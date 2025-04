Le TAR-200 en monothérapie de Johnson & Johnson présente le taux de réponse complète le plus élevé rapporté à ce jour avec des bénéfices cliniques durables chez les patients atteints de certains types de cancer de la vessie

La Phase 2b de l’étude SunRISe-1 montre un taux de réponse complète (RC) de 82 pour cent chez les patients, dont plus de la moitié des répondeurs ne présentent plus de cancer un an après la RC1

Ces conclusions consolident le potentiel du TAR-200 pour transformer les résultats obtenus dans le cadre du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque1

BEERSE, Belgique, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui de nouvelles données issues de la Cohorte 2 de la Phase 2b de l’étude SunRISe-1 visant à évaluer TAR-200 — un système de libération intravésicale de gemcitabine — chez des patients atteints de certains types de cancer de la vessie.1 Les résultats font état du taux de réponse complète sans réinduction le plus élevé à ce jour, plus de la moitié des répondeurs ne présentant plus de cancer depuis au moins 12 mois.1 Ces conclusions soulignent la possibilité que le TAR-200 soit une avancée révolutionnaire pour les personnes atteintes d’un cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (CVNIM à HR) et non sensibles au Bacille Calmette-Guérin (BCG), avec carcinome in situ (CIS), avec ou sans tumeurs papillaires, qui sont non éligibles ou opposés à la cystectomie radicale (CR).1 Ces mêmes résultats ont été présentés lors de la séance plénière sur le thème Paradigm-Shifting, Practice-Changing Clinical Trials in Urology (littéralement, Essais cliniques révolutionnaires et modifiant les pratiques en urologie) à l’occasion de la réunion annuelle 2025 de l’American Urological Association (AUA).1

« La durabilité de la réponse observée avec le TAR-200 est particulièrement remarquable parmi une population où les récidives sont fréquentes et où la norme de soins actuelle entraîne souvent une dégradation du confort et de la qualité de vie des patients », a déclaré Andrea Necchi, Docteur en Médecine, de l’Université italienne Vita-Salute San Raffaele et de l’Hôpital et institut scientifique IRCCS San Raffaele. « Ces données soulignent la possibilité que le TAR-200 puisse combler des besoins non satisfaits importants dans le cadre du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque, en offrant un traitement durable et localisé grâce à un nouveau système de libération intravésicale de gemcitabine qui favorise une gestion thérapeutique durable, sans alourdir le fardeau du traitement. »

« Dans le cas du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque, où les options thérapeutiques sont généralement limitées, ces données sur le TAR-200 offrent un espoir considérable », a déclaré Henar Hevia, Titulaire d’un Doctorat, Directrice Principale, Responsable du Domaine Thérapeutique de l’Oncologie pour la région EMEA chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « L’obtention de taux de réponse complète élevés et durables au sein d’une population grâce à un traitement conçu pour s’intégrer facilement dans la vie des patients plutôt que de la perturber, témoigne d’un véritable potentiel d’innovation pour le traitement du cancer de la vessie. De par ces résultats, le TAR-200 offre non seulement la possibilité de faire progresser les options thérapeutiques, mais aussi de contribuer à un avenir où efficacité et qualité de vie vont de pair. »

Au mois de mars 2025, 82,4 pour cent des 85 patients participant à l’étude avaient obtenu une réponse complète (RC) (intervalle de confiance [IC] de 95 pour cent, 72,6-89,8), ce qui signifie que leur cancer était indétectable après le traitement.1 Ce taux de réponse élevé a permis un contrôle durable de la maladie, 52,9 pour cent des répondeurs présentant toujours une réponse complète au bout d’un an.1 La durée médiane de la réponse était de 25,8 mois (IC à 95 pour cent, 8,3-non estimable), ce qui indique que de nombreux patients ne présentaient plus de cancer au bout de deux ans sans avoir besoin de recourir à un traitement de réinduction.1 À 12 mois, 86,6 pour cent (IC à 95 pour cent, 76,6-92,6) des répondeurs n’avaient pas subi de cystectomie.1 Il est important de noter que le traitement a été bien toléré, la majorité des effets indésirables étant des symptômes urinaires bénins.1 Ces résultats montrent que le TAR-200 est une option thérapeutique très efficace et durable pour les patients atteints de certains types de CVNIM à HR non sensibles au BCG.1

« Le cancer de la vessie figure parmi les dix cancers les plus répandus dans le monde, mais les options thérapeutiques ont peu évolué depuis plus de 40 ans, laissant aux patients peu d’alternatives en cas d’échec de la thérapie initiale par BCG », a déclaré Christopher Cutie, Docteur en Médecine, Vice-président, Responsable du Domaine Pathologique du Cancer de la Vessie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Le TAR-200 est conçu pour assurer une administration prolongée de médicaments directement dans la vessie par le biais d’une procédure brève et de routine, ce qui est bénéfique pour les patients. Ces données montrent maintenant que les patients peuvent ne plus présenter de cancer pendant une longue période, ce qui constitue une avancée significative pour les personnes atteintes de cette maladie éprouvante ».

La plupart des effets indésirables liés au traitement (EILT) ont été légers et contrôlables.1 Au total, 71 patients (83,5 pour cent) ont présenté des EILT, dont la majorité était des symptômes urinaires de faible intensité, tels qu’une irritation ou une gêne vésicale.1 Onze patients (12,9 pour cent) ont présenté des EILT de grade 3 ou plus, et cinq patients (5,9 pour cent) ont signalé des EILT graves.1 Seuls trois patients (3,5 pour cent) ont interrompu le traitement en raison d’EILT, et aucun décès lié au traitement n’a été enregistré.1

Le TAR-200 est administré directement dans la vessie par un professionnel de la santé au cours d’une brève procédure ambulatoire, sans anesthésie.2 Conçu pour rester dans la vessie, il n’interfère pas avec les activités quotidiennes et assure une libération continue du traitement tout au long de la journée.

Les résultats antérieurs de la Cohorte 2 ont été présentés à l’occasion du Congrès 2024 de la European Society of Medical Oncology (ESMO)3 ainsi que’au Congrès annuel 2024 de l’American Urological Association (AUA).4

À propos du TAR-200

Le TAR-200 est un système expérimental de libération intravésicale de gemcitabine conçu pour assurer une libération locale durable et prolongée de la gemcitabine dans la vessie.5,6 L’innocuité et l’efficacité du TAR-200 sont actuellement évaluées dans des études de la Phase 2 et de la Phase 3 chez des patients atteints d’un NMIBC, notamment les études SunRISe-1,7 SunRISe-38 et SunRISe-5,9 ainsi que chez des patients atteints d’un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM) dans l’étude SunRISe-4.10

À propos de la Cohorte 2 de l’étude SunRISe-1

SunRISe-1 (NCT04640623) est une étude toujours en cours de la Phase 2b, randomisée, ouverte et multicentrique qui évalue l’efficacité et l’innocuité du TAR-200, un système de libération intravésicale de gemcitabine, chez les patients atteints d’un CVNIM à HR ne répondant pas au BCG et qui ne sont pas éligibles ou sont opposés à une cystectomie radicale.7 La Cohorte 2 recense spécifiquement des patients atteints de carcinome in situ (CIS), avec ou sans maladie papillaire, traités par TAR-200 en monothérapie.1 Le critère d’évaluation principal de la Cohorte 2 est le taux de RC à n’importe quel moment du parcours.1 Les critères d’évaluation secondaires comprennent la durée de la réponse (DR), la survie globale (SG), la pharmacocinétique, la qualité de vie, l’innocuité et la tolérabilité.1

À Propos Du Cancer De La Vessie Non Invasif Sur Le Plan Musculaire A Haut Risque

Le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire à haut risque (CVNIM à HR) est un type de cancer de la vessie non invasif qui, par rapport au CVNIM à faible risque, est plus susceptible de récidiver ou de se propager au-delà de la paroi de la vessie, appelée urothélium, et d’évoluer en un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM).11 Le CVNIM à HR touche 15 à 44 pour cent des patients atteints d’un CVNIM et se caractérise par une tumeur de grande taille et de haut grade, la présence de tumeurs multiples et un CIS.11,12 La cystectomie radicale est actuellement recommandée pour les patients atteints d’un CVNIM à HR dont le traitement par BCG échoue, avec une survie spécifique au cancer de plus de 90 pour cent si elle est effectuée avant la progression invasive sur le plan musculaire.11 Étant donné que le CVNIM touche généralement des patients plus âgés, un grand nombre d’entre eux peuvent être opposés ou non éligibles pour faire l’objet d’une cystectomie radicale.11

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Nous sommes force d’innovation dans le domaine des soins de santé et nous bâtissons un monde où les maladies complexes sont évitées, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière d’innovation au service de la médecine et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter un souffle nouveau à l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.janssen.com/emea. Suivez-nous sur http://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/. Janssen-Cilag International NV, Janssen Biotech, Inc. et Janssen-Cilag, S.A. sont des sociétés de Johnson & Johnson.

