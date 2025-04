Les marques iÖGO et iÖGO nanö de Lactalis Canada se lancent dans les yogourts glacés

TORONTO, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers, est heureuse de collaborer avec Nestlé Canada pour entrer dans la catégorie du yogourt glacé grâce à un nouvel accord de licence. L’accord couvre huit produits de la marque iÖGO de Lactalis Canada, dont quatre barres (gâteau au fromage aux fraises; framboise et chocolat; tourbillon aux cerises; tourbillon aux bleuets) et quatre pots (vanille; tourbillon aux fraises; tourbillon aux cerises; tourbillon aux bleuets) et trois pops de la marque iÖGO nanö (fraise et banane; pêche; mélange de petits fruits).

« Ces produits sont fièrement faits au Canada et tirent parti de la popularité de la marque iÖGO. Nous sommes ravis de prendre de l’expansion dans la catégorie des produits glacé en collaboration avec Nestlé Canada », a déclaré Adrienne Pagot-Gérault, directrice générale, Yogourt et produits de culture, Lactalis Canada. « Alors que nous nous réjouissons du temps plus chaud, nous sommes heureux d’initier les Canadiens à ces nouveaux produits de yogourt glacé iÖGO et iÖGO nanö, qui marient la gourmandise d’une gâterie glacée à la valeur nutritive, à la qualité et au plaisir signature des yogourts iÖGO. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Lactalis Canada pour offrir des options de yogourt glacé novatrices et délicieuses sur le marché canadien », a déclaré Paul de Larzac, président de la division des crèmes glacées chez Nestlé Canada. « En combinant la qualité fiable de Nestlé Canada avec l’esprit d’innovation et la popularité de la marque réputée iÖGO, nous avons hâte d’offrir aux consommateurs une nouvelle façon rafraîchissante de profiter de leurs saveurs de yogourt préférées fabriquées au Canada cet été. »

Les produits de yogourt glacés sont faits de vrais fruits, de lait 100 % canadien et arborent fièrement le logo de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada (PLC), qui se trouve également sur les produits de yogourt de iÖGO et iÖGO nanö.

La plupart des grands détaillants du pays offrent les produits de yogourt glacé iÖGO. Pour en savoir plus, visitez https://www.faitavecnestle.ca/IOGO-yogourt-glace?_wrapper_format=html.

À propos de Lactalis Canada Inc. Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, BFit, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication à travers le Canada et plus de 4 000 employé(e)s, l’entreprise s’est engagée à enrichir et à soutenir la vie des Canadien(ne)s grâce à une croissance durable et responsable, à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada figure au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2025 et des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025 également. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde présente dans 189 pays. Nestlé, au Canada, fabrique ou distribue localement certaines des marques les plus reconnues et les plus fiables au monde, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ et NESTLÉ DRUMSTICK. Les quelque 3 700 employés de Nestlé, qui travaillent dans diverses régions du Canada, ont à cœur d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain.

