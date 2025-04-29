Bitget 推出独家 LALIGA 皮肤：融入巴萨、皇家马德里等豪门俱乐部元素，尽显个性化交易风格

维多利亚，塞舌尔, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 推出了新颖独特的“您的球队，您的皮肤：LALIGA 携手 Bitget（Your Team, Your Skin: LALIGA on Bitget）”活动，将足球的火热激情与加密货币交易的火爆氛围巧妙融合。 通过此次产品更新，用户可以装饰 Bitget 应用程序，加入自己喜爱的 LALIGA 球队徽标，并参与奖励竞赛。这一举措生动展示了在加密货币交易中，正如在足球赛场上，激情与策略是相伴共生的。

Bitget 素以不断刷新用户互动体验而著称，这次通过将 LALIGA 标志性球队设计融入其应用程序界面，进一步提升了用户体验。 目前，通过这款全新交易套件，交易者可以在数字平台上尽情展现自己对球队的热爱与自豪。 无论你是巴塞罗那俱乐部的铁杆球迷，还是皇马拥趸，现在都可以在 Bitget 应用程序中呈现你喜爱球队的徽标。

“我们为加密货币爱好者提供了一种全新的方式，让他们能在交易的同时展现球队精神。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “可以将其视为终极跨界————让您的交易应用程序与梦幻足球阵容一样充满个性。 本次活动集互动性、个性化和趣味性于一体，让每位球迷无论是为了交易还是捧杯，都能乐在其中。”

这不仅仅是一次外观上的升级——更是一场真正的较量。 用户通过完成与所选球队相关的游戏化任务赚取积分，每周排行榜将跟踪呈现表现最佳的用户。 交易越多，您的球队排名就越靠前。 正如足球比赛中每一个进球都至关重要，交易中的每一分也同样意义非凡。

参与其中，简捷易行，却不失精彩纷呈。 首先，球迷们可以选择自己喜爱的 LALIGA 球队标志性队徽，为 Bitget 交易体验增添个性，通过应用程序界面以数字化形式表达对足球的热爱与敬意。 接下来，真正的竞争开始了：用户通过完成交易挑战并积极参与平台活动，为自己选择的球队赚取积分，打造出一场加密货币交易与球队荣耀交织的精彩跨界体验。 随着每周排行榜的更新，竞争愈加激烈，各俱乐部支持者的角逐态势也逐渐揭晓。通过这种前所未有的方式，交易技巧与球迷的忠诚热情巧妙结合，营造一场别具一格的全新体验。

LALIGA 以其创新精神和全球影响力著称，与 Bitget 致力于打造更具互动性和吸引力的加密货币交易平台的使命完美契合。 通过将体育迷文化与金融市场相融合，Bitget 重新定义了用户与交易平台的互动方式，证明加密货币交易不止于冰冷的图表与数字。 有时候，它也关乎一份值得骄傲的荣耀。

“您的球队，您的皮肤（Your Team, Your Skin）”活动现已在 Bitget 应用程序中正式上线。 欢迎即刻下载，定制专属风格，开启积分赚取之旅！ 谁说不能给加密货币交易添上一抹足球风采？

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。

Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 LALIGA 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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