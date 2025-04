Les pneus de course iON de Hankook se préparent à des batailles consécutives lors de la toute première course double de l'E-Prix de Monaco

La Formule E revient à Monaco pour sa double confrontation inaugurale, marquant les 6e et 7e manches de la saison 11.

Les pneus GEN3 Evo iON Race offrent une adhérence et une performance constantes sur le légendaire circuit de rue de Monaco.

Hankook renforce sa position de pionnier en matière d'innovation dans les courses de véhicules électriques sur la scène mondiale.



MONACO, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hankook Tire & Technology (ci-après Hankook), l'une des principales entreprises mondiales de pneumatiques du groupe Hankook & Company, équipe la grille avec ses pneus GEN3 Evo iON Race avancés alors que la Formule E revient à Monaco pour son tout premier double week-end les 3 et 4 mai. Hankook s'attaque au légendaire Circuit de Monaco pour ses courses consécutives, offrant des performances avancées sur le circuit de rue emblématique en tant que fournisseur exclusif de pneus et partenaire technique officiel du Championnat du monde ABB FIA de Formule E (ci-après Formule E).

Pour la première fois, le Monaco E-Prix 2025 se déroulera en deux manches, les 6 et 7, le long des 3,3 km de rues qui serpentent au cœur de la Principauté et longent son port pittoresque - sans aucun doute le circuit le plus prestigieux et le plus techniquement exigeant du calendrier. Avec ses 19 virages étroitement imbriqués dans les dénivelés et le front de mer de la ville, Monaco offre constamment des courses spectaculaires et riches en stratégies. Lors de la dernière édition, le circuit a connu près de 200 dépassements, soulignant l'importance de l'adhérence mécanique, de la gestion précise de l'énergie et de la constance des pneus dans toutes les phases de la course.

Développé exclusivement pour les voitures de course GEN3 Evo de la Formule E, le pneu GEN3 Evo iON Race de Hankook est conçu pour répondre aux exigences de la course d'élite tout électrique au plus haut niveau, offrant une adhérence, une stabilité latérale et des performances de freinage exceptionnelles tout en assurant une gestion thermique cohérente. Avec un seul composé de pneu utilisé dans toutes les conditions météorologiques, le GEN3 Evo iON est construit avec des matériaux avancés renforcés de fibres et des composés durables, conçus non seulement pour la vitesse mais aussi pour la durabilité, l'efficacité énergétique et la responsabilité environnementale.

« Les pneus Hankook GEN3 Evo iON Race sont vraiment performants là où c'est important, en particulier dans les zones de freinage intense et les zones d'adhérence délicates », a déclaré Maximilian Günther, pilote de DS PENSKE.

Alors que la Formule E continue de repousser les limites de la mobilité électrique, Hankook renforce sa position d'innovateur mondial dans le développement des pneus pour véhicules électriques. En soutenant des courses consécutives sur l'un des sites les plus prestigieux du sport automobile, Hankook souligne son engagement en faveur de performances exceptionnelles et de technologies durables sur la scène mondiale. Grâce à son implication dans la Formule E, Hankook ne développe pas seulement des solutions de pneus de pointe pour les courses électriques, mais transpose également ces avancées dans sa gamme de produits grand public iON pour les véhicules électriques du monde entier.

Contact:

Cynthia Kim

cynthia@prain.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6b80fbf-7626-4027-bb85-f0cad5202b19