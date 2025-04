Aspocompin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2025: Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat huomattavasti ja liiketulos kääntyi selvästi voitolliseksi

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2025 klo 8.00





TAMMI-MAALISKUU 2025 LYHYESTI



Liikevaihto 10,3 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 66 %

Liiketulos 0,8 (-1,6) miljoonaa euroa, 8,0 (-25,9) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,10 (-0,24) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 1,8 (-2,0) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 11,4 (7,5) miljoonaa euroa, kasvua 52 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 21,0 (11,8) miljoonaa euroa, nousua 79 %

Omavaraisuusaste 55,1 (64,5) %









NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2025. Etenkin puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti muun muassa tekoälysovelluksiin ja datakeskuksiin tehtävien mittavien investointien ansiosta. Myös Turvallisuus-, puolustus-, ja ilmailu -asiakassegmentissä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä.



Aspocomp toistaa 26.2.2025 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi. Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



Tammi-maaliskuu toi Aspocompille lähes ennätysliikevaihdon ja yhtiön tulos kääntyi selvästi voitolliseksi. Lisäksi yhtiön tilauskanta säilyi korkealla tasolla. Viime keväästä jatkunut systemaattinen työ tilauskannan kasvattamiseksi ja tuotannon tehostamiseksi on kantanut hedelmää ja voimme viimein siirtyä uudistamaan yhtiön strategiaa.



Vahva tilauskanta ja korkealla tasolla ollut tuotantokapasiteetin käyttöaste nostivat Aspocompin tammi-maaliskuun liikevaihdon 10,3 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 66 % vertailukaudesta. Tuotannon kannattavuuden ja saannon ollessa myös hyvällä tasolla, yhtiön liiketulos nousi selvästi voitolliseksi päätyen 0,8 miljoonaan euroon.



Myös kysyntä Aspocompin tuotteille säilyi hyvällä tasolla, ja tilauskanta kasvoi lähes 80 % vertailukaudesta. Kysyntä säilyi korkealla tasolla erityisesti Puolijohdeteollisuus -asiakassegmentissä, mutta kysynnän kasvu jatkui edelleen myös Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa ennätyksellinen 21,0 miljoonaa euroa.



Loka-marraskuussa 2024 keskityttiin vahvasti tuotannon läpivirtauksen tehostamiseen ja vakiinnuttamiseen. Alkuvuoden aikana tuotantokapasiteetin käyttöaste saatiin pidettyä erinomaisella tasolla ja yhdessä vahvan tilauskannan kanssa tämä nosti tammi-maaliskuun 2025 liikevaihdon lähes ennätystasolle.



Tuotannon läpivirtauksen ja saantojen eteen on tehty viime vuoden syksystä alkaen systemaattista työtä ja tämä on nostanut myös kannattavuuden hyvälle tasolle. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiön liiketulos on saatu nostettua selvästi voitolliseksi. Tuotantomäärien kasvun yhteydessä nettokäyttöpääoma on saatu pidettyä maltillisella tasolla ja tämä yhdessä voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon kanssa on kääntänyt liiketoiminnan rahavirran vahvasti positiiviseksi. Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta lähes neljä miljoonaa euroa ollen 1,8 miljoonaa euroa.



Tuotannon läpivirtauksen parantumisen myötä myös toimitusvarmuus on kääntynyt parempaan suuntaan. Odotamme toimitusvarmuuden palaavan hyvälle tasolle huhti-kesäkuun 2025 aikana ja loppuvuoden aikana tulemme keskittymään tuotannon osalta laadullisiin tekijöihin.



Odotamme Aspocompin tuotteiden kysynnän jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2025. Etenkin puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti muun muassa tekoälysovelluksiin ja datakeskuksiin tehtävien mittavien investointien ansiosta. Myös Turvallisuus- puolustus-, ja ilmailu -asiakassegmentissä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä.



Toistamme 26.2.2025 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi. Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.”





LIIKEVAIHTO JA TULOS



Tammi-maaliskuu 2025

Tammi-maaliskuun 2025 liikevaihto oli 10,3 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 66 % vertailukaudesta ja kasvu tuli pääosin Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentistä.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 382 %, ollen 5,2 (1,1) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä korkealla tasolla.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin tammi-maaliskuun liikevaihto laski 73 % vertailukaudesta, ollen 0,3 (1,2) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta sekä tuotannon rajoitetusta kapasiteetista.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 24 % vertailukaudesta, ollen 2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Asiakassegementin kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.



Autoteollisuus-asiakassegmentin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 19 % vertailukaudesta, ollen 2,1 (1,8) miljoonaa euroa.



Tietoliikenne-asiakassegmentin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 12 % vertailukaudesta, ollen 0,7 (0,6) miljoonaa euroa.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 74 (58) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 64 (83) % kertyi Euroopasta ja 36 (17) % muilta mantereilta.



Tammi-maaliskuun 2025 liiketulos oli +0,8 (-1,6) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä, tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, suotuisa tuotemiksi sekä tuotannon läpivirtauksen ja saantojen paraneminen.



Liiketulos oli +8,0 (-25,9) % liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos +0,10 (-0,24) euroa.



Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 21,0 (11,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi erityisesti puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin vahvan kysynnän seurauksena.



KONSERNIN AVAINLUVUT









1-3/25 1-3/24 Muutos 1-12/24 Liikevaihto, M€ 10,3 6,2 66 % 27,6 Käyttökate, M€ 1,2 -1,1 211 % -2,1 Liiketulos, M€ 0,8 -1,6 151 % -4,0 % liikevaihdosta 8 % -26 % 34 %-yks. -14 % Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,7 -1,7 143 % -4,3 % liikevaihdosta 7 % -27 % 33 %-yks. -16 % Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,7 -1,7 142 % -3,5 % liikevaihdosta 7 % -27 % 33 %-yks. -13 % Tulos / osake (EPS), € 0,10 -0,24 142 % -0,51 Saadut tilaukset 11,4 7,5 52 % 37,0 Tilauskanta 21,0 11,8 79 % 19,9 Investoinnit, M€ 0,2 0,2 9 % 0,4 % liikevaihdosta 2 % 3 % -1 %-yks. 2 % Rahavarat kauden lopussa 1,7 1,3 42 % 1,4 Oma pääoma / osake, € 2,34 2,50 -16 % 2,24 Omavaraisuusaste, % 55 % 65 % -9 %-yks. 54 % Nettovelkaantumisaste, % 26 % 17 % 9 %-yks. 37 % Henkilöstö kauden lopussa 167 163 4 henk. 165 * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.





INVESTOINNIT



Tammi-maaliskuun 2025 investoinnit olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat tehdaslaitteiden uusimisia Oulun tehtaalla.





RAHAVIRTA JA RAHOITUS



Tammi-maaliskuun 2025 liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (-2,0) miljoonaa euroa. Rahavirta parani pääosin liiketuloksen paranemisen ansiosta.



Kassavarat olivat kauden lopussa 1,7 (1,3) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 5,9 (4,2) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot rikkoontuivat tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa 2025, mutta rahoittajilta on saatu waiver suostumukset. Korolliset velat kasvoivat luottolimiittien käytöstä johtuen. Nettovelkaantumisaste oli 26 (17) %. Korottomat velat olivat 7,0 (5,2) miljoonaa euroa.



Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 55,1 (64,5) %.



Yhtiöllä on 6,0 (4,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 5,6 (2,9) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluottosopimus (factoring), josta oli käytössä 4,8 (0,0) miljoonaa euroa. Laskuluottosopimuksen kautta oli raportointikauden lopussa käytettävissä 0,6 (0,0) miljoonaa euroa.





HENKILÖSTÖ



Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 166 (163) henkilöä. Henkilöstön määrä 31.3.2025 oli 167 (163). Heistä työntekijöitä oli 113 (107) ja toimihenkilöitä 54 (56).





MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ



20.12.2024 Aspocompin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitetty Hanna-Leena Keskitalo aloitti tehtävässään 20.1.2025.



Aspocompin johtoryhmään kuuluvat 20.1.2025 alkaen toimitusjohtaja Manu Skytän lisäksi kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, operatiivinen johtaja Pekka Holopainen, henkilöstöjohtaja Hanna-Leena Keskitalo, talousjohtaja Jouni Kinnunen ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.





YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET



Aspocomp Group Oyj:n 18.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 18.4.2024.



Varsinainen yhtiökokous 2025 pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 10.00 alkaen.





OSAKKEET



Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2025 oli 6 849 240 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäinen suoritusjakso 2022–2024 alkoi heinäkuussa 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit täyttyivät toimitusjohtajan osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista toimitusjohtajalle osakepalkkioiden toimittamiseksi. Osakeannissa annettiin vastikkeetta 7 800 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle suoritusjakson 2022–2024 palkkion toimittamiseksi ja sitouttamispalkkion maksamiseksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeet annetaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän osakepalkkion toimittamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti ja sitouttamispalkkion maksamiseksi. Osakeannissa annetut uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.3.2025. Aspocompin osakkeiden lukumäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 849 240 osaketta.



Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 586 816 kappaletta 1.1.­31.3.2025 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 697 908 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,07 euroa, ylin 6,00 euroa ja keskikurssi 4,59 euroa. Päätöskurssi 31.3.2025 oli 5,40 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 36,9 miljoonaa euroa.



Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 530 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 0,7 %.





OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 ensimmäisen ansaintajakson, PSP 2022-2024, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2022-2024 -ohjelman suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan oli oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Suoritusjakson suorituskriteerit, jotka olivat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), eivät toteutuneet. Toimitusjohtaja aloitti yhtiössä toukokuussa 2024, jonka jälkeiseltä ansaintajaksolta suorituskriteerit toteutuivat TSR:n osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. PSP 2022-2024 -ohjelmasta maksettiin vuoden 2025 ensimmäisen neljännekseen aikana 15 600 osaketta, joista puolet maksettiin osakkeina ja puolet rahana tuloveron ennakonpidätyksen kattamiseksi.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 toisen ansaintajakson, PSP 2023-2025, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2023-2025 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2023 alusta ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 18.7.2024 kolmannen ansaintajakson, PSP 2024-2026, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2024-2026 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyy vuoden 2026 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa.





OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA



Aspocomp ilmoitti 17.9.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Päivi Marttila Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.





ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ



Geopoliittinen tilanne ja kauppasota ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja ennustamaton kauppapolitiikka aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.



Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, ja yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihtelulla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.



Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai laiterikoista ja häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon.





VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025



Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 10.00 alkaen.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2025



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2025 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:





Puolivuosikatsaus 2025: torstaina 17.7.2025 noin klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025: torstaina 30.10.2025 noin klo 9.00



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.





Tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkistaminen



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tänään 29.4.2025 klo 13.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q1-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Osavuosikatsaus sekä tilaisuuden esitys ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi. julkistuksen jälkeen.





Espoossa, 29.4.2025





Aspocomp Group Oyj

Hallitus





Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.





TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA





Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan.



Tuotekehitys

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.



LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2025 1 000 € 1-3/2025 1-3/2024 Muutos 1-12/2024 Liikevaihto 10 347 100 % 6 243 100 % 66 % 27 581 100 % Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 2 0 % 6 % 34 0 % Aine- ja tarvikekulut -4 814 -47 % -3 491 -56 % 38 % -14 974 -54 % Henkilöstökulut -2 683 -26 % -2 595 -42 % 3 % -9 389 -34 % Liiketoiminnan muut kulut -1 621 -16 % -1 270 -20 % 28 % -5 330 -19 % Poistot ja arvonalentumiset -399 -4 % -506 -8 % -21 % -1 885 -7 % Liiketulos 831 8 % -1 617 -26 % 151 % -3 962 -14 % Rahoitustuotot ja -kulut -124 -1 % -44 -1 % -368 -1 % Voitto/tappio ennen veroja 708 7 % -1 661 -27 % 143 % -4 330 -16 % Laskennallisten verosaamisten muutos* 874 Tuloverot -2 0 % -3 0 % -19 0 % Katsauskauden voitto/tappio 705 7 % -1 663 -27 % 142 % -3 476 -13 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 37 0 % Eriin liittyvät tuloverot -6 0 % Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -12 0 % 1 0 % 8 0 % Muut laajan tuloksen erät -12 0 % 1 0 % 39 0 % Katsauskauden laaja tulos 693 7 % -1 662 -27 % 142 % -3 437 -12 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton 0,10 euroa -0,24 euroa 142 % -0,51 euroa Laimennettu 0,10 euroa -0,24 euroa 142 % -0,51 euroa *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käytöstä







TASE 1 000 € 3/2025 3/2024 Muutos 12/2024 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 3 252 3 333 -2 % 3 266 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 717 5 836 -19 % 4 967 Käyttöoikeusomaisuuserät 278 478 -42 % 285 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 95 95 0 % 95 Laskennalliset verosaamiset 5 404 4 513 20 % 5 404 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 746 14 256 -4 % 14 018 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 6 335 4 835 31 % 5 726 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 281 6 064 20 % 7 289 Rahavarat 1 750 1 331 31 % 1 377 Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 365 12 229 26 % 14 392 Varat yhteensä 29 112 26 485 10 % 28 410 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 866 4 823 1 % 4 857 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-







arvostus -33 -64 -48 % -33 Kertyneet voittovarat 10 215 11 328 -10 % 9 522 Oma pääoma yhteensä 16 047 17 087 -6 % 15 346 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 940 531 831 % 5 764 Muut pitkäaikaiset velat 238 323 -26 % 238 Varaukset 134 0 0 Laskennalliset verovelat 54 36 48 % 54 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 999 3 639 -73 % 1 336 Osto- ja muut velat 6 700 4 870 38 % 5 672 Velat yhteensä 13 064 9 399 39 % 13 064 Oma pääoma ja velat yhteensä 29 112 26 485 10 % 28 410





OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tammi-maaliskuu 2025 1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 1 000 4 857 -33 -1 9 523 15 346 Laaja tulos Katsauskauden tulos 705 705 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -12 -12 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -12 705 693 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen 8 8 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 8 0 0 0 8 Oma pääoma 31.3.2025 1 000 4 866 -33 -13 10 228 16 047 Tammi-maaliskuu 2024 Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 842 -64 -9 12 999 18 767 Laaja tulos Katsauskauden tulos -1 663 -1 663 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 1 1 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -1 663 -1 662 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen -19 -19 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -19 0 0 0 -19 Oma pääoma 31.3.2024 1 000 4 823 -64 -8 11 335 17 087





RAHAVIRTALASKELMA Tammi-maaliskuu 1 000 € 1-3/2025 1-3/2024 1-12/2024 Katsauskauden tulos 705 -1 663 -3 476 Oikaisut 677 520 1 403 Käyttöpääoman muutos 486 -854 -2 280 Saadut korot 0 0 10 Maksetut korot -92 -50 -357 Maksetut verot -2 -3 -13 Liiketoiminnan rahavirta 1 774 -2 050 -4 714 Investoinnit -177 -162 -425 Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 3 Investointien rahavirta -177 -162 -422 Lainojen nostot 0 2 450 6 401 Lainojen takaisinmaksut -1 156 -208 -992 Vuokrasopimusvelkojen maksut -15 -36 -273 Maksetut osingot 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -1 171 2 206 5 137 Rahavarojen muutos 426 -5 0 Rahavarat tilikauden alussa 1 377 1 322 1 322 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -54 14 55 Rahavarat katsauskauden lopussa 1 750 1 331 1 377





TUNNUSLUKUJA Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 Q2/2024 2024 Liikevaihto, M€ 10,3 7,9 6,4 7,0 27,6 Käyttökate, M€ 1,2 0,5 -0,7 -0,8 -2,1 Liiketulos, M€ 0,8 0,1 -1,2 -1,2 -4,0 % liikevaihdosta 8 % 1 % -19 % -17 % -14 % Tulos ennen veroja, M€ 0,7 0,0 -1,3 -1,3 -4,3 % liikevaihdosta 7 % 0 % -21 % -19 % -16 % Tilikauden tulos, M€ 0,7 0,9 -1,3 -1,3 -3,5 % liikevaihdosta 7 % 11 % -21 % -19 % -13 % Saadut tilaukset 11,4 8,7 14,1 6,6 37,0 Tilauskanta 21,0 19,9 19,1 11,3 19,9 Omavaraisuusaste, % 55 % 54 % 56 % 58 % 54 % Gearing, % 26 % 37 % 36 % 25 % 37 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 % liikevaihdosta 2 % 3 % 0 % 1 % 2 % Henkilöstö kauden lopussa 167 165 164 154 165 Tulos/osake (EPS), € 0,10 0,12 -0,20 -0,19 -0,51 Oma pääoma/osake, € 2,34 2,24 2,11 2,30 2,24







Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat: Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja Omavaraisuusaste, %





=





Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Gearing, %





=





Korolliset nettorahoitusvelat x 100





Oma pääoma Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus Liiketoiminnan rahavirta





=





Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot











VASTUUSITOUMUKSET

1 000 € 3/2025 3/2024 12/2024 Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000 Maa-alueen vuokraoikeuden kiinnitys 3 498 3 498 3 498 Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35 Yhteensä 9 533 9 533 9 533







Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com



Liite