôle clé dans le développement et la croissance du secteur International, en plus d’avoir dirigé, notamment, un important projet de transport à Abidjan en Côte d’Ivoire, auquel les équipes d’EXP ont accompagné le client pour le volet d’assistance technique.

Au cours de sa carrière, il a participé au développement de programmes et projets majeurs auprès d’institutions de développement international dont le United Nations Office for Project Services (UNOPS), la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement (BID) et l’agence gouvernementale américaine Millennium Challenge Corporation (MCC).

« L’expertise technique de Sylvain et ses capacités de gestion de projets complexes contribueront à l’essor des initiatives et des projets innovants, résilients et durables pour le compte de nos clients. Dans son nouveau rôle, Sylvain poursuivra le développement d’affaires pour EXP principalement auprès des grandes institutions de développement international, afin de fournir des services aux collectivités en développement et d’accroître la présence d’EXP à l’échelle mondiale », a affirmé Mark Dvorak, président et chef de l’exploitation d’EXP.

Sylvain est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 2001. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie de la construction de l’École de technologie supérieure de Montréal, ainsi que d’une maîtrise en Gestion et financement des Concessions (MGC) de l’Université européenne de Madrid.



Pour en apprendre davantage au sujet de l’expertise d’EXP à l’international : www.exp.com.

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com.

