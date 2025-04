Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2025

KIINTEISTÖPALVELUILLA HYVÄ ALKU VUODELLE

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 175,5 miljoonaa euroa (185,0). Liikevaihto laski 5,1 %.

Oikaistu liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,0), joka oli 1,5 % (0,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (-1,7), joka oli 2,1 % (-0,9) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 6,6 miljoonaa euroa (-9,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,02) ja osakekohtainen liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen 0,17 euroa (-0,25).

Vuoden 2024 joulukuussa käynnistetty osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2025

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

TOIMITUSJOHTAJA EERO HAUTANIEMI:

”Vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 175,5 miljoonaa euroa (185,0). Oikaistu liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,0). Oikaistu liikevoitto parani merkittävästi Kiinteistöpalvelut-liiketoiminnoissa ja pysyi vertailukauden tasolla Kiertotalousliiketoiminnassa. Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli vahva ja parani 16 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Kiertotalousliiketoiminnan kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kysynnässä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa kysyntä jatkui vakaana. Ympäristörakentamisessa Suomen rakennusmarkkinan heikko suhdannetilanne näkyi käsittelykeskuksiin toimitettavien materiaalivirtojen volyymien laskuna. Vuonna 2024 toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen.

Kiinteistöpalveluissa kannattavuus parani liikevaihdon supistumisesta huolimatta. Kiinteistöpalvelut Suomessa liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat vähäluminen talvi sekä suunniteltu sopimussalkun tervehdyttäminen. Digitaalisten palveluiden, kuten dataohjatun siivouksen sekä tekoälyavusteisten energiatehokkuuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan liikevoitto parani selvästi. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa tappio pieneni odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Vuoden 2024 loppupuolella voitetut uudet asiakkuudet sekä käynnissä olevat toimet kannattavuuden parantamiseksi luovat hyvän pohjan Kiinteistöpalvelut Ruotsin tuloskäänteen saavuttamiseksi vuoden 2025 aikana.

Joulukuussa 2024 käynnistettiin suunnittelu yhtiön kiertotalousliiketoimintojen ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella. Kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämisen arvioidaan luovan edellytykset omistaja-arvon kasvulle mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen. Osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti.

Lassila & Tikanoja uudisti vuoden 2024 aikana toimintamallinsa. Vuoden 2025 alussa toimintamallityön jatkoksi käynnistettiin tulosparannukseen tähtäävä tehostamisohjelma, joka kohdistuu sekä kiertotalous- että kiinteistöpalveluliiketoimintoihin. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vähintään 8 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon verrattuna, huomioiden osittaisjakautumisessa syntyvien kahden erillisen pörssiyhtiön kustannusvaikutus. Katsauskaudella tehostamisohjelman toimenpiteet etenivät suunnitellusti.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-maaliskuu

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 175,5 miljoonaa euroa (185,0), jossa laskua vertailukaudesta oli 5,1 %. Orgaanisesti liikevaihto laski 5,2 %. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,0), joka oli 1,5 % (0,0) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (-1,7), joka oli 2,1 % (-0,9) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi yhteensä 1,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 1,6 miljoonan euron käyvän arvon muutos. Liikevoittoa heikensivät yhteensä 0,6 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut, jotka liittyivät pääasiassa osittaisjakautumisen valmisteluun, liiketoimintojen hankintoihin sekä käynnissä olevaan tehostamisohjelmaan. Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,02).

Liikevaihto laski kaikilla toimialoilla. Oikaistu liikevoitto parani Kiinteistöpalvelut Suomessa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsissa ja pysyi vertailukauden tasolla Kiertotalousliiketoiminnassa. Liikevoitto parani kaikilla toimialoilla.

Osuus yhteisyritys Laania Oy:n tuloksesta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,7 miljoonaa euroa (2,1).

Avainlukuja

1–3/2025 1–3/2024 Muutos% 1–12/2024 Liikevaihto, MEUR 175,5 185,0 -5,1 770,7 Oikaistu liikevoitto, MEUR 2,7 0,0 43,2 Oikaistu liikevoitto, % 1,5 0,0 5,6 Liikevoitto, MEUR 3,7 -1,7 9,8 Liikevoitto, % 2,1 -0,9 1,3 Oikaistu EBITDA, MEUR 16,2 13,8 17,3 99,1 Oikaistu EBITDA, % 9,2 7,5 12,9 EBITDA, MEUR 17,2 12,1 42,4 89,0 EBITDA, % 9,8 6,5 11,5 Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 -0,02 -0,05 Liiketoiminnan nettorahavirta

investointien jälkeen/osake, EUR 0,17 -0,25 1,07 Oman pääoman tuotto, % 6,7 -1,4 -0,8 Sijoitettu pääoma, MEUR1 379,3 417,6 -9,2 396,1 Sijoitetun pääoma tuotto, %1 4,7 9,7 3,3 Omavaraisuusaste, %1 33,4 33,3 35,4 Nettovelkaantumisaste, %1 76,1 86,1 73,2

1 Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tunnuslukua on oikaistu. Oikaisu liittyy virheen korjaukseen, joka tehtiin vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2023 lukuihin. Lisätietoa virheen korjauksesta on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN





Kiertotalousliiketoiminta





Tammi-maaliskuu

Kiertotalousliiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 89,5 miljoonaa euroa (93,0). Oikaistu liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (2,6). Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (2,3). Liikevoittoa paransi Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) hankintaan liittyvän siirtyvän vastikkeen yhteensä 1,6 miljoonan euron käyvän arvon muutos (-0,2). Käyvän arvon muutos johtuu pääasiassa SVB:n korollisten nettovelkojen kasvusta vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.



Kiertotalousliiketoiminnan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, vaikka haastava suhdannetilanne näkyi kiertotalouspalvelujen kysynnässä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti rakentamisen asiakassegmentissä kysyntä kierrätys- ja jätehuoltopalveluille laski vertailukauteen nähden. Vaarallisten jätteiden palvelulinjassa kysyntä jatkui vakaana. Ympäristörakentamisessa Suomen rakennusmarkkinan heikko suhdannetilanne näkyi käsittelykeskuksiin toimitettavien materiaalivirtojen volyymien laskuna. Vuonna 2024 toteutetut tehostamistoimenpiteet auttoivat sopeuttamaan palvelutuotannon kustannuksia markkinatilanteeseen.

Kiinteistöpalvelut Suomi

Tammi-maaliskuu

Kiinteistöpalvelut Suomen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa (63,3). Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,1).

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat vähäluminen talvi sekä suunniteltu sopimussalkun tervehdyttäminen. Kysyntä toimialan dataohjatun siivouksen palveluille sekä tekoälyavusteisille energiatehokkuuspalveluille jatkui vahvana. Kustannusrakennetta keventävät ja toiminnan tehokkuutta parantavat toimenpiteet jatkuivat ja toimialan liikevoitto parani selvästi. Siivouksen palvelulinjassa kannattavuus säilyi vakaana ja kiinteistön ylläpitopalveluissa kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen nähden.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi

Tammi-maaliskuu

Kiinteistöpalvelut Ruotsin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa (29,5). Liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa (-2,1). Liikevoitto ennen yrityskauppojen hankintamenon kohdistusten poistoja oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,8).

Kiinteistöpalvelut Ruotsissa tappio pieneni odotetusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toimenpiteet toimintamallien yksinkertaistamiseksi ja kustannustason sopeuttamiseksi jatkuivat. Vuoden 2024 loppupuolella voitetut uudet asiakkuudet sekä käynnissä olevat toimet kannattavuuden parantamiseksi luovat edellytykset tuloskäänteen saavuttamiseksi vuoden 2025 aikana.

RAHOITUS



Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,9 miljoonaa euroa (1,9). Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 6,6 miljoonaa euroa (-9,4). Katsauskauden aikana käyttöpääomaa sitoutui 0,2 miljoonaa euroa (sitoutui 6,2). Katsauskauden nettorahavirtaa investointien jälkeen paransivat positiivinen kannattavuus- ja käyttöpääomakehitys sekä vertailukautta alhaisemmat investoinnit.

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 184,2 miljoonaa euroa (208,3). Korolliset nettovelat olivat 148,5 miljoonaa euroa (180,3). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 3,4 % (4,0).

100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli katsauskauden lopussa käyttämättä (vertailukaudella käytössä 10,0 miljoonaa euroa). 10,0 miljoonan euron tililimiitti sekä 40,0 miljoonan euron komittoitu luottolimiitti olivat vertailukauden tapaan käyttämättä.

Nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,8). Vertailukauden nettorahoituskuluja pienensi ympäristövarausten diskonttauksen vaikutus 0,3 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus nettorahoituskuluihin oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,0). Nettorahoituskulut olivat 1,0 % (1,0) liikevaihdosta.

Omavaraisuusaste oli 33,4 % (33,3) ja nettovelkaantumisaste 76,1 % (86,1). Konsernin oma pääoma oli 195,2 miljoonaa euroa (209,3). Omaa pääomaa pienensivät tilikaudelta 2024 jaettavat osingot 19,1 miljoonaa euroa, jotka 27.3.2025 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025. Ruotsin kruunun kurssimuutoksista johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan oli 1,6 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat katsauskauden lopussa 35,6 miljoonaa euroa (28,0).

OSINGONJAKO



27.3.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 7.4.2025.





INVESTOINNIT



Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa (11,1). Investoinnit koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista sekä investoinneista tietojärjestelmiin. Ensimmäisen vuosineljänneksen investoinnit olivat noin 4 miljoonaa euroa suunniteltua alhaisemmalla tasolla johtuen siirtymästä tuleville vuosineljänneksille. Yrityskauppojen osuus vertailukauden bruttoinvestoinneista oli noin 2 miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Lassila & Tikanoja julkaisi maaliskuussa vuoden 2024 vuosikertomuksen, joka sisälsi kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen kestävyysraportin. L&T:n vastuullisuusmittari hiilijalanjälki kehittyi ennakoitua suotuisammin. Hiilijalanjäljen pienentymisen taustalla ovat uusiutuvien polttoaineiden käytön laajentaminen sekä keskimääräistä lämpimämpi talvi.

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen

Mittari 1–3/2025



1–3/2024 2024 Tavoite

Tavoite saavutettava YMPÄRISTÖVASTUU Hiilikädenjälki (tCO2-ekv.)

eli vältetyt päästöt -113 200

-115 200 -438 000 liikevaihtoa nopeampi kasvu Hiilijalanjälki (tCO2-ekv.)

Scope 1 & 21



5 600



7 200 27 200



24 400



2030



SOSIAALINEN VASTUU Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)1



17



15 19



15



2030



Sairauspoissaolot (%)



5,7



5,5 5,0



4



2030

1 Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lukuja on oikaistu.



HENKILÖSTÖ



Henkilöstömäärä oli vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin 5 857 (6 305). Katsauskauden lopussa palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia yhteensä 7 519 (7 686) henkilöä. Henkilömäärän kasvu Kiinteistöpalvelut Ruotsissa johtui pääasiassa kahden uuden asiakassopimuksen aloittamisesta.

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 1–3/2025 1–3/2024 2024 Konserni 7 519 7 686 7 441 Suomi 6 259 6 482 6 313 Ruotsi 1 260 1 204 1 128 Kiertotalousliiketoiminta 2 164 2 214 2 168 Kiinteistöpalvelut Suomi 4 081 4 257 4 140 Kiinteistöpalvelut Ruotsi 1 165 1 103 1 032 Konsernihallinto ja muut 109 112 101

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA



Vaihto ja kurssi



Yhtiön osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1,7 miljoonaa kappaletta, mikä on 4,3 % (5,5) ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 14,2 miljoonaa euroa (19,6). Osakkeen ylin kurssi oli 9,14 euroa ja alin 7,88 euroa. Päätöskurssi oli 8,37 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli katsauskauden lopussa 319,7 miljoonaa euroa (335,9).

Omat osakkeet



Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 601 542 omaa osaketta, jotka edustavat 1,6 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä



Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 19 399 437 euroa ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 38 197 332 osaketta. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman yhtiön hallussa olevia osakkeita oli 38 166 416 osaketta.

Osakkeenomistajat



Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 24 317 (25 255) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 13,9 % (8,7) osakekannasta.

Liputusilmoitukset



Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 31.1.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 30.1.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus Lassila & Tikanojasta oli 1 912 244 osaketta, mikä on 4,93 % Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänten kokonaismäärä nousi 1 946 154 ääneen, mikä on 5,02 % äänten kokonaismäärästä.

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 17.3.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 14.3.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli alle 5 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä laski alle 5 prosenttiin Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

Hallituksen valtuutukset



Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



Hallitus on valtuutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta (5,2 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.



Hallitus on valtuutettu päättämään uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta, joka on 5,2 % koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2024, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan 4, 6 ja 13 §:ien osalta seuraavasti:

4 §:ää muutetaan siten, että hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä aikaisemman enintään seitsemän (7) jäsenen sijasta.

6 §:ää muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja.

13 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ja valittava kestävyysraportoinnin varmentaja 13 §:stä aiemmin ilmenevien seikkojen lisäksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen sekä uusina jäseninä Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Jukka Leinonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 27.3.2025.

HALLITUS



Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenet ovat Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen, Pasi Tolppanen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lassila & Tikanoja Oyj:n 27.3.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Jukka Leinosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sakari Lassilan varapuheenjohtajaksi.



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Teemu Kangas-Kärki (puheenjohtaja), Sakari Lassila, Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan valittiin Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Juuso Maijala, Pasi Tolppanen ja Anni Ronkainen.

OSITTAISJAKAUTUMINEN JA TEHOSTAMISOHJELMA

Yhtiö tiedotti 13.12.2024, että Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalvelu-liiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautumisella.

Hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen.

Lassila & Tikanojan hallitus arvioi, että mahdollisen osittaisjakautumisen suunnittelu kestää noin 12 kuukautta joulukuusta 2024 alkaen. Osittaisjakautumisen valmistelu eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Mahdollinen osittaisjakautuminen ja kiertotalousliiketoimintojen listautuminen on ehdollinen Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Osana osittaisjakautumisen valmistelua Lassila & Tikanoja on arvioinut mahdollisten erillisten pörssiyhtiöiden rahoitusrakennetta. Alustavien arvioiden mukaan Lassila & Tikanoja Oyj:n liikkeelle laskema 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina siirtyisi jakautumisessa vastaanottavalle yhtiölle eli Kiertotalousliiketoiminta-yhtiölle.

Lassila & Tikanoja uudisti vuoden 2024 aikana toimintamallinsa. Vuoden 2025 alussa toimintamallityön jatkoksi käynnistettiin tulosparannukseen tähtäävä tehostamisohjelma, joka kohdistuu sekä kiertotalous- että kiinteistöpalveluliiketoimintoihin. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan vähintään 8 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon verrattuna, huomioiden osittaisjakautumisessa syntyvien kahden erillisen pörssiyhtiön kustannusvaikutus. Katsauskaudella tehostamisohjelman toimenpiteet etenivät suunnitellusti.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lassila & Tikanoja Oyj vastaanotti 7.4.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta saavutti 5 prosentin rajan 4.4.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus oli 1 911 570 osaketta, mikä on 4,92 prosenttia Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrä nousi 1 942 180 ääneen, mikä on 5 prosenttia Lassila & Tikanojan äänten kokonaismäärästä.

LÄHIAIKOJEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen taloudellinen epävarmuus voi vaikuttaa asiakkaiden taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä voi pienentää kysyntää L&T:n palveluille.

Kustannusten, kuten polttoaineiden ja energian hintojen sekä korkotason mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön tulokseen.

Suomessa jätelakia muutettiin heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksella vahvistettiin kuntien roolia pakkausmateriaalien ja biojätteiden keräystoiminnan järjestämisessä asuinkiinteistöiltä. Muutoksen myötä L&T:n suorat asiakassopimukset asuinkiinteistöjen kanssa, jotka koskevat pakkausjätteiden ja biojätteiden erilliskeräystä, siirtyvät kunnille kilpailutettavaksi portaittain 1.7.2022 – 1.7.2025. Kunnallistamisen myötä Suomen jätehuoltomarkkinasta tulee siirtymään vuosina 2024–2026 vapaan kilpailun piiristä kuntayhtiöille L&T:n arvion mukaan noin 30 miljoonaa euroa. L&T osallistuu kuntaurakoiden kilpailutuksiin ja on merkittävä toimija kuntaurakoissa. Yhtiö arvioi kuitenkin muutoksen kokonaisvaikutuksen olevan yhtiölle negatiivinen.

Yhtiössä on käynnissä useita toiminnanohjausjärjestelmien uudistushankkeita. Järjestelmien käyttöönottoon ja toimintamallin vakiinnuttamiseen liittyvät väliaikaiset ylimääräiset kustannukset voivat heikentää yhtiön tulosta.

Työvoiman alueelliset vaihtuvuus- ja saatavuushaasteet voivat nostaa tuotantokustannuksia.

Geopoliittiseen tilanteeseen liittyy epävarmuutta Venäjän hyökkäyssodan ja Yhdysvaltojen tullipolitiikan seurauksena. Välilliset vaikutukset yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen Suomessa ja Ruotsissa voivat vaikuttaa liikevaihtoa ja tulosta heikentävästi.

Lassila & Tikanoja tiedotti joulukuussa 2024, että yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli ympäristö- ja teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi siten, että kiertotalousliiketoiminnat eriytettäisiin uudeksi listatuksi yhtiöksi. Osittaisjakautumisen suunnitteluun ja siihen liittyviin toimenpiteisiin voi sisältyä esimerkiksi osaavan henkilökunnan pysyvyyteen, asiakassuhteisiin, kustannuksiin ja mahdollisten transaktioiden toimeenpanoon liittyviä riskejä.

Konserniyhtiö Lassila & Tikanoja FM AB on kantajana ja vastaajana oikeusprosessissa Ruotsissa koskien konsernin entiseltä asiakkaalta laskutettuja maksamattomia saatavia. Lassila & Tikanoja FM AB on kesäkuussa 2022 nostanut kanteen Solnan käräjäoikeudessa L&T:n entistä asiakasyritystä vastaan vaatien suoritusta maksamattomista saatavista. Katsauskauden lopussa saatavien määrä yhtiön taseessa oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Kyseinen L&T:n entinen asiakasyritys on kiistänyt Lassila & Tikanoja FM AB:n vaatimukset ja maksuvelvollisuutensa sekä samalla nostanut vastakanteen vaatien yhteensä noin 144 miljoonaa Ruotsin kruunua Lassila & Tikanoja FM AB:lta. Riita-asian käsittely on kesken. Lassila & Tikanoja pitää vastakannetta perusteettomana eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.



Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2024 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Helsinki 28.4.2025

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

