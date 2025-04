Communiqué de presse :

Quand chaque seconde compte : Sanofi, McLaren Racing et United Autosports s'unissent pour sensibiliser à la méningite aux 24 Heures du Mans

Paris, le 29 avril 2025. Sanofi est fière de présenter une nouvelle étape significative dans sa mission de lutte contre la méningite, en renforçant son partenariat avec McLaren Racing et United Autosports, le partenaire officiel de course de McLaren Automotive. Cette collaboration exceptionnelle mettra en lumière le Drapeau Méningite — un symbole puissant de la lutte mondiale contre cette maladie — qui sera fièrement affiché sur la McLaren #59 lors de la prestigieuse course des 24 Heures du Mans. En plus de la livrée de la voiture, les couleurs du Drapeau Méningite seront également portées par les pilotes de l'équipe, Grégoire Saucy, Sebastien Baud et James Cottingham, et seront visibles à divers points de contact tout au long du week-end de course.

Toutes les 15 secondes, une personne dans le monde contracte la méningite. Bien que largement évitable par la vaccination, la méningite bactérienne — la forme la plus grave — peut être fatale en seulement 24 heures. Malgré les efforts continus et les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies, la méningite reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Le Drapeau Méningite vise à sensibiliser le public mondial face à l'augmentation des cas de méningite depuis la fin de la pandémie de COVID-19.1 Grâce à ce partenariat renforcé avec McLaren Racing, Sanofi souligne l'importance cruciale de la vaccination, de la détection précoce et de la sensibilisation aux symptômes — car lorsqu'il s'agit de méningite, agir rapidement peut sauver des vies.

La voiture McLaren #59, avec ses nouvelles couleurs et le Drapeau de la Méningite, est dévoilée aujourd'hui au siège mondial de Sanofi à Paris. ©United Autosports

Thomas Triomphe

Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi, déclare :

“Le Mans est la course ultime contre la montre — tout comme notre lutte contre la méningite. Chez Sanofi, nous croyons que la science est notre moteur, les partenariats notre carburant, et la sensibilisation notre ligne d'arrivée. En portant le Drapeau Méningite sur la scène mondiale, nous ne soutenons pas seulement une voiture — nous soutenons un mouvement. Parce que lorsque chaque seconde compte, nous choisissons de courir pour sauver des vies.”





Louise McEwen

Directrice Marketing de McLaren Racing, ajoute :

“Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec notre partenaire officiel Sanofi pour soutenir cette campagne passionnante 30 ans après la victoire historique de McLaren en 1995. J'ai hâte de voir la voiture #59 sur la piste emblématique du Mans en soutien à cette grande cause."

Vinny Smith

Directeur général de la Meningitis Research Foundation, déclare :

"Nous sommes ravis d'avoir co-créé et soutenu le lancement du Drapeau Méningite, en veillant à ce qu'il reflète les expériences et les voix des personnes dont la vie a été profondément impactée par cette maladie dévastatrice et mortelle. Nous espérons que cette collaboration entre Sanofi, McLaren Racing et United Autosports suscitera des conversations et une prise de conscience, nous aidant à atteindre des millions de personnes supplémentaires avec des informations vitales sur la méningite, ses signes et symptômes, les mesures que nous pouvons tous prendre pour nous protéger, et pourquoi il est si important de soutenir les survivants et leurs familles. Pour nous, ce n'est pas juste un drapeau - c'est un appel à l'action. Lorsque les gens le voient, nous voulons qu'ils pensent vite et agissent vite, afin que des vies puissent être sauvées dans le monde entier."

Le Drapeau Méningite a été co-créé par Sanofi en collaboration avec des para-athlètes touchés par la méningite, ainsi que la Meningitis Research Foundation, une organisation caritative de premier plan, et son réseau de membres de la Confederation of Meningitis Organisations (CoMO). Ce symbole mondial unit les efforts dans la lutte contre cette maladie dévastatrice.

Le partenariat entre McLaren Racing et Sanofi, qui a débuté en 2022, voit l'équipe de course apporter son expertise numérique et analytique pour accompagner Sanofi à atteindre l'excellence dans les opérations de fabrication afin de répondre aux besoins de ses patients dans le monde entier.

La course des 24 Heures du Mans est l'événement de course d'endurance le plus prestigieux au monde, généralement suivi par plus de 300 000 spectateurs et plus de 140 millions de téléspectateurs à domicile.

Télécharger les images sur ce lien. Copyright United Autosports.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. À travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale. Sanofi est cotée sur EURONEXT: SAN et NASDAQ: SNY.

À propos de McLaren Racing

McLaren Racing a été fondée par le pilote Bruce McLaren en 1963. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 21 championnats du monde de Formule 1, 193 Grands Prix de Formule 1, l'Indianapolis 500 à trois reprises, et les 24 Heures du Mans dès sa première tentative.

McLaren Racing participe à cinq séries de courses. L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec les pilotes de McLaren F1 Lando Norris et Oscar Piastri, à la NTT INDYCAR SERIES avec les pilotes d'Arrow McLaren Pato O’Ward, Nolan Siegel et Christian Lundgaard, au championnat du monde de Formule E de la FIA ABB en tant que NEOM McLaren Formula E Team avec les pilotes Sam Bird et Taylor Barnard, et à l'Académie F1 avec le membre du programme de développement des pilotes Ella Lloyd. L'équipe participe également au championnat de Sim Racing F1 en tant que McLaren Shadow avec Lucas Blakeley, Wilson Hughes et Alfie Butcher.

McLaren est un champion de la durabilité dans le sport et signataire de l'engagement de l'ONU pour l'action climatique dans le sport. Elle s'engage à atteindre zéro émission nette d'ici 2040 et à favoriser une culture diversifiée et inclusive dans l'industrie du sport automobile.

McLaren Racing – Official Website

