Dovre Group Oyj Pörssitiedote 29.4.2025 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2025

Liiketoiminnan tulos negatiivinen aurinkopuistohankkeen kustannusarvion ylittyessä

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2025. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Merkittävä rakennemuutos Dovre-konsernissa

Dovre Group Oyj allekirjoitti 20.11.2024 sopimuksen koko Projektihenkilöstö-liiketoimintansa (PP) sekä Norjan Konsultointi-liiketoimintansa myynnistä ruotsalaiselle NYAB AB:lle. Kauppa edellytti yhtiökokouksen hyväksynnän, ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.12.2024. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaupan, joka toteutettiin 2.1.2025.

Kaupan toteutushetkellä 2.1.2025 tiedotettu alustava kauppahinta oli 35,3 miljoonaa euroa. Lopulliseksi kauppahinnaksi muodostui 36,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudelle on tämän seurauksena kertynyt lopetettujen toimintojen tulokseksi 7,0 miljoonan euron voitto (summasta vähennetty kaupan toteuttamisesta aiheutuneet kulut).

Yhtiö luokitteli edellä mainitun sopimuksen allekirjoituspäivästä 20.11.2024 lukien kaupan kohteena olevat liiketoiminnot myytäväksi tarkoitetuiksi omaisuuseriksi ja tilinpäätöksessä 2024 niihin sovellettiin IFRS 5:n mukaisia säädöksiä lopetetuille toiminnoille. Tilikauden 2023 tuloslaskelma oli oikaistu vertailukelpoiseksi, kun taas tilikauden 2023 tasetta ja siihen liittyviä avainlukuja ei oikaistu. Nyt kaupan toteutumisen jälkeen noudatamme raportoinnissamme vertailutietojen suhteen samaa käytäntöä kuin tilinpäätöksessä 2024. Näin ollen vuoden 2024 tuloskehityksen vertailuluvut on oikaistu niin, että ne kuvastavat jatkuvien toimintojen tuloskehitystä.

Tammi–maaliskuu 2025

Liikevaihto 14,0 (14,0 milj. euroa) – kasvua 0,3 % Uusiutuva Energia: liikevaihto 13,6 (13,5) milj. euroa – kasvua 0,7 % Konsultointi: liikevaihto 0,4 (0,5) milj. euroa – laskua 11,9 %

Käyttökate (EBITDA) -2,9 (-5,7) milj. euroa

Liiketulos -3,2 (-5,8) milj. euroa

Tulos ennen veroja -3,5 (-6,0) milj. euroa

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille, Jatkuvat toiminnot -2,0 (-3,4) miljoonaa euroa Lopetetut toiminnot 7,0 (0,9) miljoonaa euroa Yhteensä 4,9 (-2,4) miljoonaa euroa

Osakekohtainen tulos, Jatkuvat toiminnot -0,019 (-0,032) euroa Lopetetut toiminnot 0,066 (0,009) euroa Yhteensä 0,046 (-0,023) euroa

Liiketoiminnan nettokassavirta -10,2 (-1,9) milj. euroa





Näkymä vuodelle 2025

Dovre Groupin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2025 laskevan hiukan vuoteen 2024 verrattuna. Konsernin liikevoiton odotetaan selkeästi paranevan.

Liikevaihdon aleneminen johtuu keskittymisestä kannattavuuden kehittämiseen. Uusiutuvan Energian liiketoiminnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota hankkeiden valintaan ja niiden menestyksekkään toimittamisen edellytysten varmistamiseen.

VT. TOIMITUSJOHTAJA SANNA OUTA-OLLILA:

Raportointikauden alussa saatettiin päätökseen Projektihenkilöstö- ja Norjan konsultointiliiketoimintojen myynti NYAB AB:lle. Kaupan jälkeen jatkuva Dovren liiketoiminta on lähes kokonaan uusiutuvaan energiaan keskittyvää ja näin myös ympäristön kannalta vastuulliseksi luokiteltua toimintaa. Valtaosa konsernin liiketoiminnasta on projektiluonteista, mikä lisää vuoden sisäistä vaihtelua aiempaan verrattuna. Tälle vaihtelulle on tyypillistä, että hankkeet valmistuvat vuoden loppupuolella ja uusia hankkeita käynnistetään kevään aikana, mikä johtaa matalaan liikevaihdon tuloutukseen ja jonkin verran tappiolliseen liiketulokseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Dovre Groupin liikevaihto oli 14,0 miljoonaa euroa, eli samalla tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-maaliskuun liiketulos oli odotettua enemmän tappiollinen erityisesti suomalaisen aurinkopuistohankkeen katteen heikentymisen vuoksi. Hankkeen kuitenkin odotetaan edelleen kokonaisuutena olevan kannattava.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tytäryhtiö Suvic käynnisti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana merkittävän 100 MWp laajuisen aurinkopuistohankkeen Suomessa, sekä yhden tuulivoimapuistohankkeen Ruotsissa. Myös yhtiön ensimmäinen akkuenergiavarastohanke käynnistyi maaliskuussa Uudessakaupungissa. Helmikuussa Suvic allekirjoitti mittavasta tuulipuistourakasta Suomen Rajamäenkylässä ehdollisen sopimuksen, joka vahvistui myöhemmin Notice to Proceed –sopimuksen myötä.

Suvicin vuoden 2024 raskaasti tappiollisen tuloksen jälkeen on raportointikaudella ryhdytty toimenpiteisiin tytäryhtiön johtamiskyvykkyyden vahvistamiseksi. Kuten pörssitiedotteessamme 12.3. kerroimme, olemme aloittaneet uuden toimitusjohtajan sekä talousjohtajan rekrytointiprosessit. Olemme myös käynnistäneet kohdennetun tarkastuksen kahden tappiollisen ruotsalaisen tuulivoimapuistohankkeen osalta.

Merkittävät Suvicin ruotsalaisen tytäryhtiön hankkeissa vuonna 2024 kirjatut tappiot johtivat pääomitustarpeeseen Ruotsin tytäryhtiössä. Varmistaakseen Suvic AB:n toiminnan jatkuvuuden, Suvic Oy vahvisti tytäryhtiönsä pääomaa rahoittaen sen osin Dovre Group Oyj:n Suvic Oy:lle antamalla 6,75 miljoonan euron suuruisella vaihtovelkakirjalainalla.

Projektiliiketoiminnalle ominaiseen tapaan myös Suvicin toimintaan liittyy erilaisten takausten asettaminen sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi niin hankkeen toteutuksen aikana kuin takuuaikana. Dovre Groupilta takaukset edellyttävät usein emoyhtiövakuuksia, joista kerromme lisää alempana tässä katsauksessa.

Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 11,9 prosenttia vertailujaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui joidenkin Prohan asiakassopimusten päättymisestä vuoden vaihteessa sekä hidastuneesta kysynnästä eSiten palveluissa.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasolla ja oli 14,0 (14,0) miljoonaa euroa. Uusiutuvan Energian osuus konsernin liikevaihdosta oli 97 (96) prosenttia ja Konsultoinnin osuus oli 3 (4) prosenttia.

Uusiutuvan Energian liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia 13,6 (13,5) miljoonaan euroon. Konsultoinnin liikevaihto laski 11,9 prosenttia 0,4 (0,5) miljoonaan euroon.

Liikevaihto segmenteittäin 1–3 1–3 Muutos 1–12 Milj. Euroa 2025 2024 % 2024 Uusiutuva Energia 13,6 13,5 0,7 97,4 Konsultointi 0,4 0,5 -11,9 1,9 Konserni yhteensä 14,0 14,0 0,3 99,3

KANNATTAVUUS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Dovre Groupin liiketoiminta oli tappiollista.

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli -2,9 (-5,7) miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) -3,2 (-5,8) miljoonaa euroa.

Uusiutuvan Energian liiketulos oli -2,8 (-5,7) miljoonaa euroa ja Konsultoinnin liikevoitto oli 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Ensimmäisen kvartaalin odotettiin olevan hieman tappiollinen, mutta erityisesti suomalaisen aurinkopuistohankkeen katteen merkittävä heikkeneminen raportointijaksolla sekä toisen hankkeen aloituksen viivästyminen johtivat odotettua heikompaan liiketulokseen. Edellä mainitun syksyllä 2025 valmistuvan aurinkopuistohankkeen kokonaisarvio ennakoi sille kuitenkin positiivista tulosta.

Muiden toimintojen liiketulos oli -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Yksikön tulos on heikentynyt viime vuoteen verrattuna CSRD-raportoinnin aiheuttamista kustannuksista, konsernirakenteen muutosprosessin tilapäisistä lisäkustannuksista ja siitä, että toiminnan merkittävä supistuminen on vähentänyt hallinnon kustannusten allokointia liiketoimintayksiköille. Nyt kun konsernin rakennejärjestely on saatu valmiiksi, tullaan hallinnon toimintoja tehostamaan.

Dovre Groupin tulos ennen veroja oli katsauskaudella -3,5 (-6,0) miljoonaa euroa.

Kertaluontoisena eränä Projektihenkilöstö- ja Norjan Konsultointi-liiketoimintojen myynnin toteutumisella on merkittävä vaikutus katsauskauden tulokseen ja konsernin taloudelliseen asemaan. Kaupan toteutushetkellä 2.1.2025 tiedotettu alustava kauppahinta oli 35,3 miljoonaa euroa. Lopulliseksi kauppahinnaksi muodostui 36,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudelle on tämän seurauksena kertynyt lopetettujen toimintojen tulokseksi 7,0 miljoonan euron voitto (summasta vähennetty kaupan toteuttamisesta aiheutuneet kulut).

Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 4,9 (-2,4) miljoonaa euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus oli 7,0 (0,9) miljoonaa euroa. Määräysvallattomien omistajien (Suvic Oy:n 49 % määräysvallattomien omistajien) osuus tuloksesta oli -1,5 (-2,7) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA) 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. Euroa 2025 2024 % 2024 Uusiutuva Energia -2,5 -5,6 54,9 -20,4 Konsultointi 0,0 0,1 -40,3 0,3 Muut toiminnot -0,4 -0,2 -168,3 -1,0 Konserni yhteensä -2,9 -5,7 48,8 -21,1





Liiketulos (EBIT) 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. Euroa 2025 2024 % 2024 Uusiutuva Energia -2,8 -5,7 51,6 -21,1 Konsultointi 0,0 0,1 -40,3 0,3 Muut toiminnot -0,4 -0,2 -168,3 -1,0 Konserni yhteensä -3,2 -5,8 45,7 -21,8





HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 242 henkilöä (78).

Katsauskauden päättyessä konserni työllisti yhteensä 274 (86) henkilöä, joista 258 (68) työskenteli Uusiutuvassa Energiassa, 13 (15) Konsultoinnissa ja 3 (3) muissa toiminnoissa.

Henkilöstö keskimäärin 1–3 1–3 Muutos 1–12 Lukumäärä 2025 2024 % 2024 Uusiutuva Energia 226 60 276,7 134 Konsultointi 13 15 -13,3 15 Muut toiminnot 3 3 0,0 3 Konserni yhteensä 242 78 210,3 152





Henkilöstö kauden lopussa 31.3. 31.3. Muutos 31.12. Lukumäärä 2025 2024 % 2024 Uusiutuva Energia 258 68 279,4 205 Konsultointi 13 15 -13,3 13 Muut toiminnot 3 3 0,0 3 Konserni yhteensä 274 86 218,6 221

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2025 olivat -9,5 (3,8 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 15,5 (11,3 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 6,0 (15,1 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa, josta 4,4 (8,1 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,6 (7,0 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Emoyhtiö on Suvic-alakonsernin toiminnan tappiollisuuden takia antanut katsauskauden aikana tytäryhtiölleen Suvic Oy:lle vaihtovelkakirjalainoja 8,6 miljoonaa euroa (näistä pääomalainaehtoisia 1,8 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi on emoyhtiöllä aiempia Suvic Oy:ltä olevia pääomalainasaatavia 2,0 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -10,2 (-1,9 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman kasvun vaikutusta -7,0 (-2,9 sisältäen myös lopetetut toiminnot) miljoonaa euroa.

PROJEKTILIIKETOIMINNAN VAIKUTUS DOVREN TOIMINTAAN

Toteutuneen merkittävän liiketoimintojen myynnin myötä on Dovre Groupin toiminta supistunut merkittävästi ja konsernin toiminta keskittyy jatkossa vahvasti tuuli- ja aurinkovoimapuistojen rakentamiseen. Hankkeet toteuttaa Suvic-alakonserni, josta emoyhtiö omistaa 51 %. Keskittyminen projektiluonteiseen rakentamisliiketoimintaan kasvattaa konsernin toimintojen syklisyyttä ja muuttaa sen tasepositiota.

Konsernin riski- ja vastuupositioon on liiketoimintojen vahvalla projektiluontoisuudella merkittävä vaikutus. Rakennushankkeet edellyttävät lähtökohtaisesti aina erilaisia vakuusjärjestelyitä. Tilaajille on annettu rakennus- ja takuuaikaiseksi vakuudeksi rahoituslaitosten myöntämiä pankkitakauksia katsauskauden päättyessä yhteismäärältään noin 28,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden jälkeen emoyhtiö on lisäksi pantannut pankkitakausten vakuudeksi 5,4 miljoonan euron määrästä tilivaroja.

Rahalaitostakausten lisäksi Dovre Group Oyj on antanut Suvicin asiakkaille emoyhtiön omavelkaisia takauksia sopimusvastuiden loppuunsaattamisen turvaamiseksi.

MUUT KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on solminut ehdollisen EPC-sopimuksen 100 megawattipiikin aurinkopuiston rakentamisesta Suomeen

Suvic tiedotti 8.1.2025 allekirjoittaneensa ehdollisen urakkasopimuksen 100 MWp aurinkopuiston rakentamisesta Suomeen. Sopimus on ehdollinen ”Notice to Proceed” -ilmoitukselle (NTP), jota odotettiin helmikuun 2025 loppupuolelle. Sopimuksen arvo on noin 55 miljoonaa euroa.

Dovre Group ostaa Renetec Oy:n koko osakekannan

22.1.2025 tiedotettiin Dovre Groupin ostaneen vähemmistöomistajien hallussa olleet Renetec Oy:n osakkeet, jotka oikeuttivat noin 42,8 % omistusosuuteen yhtiössä. Osapuolten yhteisen sopimuksen mukaisesti kauppahinta ei ole julkinen.

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on saanut Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa 100 megawattipiikin aurinkopuiston rakentamisen Eurajoelle

26.2.2025 Suvic tiedotti saaneensa Notice to Proceed -ilmoituksen, jonka myötä yllä mainittu 100 MW:n aurinkopuiston ehdollinen tilaus realisoitui urakkasopimukseksi.

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on solminut urakkasopimuksen merkittävän tuulipuiston rakentamisesta Suomeen

28.2.2025 Suvic tiedotti ehdollisesta 54 miljoonan euron arvoisesta urakkasopimuksesta koskien tuulivoimapuistoa Suomessa. Notice to Proceed -ilmoitusta odotettiin maalis-huhtikuulle.

Suvic Oy on solminut sopimuksen akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamisesta Uuteenkaupunkiin

Suvic tiedotti 11.3.2025 allekirjoittaneensa urakkasopimuksen akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamisesta. Urakan tilaaja on Renewable Power Capital Ltd. (RPC), jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Rakennettavan energian varastointijärjestelmän (BESS, Battery Energy Storage System) kapasiteetti on n. 50 MW / 100 MWh. Akkuvarasto toteutetaan Fingridin sähköaseman kupeeseen.

Kaksi tulosvaroitusta

Dovre Group antoi vuodenvaihteen jälkeen kaksi tulosvaroitusta liittyen raportointikauden tulokseen. 3.2.2025 yhtiö päivitti tulosennustettaan ylöspäin, kun Uusiutuva Energia -segmentin hankkeista Suomessa kirjattiin odotettua korkeampi liikevaihto sekä tulos. Ruotsissa käynnissä olevien hankkeiden tappioiden merkittävä kasvu johti puolestaan negatiiviseen tulosvaroitukseen 12.3.2025.

Muutoksia Suvicin johtoryhmässä

12.3.2025 kahdesta ruotsalaisesta hankkeesta raportoitujen mittavien tappioiden ja tulosvaroituksen jälkeen Suvic Oy:n johtoryhmään päätettiin tehdä muutoksia. Yritys käynnisti uuden toimitusjohtajan ja talousjohtajan haut välittömästi. Nykyinen toimitusjohtaja Ville Vesanen jatkaa tehtävässä, kunnes hänen seuraajansa ottaa sen vastaan. Vesanen siirtyy tämän jälkeen liiketoimintajohtajaksi (COO). Myös yhtiön talousjohtaja Ville Kemppinen on sitoutunut jatkamaan tehtävässään, kunnes siirto hänen seuraajalleen on toteutettu.

Dovre Groupin talousjohtaja eroaa

31.3.2025 tiedotimme Dovre Group Oyj:n talousjohtajan Hans Stenin antaneen yhtiölle eroilmoituksensa. Sten jättää tehtävänsä kesäkuun 2025 lopussa.

Espoossa, 29. huhtikuuta 2025

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Sanna Outa-Ollila, vt. toimitusjohtaja

puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Hans Sten, talousjohtaja

puh. 020 436 2000

hans.sten@dovregroup.com



Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com



Liite