KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 29.4.2025 KLO 9:30

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen: Kalmar investoi alkuperäisosien varastoon Pohjois-Amerikassa

Palveluliiketoiminnan kasvattamista koskevan strategiansa mukaisesti Kalmar siirtää ja ulkoistaa alkuperäisosien varastonsa Kansasin Ottawasta Indianan Greenwoodiin. Siirto parantaa toimitusaikoja ja asiakastukea sekä mahdollistaa Kalmarin alkuperäisosia ja palveluja koskevan liiketoiminnan kasvun. Uuden Greenwoodin jakelukeskuksen ansiosta Kalmar voi varastoida kaikki osat yhteen erilliseen 112 000 neliöjalan tilaan, mikä lisää toimintojen joustavuutta ja skaalautuvuutta.

Siirtymäprosessin on määrä alkaa toukokuussa 2025, ja se on tarkoitus saattaa päätökseen heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Kalmarin yhteistyökumppanina toimii Neovia Logistics, joka on teksasilainen sopimuslogistiikkayritys. Neovia on globaali varastotoiminnan asiantuntija, jolla on 7 500 työntekijää ja joka toimii 19 maassa. Neovia on operoinut Kalmarin jakelukeskusta Euroopassa vuodesta 2003.

Mike Fahy, toimitusjohtaja, Neovia: "Olemme iloisia voidessamme jatkaa tiivistä kumppanuuttamme ja tarjota Kalmarille kapasiteettia käsitellä ja lähettää tilauksia tehokkaasti Pohjois-Amerikassa. Hyväksi todetut prosessimme ja korkeat turvallisuus- ja kestävyysstandardimme takaavat tuottavuuden ja laadukkaan toiminnan Kalmarille myös tulevaisuudessa."

Fredrik Fogelklou, johtaja, Kalmar Parts & Logistics Solutions: "Investoimme pitkän aikavälin valmiuksiin ja kapasiteettiin palvella asiakkaitamme Pohjois-Amerikassa alkuperäisosiemme avulla. Lisäksi tämä siirto on yksi palveluliiketoiminnan kasvattamista koskevan strategiamme kulmakivistä, ja olen innoissani siitä, että voimme hoitaa sen yhdessä Neovia Logisticsin kanssa."

Lisätietoja:

Thomas Malmborg, johtaja, Kalmar Services, thomas.malmborg@kalmarglobal.com

Jenni Laukkonen, markkinointi ja viestintäjohtaja, Kalmar Services, puh. +358 40 8322 331, jenni.laukkonen@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa.



Tietoja Neovia Logisticsista

Neovia on ulkoistetun logistiikan globaali markkinajohtaja, jolla on yli 80 toimipistettä 19 maassa. Neovia on yli 30 vuoden ajan toiminut yhteistyössä asiakkaiden kanssa ympäri maailmaa ratkaistakseen monimutkaisia, kriittisiä logistiikkahaasteita autoteollisuudessa, teollisuudessa, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, kuluttaja-alalla, teknologia-alalla ja muilla aloilla.

