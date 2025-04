REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE BELIEVE DU 26 JUIN 2025

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DE BELIEVE

DU 26 JUIN 2025

Paris, le 29 avril 2025 – Believe (Euronext Paris : BLV) annonce que le Président du Tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la Société à proroger le délai légal d’approbation de ses comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette démarche intervient à la suite de l’annonce d’Upbeat BidCo(1) de son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Believe (l’« Opération ») et en vue de permettre la finalisation de cette Opération.

Par conséquent, l’Assemblée Générale de Believe initialement prévue le 26 juin 2025 est reportée à une date ultérieure qui interviendra après la réalisation de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

La Société remercie ses actionnaires pour leur compréhension et reste pleinement mobilisée pour les tenir informés de toute évolution.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 037 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

[1] Communique de presse – Offre de rachat d’Upbeat BidCo sur believe – 16.04.2025







