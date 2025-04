Relations Presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Chiffre d’affaires de 5 553 millions d’euros, en croissance de +0,5 % à taux de change courants et en recul limité de -0,4 % à taux de change constants 1

Prises de commandes de 5 884 millions d'euros, correspondant à un solide ratio book-to-bill de 1,06 sur la période

Paris, le 29 avril 2025 – Au 1er trimestre 2025, le groupe Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires de 5 553 millions d’euros, soit une croissance de +0,5 % à taux de change courants et un recul limité à -0,4 % à taux de change constants.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Nous avons réalisé un premier trimestre légèrement supérieur à nos attentes dans un environnement macroéconomique et géopolitique qui reste difficile. Nos clients continuent de prioriser les programmes de transformation destinés à améliorer l’agilité, le coût et l’efficacité de leurs opérations.

Nous sommes bien positionnés et tirons parti de leur appétit croissant pour l’IA générative et agentique qui a représenté plus de 6% de nos prises de commandes au 1er trimestre. Nous continuons à investir dans la formation et dans nos solutions, et à renforcer notre écosystème dans ce domaine avec de nouvelles initiatives avec Nvidia et Google Cloud.

Nous nous concentrons sur des opportunités dans les domaines de la défense, de la souveraineté et de la cybersécurité en Europe, tout en bénéficiant de la demande mondiale croissante pour la modernisation du cœur des infrastructures numériques (digital core) et la continuité digitale.

Compte tenu du contexte actuel en matière de commerce international et de tarifs douaniers, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2025 conservant ainsi l’approche prudente adoptée en début d’année. »

Chiffre d’affaires

(en millions d'euros) Variation 2024 2025 En données publiées À taux de change constants* 1er trimestre 5 527 5 553 +0,5 % -0,4 %

Le chiffre d’affaires de Capgemini s’est élevé à 5 553 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit un recul limité à -0,4 % à taux de change constants*. Cette amélioration de +0,7 point par rapport à la croissance publiée pour le 4ème trimestre 2024 est principalement tirée par les régions Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande.

Dans un environnement économique rendu plus volatil par les tensions géopolitiques croissantes, le Groupe n'a observé à ce stade aucun impact matériel sur les décisions de ses clients. Les grandes entreprises et organisations continuent de privilégier les programmes de transformation visant à améliorer l'agilité et l'efficacité de leurs opérations, au détriment de projets axés sur la croissance.

Dans ce contexte, les services à forte valeur ajoutée de Capgemini en matière de Cloud, de Data & AI et de digital continuity ont enregistré une croissance robuste au 1er trimestre.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

A taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (28 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a renoué avec une légère croissance au 1er trimestre, en hausse de +0,8 % sur un an. Cette performance a été principalement alimentée par les secteurs des TMT (Télécoms, Média et Technologie) et des Services Financiers, et en partie compensée par un recul du secteur de l’Industrie.

L’activité de la région Royaume-Uni et Irlande (12 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a poursuivi son accélération par rapport au taux de croissance du 4ème trimestre 2024, affichant ainsi une progression du chiffre d’affaires de +3,9 % par rapport au 1er trimestre 2024. Le Secteur Public et le secteur de l’Energie et des Utilities ont été les principaux moteurs de cette croissance, tandis que les Services Financiers ont maintenu leur dynamique.

Le chiffre d’affaires en France (20 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) s’est inscrit en recul de -4,9 % par rapport au 1er trimestre 2024, essentiellement en raison de la faiblesse persistante des secteurs de l’Industrie et de l’Energie et des Utilities.

Le chiffre d’affaires de la région Reste de l’Europe (31 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a baissé de -2,3 % sur un an du fait d'un recul du secteur de l’Industrie, les autres secteurs étant restés globalement stables.

Enfin, le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a enregistré une croissance solide avec un chiffre d’affaires en progression de +7,6 % sur un an. Le Secteur Public et celui des TMT ont enregistré une forte croissance, accompagnée d'une dynamique soutenue dans les secteurs des Services Financiers et de l’Industrie.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR MÉTIER

À taux de change constants, le chiffre d’affaires total* des activités de conseil en Stratégie & Transformation (9 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) a progressé de +1,2 % sur un an au 1er trimestre.

Les services en Applications & Technologie (62 % du Groupe et cœur d’activité de Capgemini) ont enregistré pour leur part une hausse de +1,9 % sur un an.

Enfin, le chiffre d’affaires total d’Opérations & Ingénierie (29 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024) est en recul de -2,6 % sur un an.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Au 31 mars 2025, l’effectif total du Groupe s’établit à 342 700 personnes, en hausse de +1,6 % sur un an et de +0,5 % par rapport à fin décembre 2024.

L’effectif onshore décroît de -1,4 % pour s’établir à 143 300 personnes, et l’effectif offshore progresse de +3,9 % à 199 400 collaborateurs – soit 58 % de l’effectif total.

PRISES DE COMMANDES

Les prises de commandes enregistrées au 1er trimestre 2025 s’élèvent à 5 884 millions d’euros, en hausse de +2,8 % à taux de change constants par rapport au 1er trimestre de l’année précédente. Le ratio book-to-bill s’établit à 1,06, soit un niveau supérieur à la moyenne historique pour la période.

PERSPECTIVES

Pour l’exercice 2025, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre -2,0 % et +2,0 % ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,3 % et 13,5 % ;

Une génération de free cash-flow organique d’environ 1,9 milliard d’euros.





CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Aiman Ezzat, Directeur général, accompagné de Nive Bhagat, Directrice financière, commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 8h00 heure de Paris (CET). Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien.

L’ensemble des documents relatifs à cette publication sera mis en ligne sur le site internet dédié aux investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

7 mai 2025 Assemblée Générale

30 juillet 2025 Résultats du 1er semestre 2025

28 octobre 2025 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Le calendrier relatif au paiement du dividende qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale serait le

20 mai 2025 Détachement du coupon sur Euronext Paris

22 mai 2025 Mise en paiement du dividende

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.

À PROPOS DE CAPGEMINI

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get the Future You Want* | http://www.capgemini.com/

* *

*

ANNEXE1

TAXONOMIE MÉTIERS

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : les Business Services (comprenant le Business Process Outsourcing et les services transactionnels), l’ensemble des Services d’infrastructure et de Cloud et les Services de R&D et d’Ingénierie.





regroupe les activités des « Services applicatifs » ainsi que les activités connexes, notamment les services de proximité en technologie.

DÉFINITIONS

La croissance annuelle du chiffre d’affaires à taux de change constants est calculée en comparant le chiffre d’affaires de la période publiée à celui de la même période de l’année précédente recalculé avec les taux de change de la période publiée.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2025 Croissance à taux de change constants -0,4 % Impact des taux de change +0,9 pt Croissance en données publiées +0,5 %

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.

La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, les charges liées à la rémunération en action (y compris les charges sociales et contributions patronales) et au plan d’actionnariat salarié, ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash-flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

Chiffre d’affaires

(en millions d'euros) Variation sur un an 1er trimestre 2024 1er trimestre 2025 En données publiées À taux de change constants Amérique du Nord 1 527 1 582 +3,6 % +0,8 % Royaume-Uni et Irlande 684 728 +6,4 % +3,9 % France 1 131 1 076 -4,9 % -4,9 % Reste de l’Europe 1 729 1 689 -2,3 % -2,3 % Asie-Pacifique et Amérique latine 456 478 +4,9 % +7,6 % TOTAL 5 527 5 553 +0,5 % -0,4 %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MÉTIER

Chiffre d’affaires total*

(en % du chiffre d’affaires du Groupe en 2024)





Variation du chiffre d’affaires total sur un an à taux de change constants





Stratégie & Transformation 9 % +1,2 % Applications & Technologie 62 % +1,9 % Opérations & Ingénierie 29 % -2,6 %





1 Les termes et indicateurs alternatifs de performance marqués d’un (*) sont définis et/ou réconciliés en annexe de ce communiqué.

1 Dans ces annexes, l’arrondi d’une somme peut être différent de la somme des arrondis.

Pièce jointe